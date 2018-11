Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","shortLead":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","id":"20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a071e2c-1279-407f-8336-526a86f4821e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","timestamp":"2018. november. 19. 13:23","title":"Gyurcsány képeket posztolt a porig égett irodáikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt vizsgálóbizottságot is akar az ügyben. ","shortLead":"A párt vizsgálóbizottságot is akar az ügyben. ","id":"20181119_Feljelentest_tett_az_LMP_Gruevszki_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0b52c0-6dbf-4456-8669-3628c899afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Feljelentest_tett_az_LMP_Gruevszki_ugyeben","timestamp":"2018. november. 19. 13:03","title":"Feljelentést tett az LMP Gruevszki ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0791b95a-581e-45f2-8aab-ac059ed8149c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kovács Alexandra technikai KO-val győzte le finn ellenfelét.","shortLead":"Kovács Alexandra technikai KO-val győzte le finn ellenfelét.","id":"20181119_Magyar_gyoztese_van_a_bahreini_MMAvilagbajnoksagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0791b95a-581e-45f2-8aab-ac059ed8149c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b596d438-04dc-425f-847a-8b208297ad0d","keywords":null,"link":"/sport/20181119_Magyar_gyoztese_van_a_bahreini_MMAvilagbajnoksagnak","timestamp":"2018. november. 19. 18:29","title":"Magyar győztese van a bahreini MMA-világbajnokságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","shortLead":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","id":"20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8799ce1-1372-465a-ae2b-6544f00f85c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 18. 13:21","title":"2012-ben ellopott Picassót találhattak elásva Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium államtitkára azt mondta a diplomatának: reméli, hogy Magyarország a jogállamiság elve alapján elutasítja a volt macedón miniszterelnök menedékkérelmét.","shortLead":"A külügyminisztérium államtitkára azt mondta a diplomatának: reméli, hogy Magyarország a jogállamiság elve alapján...","id":"20181119_Bekerettek_a_szkopjei_magyar_nagykovetet_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38af67d-019c-44ea-a5f3-95c129b8f965","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Bekerettek_a_szkopjei_magyar_nagykovetet_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 19. 18:42","title":"Bekérették a szkopjei magyar nagykövetet a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs ilyen kérés - röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak: Tim Cook kritikái miatt Mark Zuckerberg arra utasította a menedzsment tagjait, hogy iPhone helyett androidos mobilokat használjanak.","shortLead":"Nincs ilyen kérés - röviden így reagált a Facebook a The New York Times egy korábbi cikkére, melyben arról írtak: Tim...","id":"20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f609e9f-4082-4e9b-8505-f34211d91001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa185cbe-9266-4932-a8ef-5b3ec1ecdb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_facebook_mark_zuckerberg_tim_cook_apple_iphone_androidos_telefon_cambridge_analytica","timestamp":"2018. november. 19. 16:33","title":"Tagad a Facebook, szerintük nincs olyan parancs, hogy csak androidos telefont lehetne használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éjszaka hidraulikaolaj folyt az útra, emiatt balesetveszélyessé vált a közlekedés. ","shortLead":"Az éjszaka hidraulikaolaj folyt az útra, emiatt balesetveszélyessé vált a közlekedés. ","id":"20181120_Egy_jokora_olajfolt_miatt_orakra_lezartak_az_M7est","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dea4cb1-73e7-45e0-8818-8106c143bd57","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Egy_jokora_olajfolt_miatt_orakra_lezartak_az_M7est","timestamp":"2018. november. 20. 09:41","title":"Egy jókora olajfolt miatt órákra lezárták az M7-es egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","shortLead":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","id":"20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361d0f02-482b-49ea-b0bf-a2da04192d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","timestamp":"2018. november. 19. 05:59","title":"Egyetlen előadásra visszatérhet Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]