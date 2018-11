Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfejtették a vombatok kocka alakú ürülékének titkát: a rövid lábú, dundi erszényesek rugalmas és mozgékony bélfalai felelősek a különleges székletért – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Megfejtették a vombatok kocka alakú ürülékének titkát: a rövid lábú, dundi erszényesek rugalmas és mozgékony bélfalai...","id":"20181120_vombatok_kocka_alaku_urulek_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b26891-0a5b-4011-b93f-7af1df77fd8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_vombatok_kocka_alaku_urulek_miert","timestamp":"2018. november. 20. 13:03","title":"Megfejtették a vombatok kocka alakú ürülékének titkát – érdekesebb, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmentünk megörökíteni a hóesést a Normafánál. ","shortLead":"Elmentünk megörökíteni a hóesést a Normafánál. ","id":"20181119_Levideoztuk_az_elso_havat_a_Normafan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61420c0a-fd75-4853-bea1-5f6222309d63","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Levideoztuk_az_elso_havat_a_Normafan","timestamp":"2018. november. 19. 14:27","title":"Levideóztuk az első havat a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakciószóvivője a Hír TV-ben magyarázta meg a Gruevszki-ügyet. ","shortLead":"A Fidesz frakciószóvivője a Hír TV-ben magyarázta meg a Gruevszki-ügyet. ","id":"20181121_Halasz_Janos_Gruevszki_nem_egy_terrorista_megilleti_a_vedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a38e3ce-9ba4-4fe5-a109-0594a63b0138","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Halasz_Janos_Gruevszki_nem_egy_terrorista_megilleti_a_vedelem","timestamp":"2018. november. 21. 05:27","title":"Halász János: Gruevszki nem egy terrorista, megilleti a védelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fafa5bba-486b-4ace-8ef4-3e4943d3617f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többfelé havazott hétfőn Magyarországon, egyes területeken néhány centiméteres hóréteg is kialakult.","shortLead":"Többfelé havazott hétfőn Magyarországon, egyes területeken néhány centiméteres hóréteg is kialakult.","id":"20181119_mesebeli_taj_matra_kekesteto_bukk_bankut_normafa_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fafa5bba-486b-4ace-8ef4-3e4943d3617f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e9584f-bb66-45e2-b0a1-8308b776f387","keywords":null,"link":"/elet/20181119_mesebeli_taj_matra_kekesteto_bukk_bankut_normafa_havazas","timestamp":"2018. november. 19. 12:32","title":"Mesebeli tájat csinált a Mátrából és a Bükkből a havazás – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad9e391-17d6-45f4-9c0b-bc789d8c3d51","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Szintel nemet mond a bevándorlókra. A halászó-vadászó életmódot folytató lakók senkit nem engednek a szigetükre. Egy 27 éves amerikai férfi mégis megpróbált odajutni.



","shortLead":"Észak-Szintel nemet mond a bevándorlókra. A halászó-vadászó életmódot folytató lakók senkit nem engednek a szigetükre...","id":"20181121_Nem_volt_jo_otlet_a_duhos_bennszulottek_lakta_szigetre_menni__megoltek_a_turistat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad9e391-17d6-45f4-9c0b-bc789d8c3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63f6fb2-ddb4-40ad-8675-e528a9d05291","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Nem_volt_jo_otlet_a_duhos_bennszulottek_lakta_szigetre_menni__megoltek_a_turistat","timestamp":"2018. november. 21. 12:02","title":"Nem volt jó ötlet a dühös bennszülöttek lakta szigetre menni – megölték a turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban is megjelent: a világ különböző egyetemein, de már középiskolákban is indítanak e-sport kurzusokat. ","shortLead":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban...","id":"20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d586022-1e94-4d00-90a2-e61d6dbb16ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","timestamp":"2018. november. 20. 16:00","title":"Gamernek lenni nem csak hobbi: így tanítják az e-sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt farkast látott a Bükkben egy férfi. Fotókat is készített az állatokról.\r

\r

","shortLead":"Öt farkast látott a Bükkben egy férfi. Fotókat is készített az állatokról.\r

\r

","id":"20181120_Fotok_farkasfalka_a_Bukkben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d2cef-bf92-435b-bf88-8bda7f6ec6ce","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Fotok_farkasfalka_a_Bukkben","timestamp":"2018. november. 20. 10:14","title":"Egy egész farkasfalkát fotóztak le a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb3c59-cea4-4efe-88d5-3956aa6a5fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már három éve használja az arcfelismerésre fejlesztett technológiáját, most pedig a gyakorlatban is megmutatja, mire képes a rendszere.","shortLead":"A Microsoft már három éve használja az arcfelismerésre fejlesztett technológiáját, most pedig a gyakorlatban is...","id":"20181120_microsoft_emoji8_arcfelismeres_biometrikus_azonositas_gepi_tanulas_hangulatjel_arckifejezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bacb3c59-cea4-4efe-88d5-3956aa6a5fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3da80-5a13-41e5-bac1-d0d718165dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_microsoft_emoji8_arcfelismeres_biometrikus_azonositas_gepi_tanulas_hangulatjel_arckifejezes","timestamp":"2018. november. 20. 12:03","title":"Ön mennyire jól tudja utánozni a :D vagy a :O hangulatjeleket? A Microsoft ingyenes játéka megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]