[{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Orbán Viktor miniszterelnök ellen.","shortLead":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati...","id":"20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ebc7c-147f-4030-8411-88f688dfe102","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 13:13","title":"Nem vizsgálják Orbán vagyonnyilatkozatát a luxusrepülései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","shortLead":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","id":"20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dad80f9-7e74-4577-bed3-638bec1e802a","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","timestamp":"2018. november. 21. 19:53","title":"A NER elitje Orbánnal nézi a Vidi stadionavatóját a díszpáholyból - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72768fab-07ec-4604-a6d6-09c480440496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába építik milliárdokból a stadionokat, ha egyszer a fenntartásuk veszteséges.","shortLead":"Hiába építik milliárdokból a stadionokat, ha egyszer a fenntartásuk veszteséges.","id":"20181122_Tul_sok_stadion_epult__csak_ket_arena_uszta_meg_veszteseg_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72768fab-07ec-4604-a6d6-09c480440496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab104c05-dced-4270-b331-0fb600aee704","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Tul_sok_stadion_epult__csak_ket_arena_uszta_meg_veszteseg_nelkul","timestamp":"2018. november. 22. 20:03","title":"„Túl sok stadion épült” – csak két aréna úszta meg veszteség nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár. A Slovnaft elnök-vezérigazgatójával, a Mol igazgatóságának tagjával, a Felvidék leggazdagabb magyarjának tartott üzletemberrel a DAC-futballakadémia megnyitóján beszélgettünk, ahol elárulta legújabb tervét is.","shortLead":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár...","id":"20181121_vilagi_oszkar_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073a6267-bfc8-4e35-90a1-5219097d627d","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_vilagi_oszkar_interju","timestamp":"2018. november. 21. 06:30","title":"Világi Oszkár: \"Nem vagyok semmilyen oligarcha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","shortLead":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","id":"20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54263e-0dc2-4036-adc3-dd7b73dc3910","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","timestamp":"2018. november. 21. 16:34","title":"Megbénítja az amerikai autópályákat a hálaadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Attenborough fogja elfoglalni az \"emberek székét\" az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 24. ülésén, amelyet december elején tartanak a lengyelországi Katowicében.","shortLead":"David Attenborough fogja elfoglalni az \"emberek székét\" az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 24. ülésén...","id":"20181122_david_attenborough_emberek_szeke_ensz_eghajlatvaltozasi_tanacskozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7cbdf7-70de-45d6-9670-02ab058efd2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_david_attenborough_emberek_szeke_ensz_eghajlatvaltozasi_tanacskozas","timestamp":"2018. november. 22. 08:03","title":"Fontos beszédre készül David Attenborough, erre figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csalás nem történt az őssejtes kezelésben, de az emberi test tiltott felhasználása miatt azért büntetett a bíróság.","shortLead":"Csalás nem történt az őssejtes kezelésben, de az emberi test tiltott felhasználása miatt azért büntetett a bíróság.","id":"20181122_Penzbuntetessel_megusztak_az_ossejtugy_vadlottjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8d65a1-cbcb-4ba3-982f-105c19731dfd","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Penzbuntetessel_megusztak_az_ossejtugy_vadlottjai","timestamp":"2018. november. 22. 16:29","title":"Pénzbüntetéssel megúszták az őssejtügy vádlottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője.","shortLead":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik...","id":"20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb73b45-5c35-4605-8d31-bb82e3834334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","timestamp":"2018. november. 21. 20:45","title":"Előrelépésről beszélnek Brexit-ügyben, de még nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]