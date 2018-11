Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5768f78d-36cb-41a8-a0f1-22f147f41948","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Visszavonta a fellebbezését Nicklas Bendtner, így le kell töltenie a börtönbüntetését, miután összeverekedett egy taxissal. A sofőrt is megbüntették, mert nem használta a biztonsági övet.","shortLead":"Visszavonta a fellebbezését Nicklas Bendtner, így le kell töltenie a börtönbüntetését, miután összeverekedett...","id":"20181121_Bortonbe_megy_a_dan_valogatott_focista_aki_megvert_egy_taxist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5768f78d-36cb-41a8-a0f1-22f147f41948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffaaacb-b80d-49d0-a461-eacde7c9164d","keywords":null,"link":"/sport/20181121_Bortonbe_megy_a_dan_valogatott_focista_aki_megvert_egy_taxist","timestamp":"2018. november. 21. 18:06","title":"Börtönbe megy a dán válogatott focista, aki megvert egy taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c56efc0-e31d-46b3-8f55-d0a27b0ebedd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Sainsbury's az első brit élelmiszeráruház-lánc, amely rovarokból készült termékekkel bővíti kínálatát, hogy népszerűsítse a kevesebb üvegházhatású-gáz kibocsátásával járó fenntartható élelmiszertermelést.","shortLead":"A Sainsbury's az első brit élelmiszeráruház-lánc, amely rovarokból készült termékekkel bővíti kínálatát...","id":"20181121_rovarbol_keszult_ragcsalni_valokat_arul_egy_brit_aruhazlanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c56efc0-e31d-46b3-8f55-d0a27b0ebedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09540b9-3856-4399-ba91-28bb14d7623c","keywords":null,"link":"/elet/20181121_rovarbol_keszult_ragcsalni_valokat_arul_egy_brit_aruhazlanc","timestamp":"2018. november. 21. 17:59","title":"Rovarból készült rágcsálnivalókat árul egy brit áruházlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f365ef5-9afa-4bb2-9e5d-aa296a03f838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajnos gyakran végződnek rosszul az ilyen találkozások, de ez most szerencsére csak nagyon látványos lett. ","shortLead":"Sajnos gyakran végződnek rosszul az ilyen találkozások, de ez most szerencsére csak nagyon látványos lett. ","id":"20181122_Video_szarvas_szokkent_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f365ef5-9afa-4bb2-9e5d-aa296a03f838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a856cdcd-7d26-4481-ba10-184f475c84d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_szarvas_szokkent_autos","timestamp":"2018. november. 23. 04:04","title":"Videó: megmutatta szarvas az autósnak, hogy 60-nál is simán átugorja a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4255b894-b699-4557-a39b-32be2b433067","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonhatodjára is állt a bál Budapesten. ","shortLead":"Huszonhatodjára is állt a bál Budapesten. ","id":"20181123_Sziget_aftermovie_buli_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4255b894-b699-4557-a39b-32be2b433067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb31d22-bdfc-4d1b-824a-9f206f5f2fb4","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Sziget_aftermovie_buli_fesztival","timestamp":"2018. november. 23. 12:21","title":"Tánc, csók és hat perc nyár: kijött a Sziget aftermovie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan értelmezünk egy adott képet.","shortLead":"Az ausztrál Flinders Egyetem két pszichológiaprofesszora bebizonyította: a korunk tudat alatt befolyásolja, hogyan...","id":"20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014f76fe-3501-4c78-951e-3a7678909a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15289533-ca60-41d9-9a53-ae0849a7c268","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_optikai_csalodas_illuzio_fiatal_no_idos_no_kep_a_felesegem_es_az_anyosom","timestamp":"2018. november. 22. 09:03","title":"Ön mit lát ezen a képen? A tudósok szerint attól függ, hogy hány éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","shortLead":"A bírói tanács a szokásosnál is részletesebb bizonyítást folytat le.","id":"20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f8bfb-cd61-4f51-a384-2ccb2a463f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Csak_jovore_szulethet_itelet_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 07:45","title":"Csak jövőre születhet ítélet a bőnyi rendőrgyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tele van kultúrfinanszírozási ötletekkel L. Simon László, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális államtitkár, az illetékes bizottság alelnöke. Áfacsökkentés, a Nemzeti Kulturális Alap bezárása és a múzeumi ingyenjegyek megszüntetése – többek között ezek az ötletei.","shortLead":"Tele van kultúrfinanszírozási ötletekkel L. Simon László, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális...","id":"20181122_L_Simonnak_csalodast_okozott_Enyedi_Ildiko_dijnyertes_filmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894270e2-66e7-4340-98ba-1a6fb33799a0","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_L_Simonnak_csalodast_okozott_Enyedi_Ildiko_dijnyertes_filmje","timestamp":"2018. november. 22. 10:33","title":"L. Simonnak csalódást okozott Enyedi Ildikó díjnyertes filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f8c964-d112-499b-9ba1-b871f1f3fee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pokémon és a tamagocsi külön-külön is nagyon népszerűek voltak, jövőre azonban együtt, egy termékben is hódításba kezdenek.","shortLead":"A Pokémon és a tamagocsi külön-külön is nagyon népszerűek voltak, jövőre azonban együtt, egy termékben is hódításba...","id":"20181122_pokemon_tamagocsi_tamagotchi_eeve_zsebszorny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f8c964-d112-499b-9ba1-b871f1f3fee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81bc5e8-9273-4c1e-be2a-f5763c9f59a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_pokemon_tamagocsi_tamagotchi_eeve_zsebszorny","timestamp":"2018. november. 22. 15:03","title":"A kütyü, amit sok millióan akarnak majd nyomkodni: jön a pokémonos tamagocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]