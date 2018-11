Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a kormány útlevél nélkül érkezett, köztörvényes bűnözőt bújtat. Hadházy Ákos illegális határátlépés segítése miatt tesz feljelentést. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a kormány útlevél nélkül érkezett, köztörvényes bűnözőt bújtat. Hadházy...","id":"20181115_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_letoltendo_bortonre_itelt_Gruevszki_befogadasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2981ef15-6a74-4f94-bfa0-4c4e260b1027","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_letoltendo_bortonre_itelt_Gruevszki_befogadasa_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 09:06","title":"Hadházy feljelentést tesz a letöltendő börtönre ítélt Gruevszki befogadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5176ea-0c4f-4511-8a3b-567ace7cc71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Negyvennégy évvel ezelőtt ezen a napon sugárzott az emberiség az űrbe egy különös rádióüzenetet. A Google főoldalán ennek apropóján feltűnő Arebico üzenet valójában elgépelés.","shortLead":"Negyvennégy évvel ezelőtt ezen a napon sugárzott az emberiség az űrbe egy különös rádióüzenetet. A Google főoldalán...","id":"20181116_arebico_uzenet_arecibo_uzenet_areciboi_uzenet_megfejtese_arecibo_message_m13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c5176ea-0c4f-4511-8a3b-567ace7cc71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71557f8e-642f-4179-bec7-a8207bca9c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_arebico_uzenet_arecibo_uzenet_areciboi_uzenet_megfejtese_arecibo_message_m13","timestamp":"2018. november. 16. 07:02","title":"Mi ez a színes izé ma a Google főoldalán? És mi az az Arebico üzenet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","shortLead":"További váratlan húzásokra képes még az idei november.","id":"20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4984544-0b7b-45d5-94d2-1a6d9518c3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215f7e7d-6785-423e-ad95-59a4f449b097","keywords":null,"link":"/idojaras/20181116_Nappal_13_fok_ejszaka_minusz_is_lehet","timestamp":"2018. november. 16. 06:58","title":"Nappal +13 fok, éjszaka mínusz is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most két szabálysértési ügyben indult ellen eljárás, ügyvédje szerint az egyik ismét az utcán éléssel kapcsolatos. ","shortLead":"Most két szabálysértési ügyben indult ellen eljárás, ügyvédje szerint az egyik ismét az utcán éléssel kapcsolatos. ","id":"20181114_Megint_birosag_ele_kell_allnia_a_korabban_felmentett_pecsi_hajlektalannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33468bc-7f19-4e14-a304-116b9dbde7d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Megint_birosag_ele_kell_allnia_a_korabban_felmentett_pecsi_hajlektalannak","timestamp":"2018. november. 14. 15:16","title":"Megint bíróság elé kell állnia a korábban felmentett pécsi hajléktalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzése, amelyen a Groupama Arénában 2-0-ra legyőzte az észt együttest.","shortLead":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek...","id":"20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eab019d-0577-43bd-9c8b-54af74eb2cc2","keywords":null,"link":"/sport/20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","timestamp":"2018. november. 16. 08:48","title":"Willi Orbán: Ez volt pályafutásom legérzelemdúsabb meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél évtizeden át a Szegedi Egyetemi Lelkészség szervezte a hajléktalanokért a virrasztást, de idén változik a program.","shortLead":"Másfél évtizeden át a Szegedi Egyetemi Lelkészség szervezte a hajléktalanokért a virrasztást, de idén változik...","id":"20181115_Az_iden_nem_lesz_Szolidaritas_Ejszakaja_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c81057-0dab-42c7-a374-1692dec4ec9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Az_iden_nem_lesz_Szolidaritas_Ejszakaja_Szegeden","timestamp":"2018. november. 15. 12:03","title":"Az idén nem lesz Szolidaritás Éjszakája Szegeden, inkább kirándulni viszik a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen intenzíven használják kis távokra. ","shortLead":"Egy jómódú országban ezt tűnik jelenleg a leginkább életszerű hozzáállásnak. Az elektromos autókat viszont igen...","id":"20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d95ac-6660-432f-b339-a3d49f288638","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_elektromos_auto_kornyezetvedelem_nemetorszag","timestamp":"2018. november. 15. 09:41","title":"Úgy működik a környezettudatosság a németeknél, hogy vesznek egy elektromos autót is a benzines mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendőrök most nem mentek igazoltatni. ","shortLead":"Rendőrök most nem mentek igazoltatni. ","id":"20181115_Orban_haza_ele_vitte_az_Orbanellenes_plakatot_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7115964d-f01b-4c17-895b-eac5c1e6d1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Orban_haza_ele_vitte_az_Orbanellenes_plakatot_a_Momentum","timestamp":"2018. november. 15. 17:04","title":"Orbán háza elé vitte az Orbán-ellenes plakátot a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]