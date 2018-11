Tüntetés miatt szünetel a határforgalom Záhonynál

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már a 38. hellyel is karriercsúcsot ért el.","shortLead":"Már a 38. hellyel is karriercsúcsot ért el.","id":"20181126_Fucsovics_nem_all_meg_mar_a_36_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb500e7-3704-42e8-8e0d-f150e2b7d6a9","keywords":null,"link":"/sport/20181126_Fucsovics_nem_all_meg_mar_a_36_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2018. november. 26. 11:01","title":"Fucsovics nem áll meg: már a 36. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, természetes módon már nem állítható meg a globális felmelegedés, ehhez valamilyen emberi beavatkozásra lesz szükség. A Harvard kutatói most előálltak egy ötlettel, ami az eddigi megoldásokhoz képest még viszonylag olcsó is lenne.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, természetes módon már nem állítható meg a globális felmelegedés, ehhez valamilyen emberi...","id":"20181126_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sztratoszfera_aeroszol_injekcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b713ee3-6f22-4c2f-8f0d-57b6995d22a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sztratoszfera_aeroszol_injekcio","timestamp":"2018. november. 26. 08:03","title":"Megvan a globális felmelegedés Szent Grálja? A tudósok szerint ez visszafordíthatja a folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a napot is mintha a társasjátékgyártók rendelték volna: csúnya, szeles, esős, hideg idő lesz ma egész Magyarországon.","shortLead":"Ezt a napot is mintha a társasjátékgyártók rendelték volna: csúnya, szeles, esős, hideg idő lesz ma egész...","id":"20181125_Szotymorgo_esos_hideg_oszi_idonk_lesz_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f2089e-398f-429e-a070-c527008eb6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Szotymorgo_esos_hideg_oszi_idonk_lesz_ma","timestamp":"2018. november. 25. 08:02","title":"Szötymörgő, esős, hideg őszi időnk lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elszánt tüntetők lepték el szombaton a Buckingham-palota környékét, gyásznapot tartva és tiltakozva az éghajlatváltozás ellen.","shortLead":"Elszánt tüntetők lepték el szombaton a Buckingham-palota környékét, gyásznapot tartva és tiltakozva az éghajlatváltozás...","id":"20181125_Odaragasztotta_a_kezet_a_parlament_keritesehez__tiltakozas_a_klimavaltozas_ellen_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d154cb13-7f37-4213-9f8b-dbb89543e9f4","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Odaragasztotta_a_kezet_a_parlament_keritesehez__tiltakozas_a_klimavaltozas_ellen_Londonban","timestamp":"2018. november. 25. 08:36","title":"Odaragasztotta a kezét a parlament kerítéséhez - tiltakozás a klímaváltozás ellen Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor- és lőszergyártás is lesz Magyarországon.","shortLead":"Az egykori rezsibiztos azt is mondta, „nem fogunk a kézifegyverek gyártásánál megállni”. Arról is beszélt, hogy lőpor...","id":"20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e7f87-2d6c-43ad-941a-ef42216e2fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nemeth_Szilard_50_evre_emelnek_a_hadkotelezettseget_mert_ekkorra_valnak_ferfiva_az_ifjak","timestamp":"2018. november. 26. 08:47","title":"Németh Szilárd: 50 évre emelnék a hadkötelezettséget, mert „ekkorra válnak férfivá az ifjak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai eszközök – derül ki egy a Direkt 36 részvételével zajló nemzetközi tényfeltáró projektből. A jelenség alól Magyarország sem kivétel: itthon főként egyes mellimplantátumok okoztak problémát. ","shortLead":"Az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülést és közel 83 ezer halálesetet okoztak hibásan működő orvostechnikai...","id":"20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20360435-b513-4e81-a629-d46838bff80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca2583a-a261-4728-90cd-6716dbc0fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Betegeleteket_veszelyeztetnek_a_hibas_orvostechnikai_eszkozok__Magyarorszag_sem_kivetel","timestamp":"2018. november. 25. 18:46","title":"Magyar betegek életét is veszélyeztetik a hibás orvostechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen négy menedékkérelmet fogadtak el, mióta életbe lépett a Stop Soros, köztük a szökött macedón miniszterelnökét. Az nem derült ki, hogy Nikola Gruevszkit milyen indoklással engedték be az országba.","shortLead":"Összesen négy menedékkérelmet fogadtak el, mióta életbe lépett a Stop Soros, köztük a szökött macedón miniszterelnökét...","id":"20181124_Gruevszki_es_meg_harom_ember_kapott_menekultstatuszt_a_nyar_ora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5cae9a-40e8-4f60-bcb8-329442b2dfd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Gruevszki_es_meg_harom_ember_kapott_menekultstatuszt_a_nyar_ora","timestamp":"2018. november. 24. 12:26","title":"Gruevszki és még három ember kapott menekültstátuszt a nyár óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]