Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cfc70c5-cad5-4dce-bbb9-ffdb0553f303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Bence havi egymillió forintért külsős tanácsadója a Fővárosi Törvényszéknek.","shortLead":"Takács Bence havi egymillió forintért külsős tanácsadója a Fővárosi Törvényszéknek.","id":"20181201_Ujabb_dolog_derult_ki_az_emberrol_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc70c5-cad5-4dce-bbb9-ffdb0553f303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9aa00a-8675-47f3-b8e4-8fff961fdc36","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Ujabb_dolog_derult_ki_az_emberrol_aki_rikito_zold_inget_Orbannak_adta","timestamp":"2018. december. 01. 16:07","title":"Komoly feladatot kapott a Törvényszéken az ember, aki rikító zöld ingét Orbánnak adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában is játszani szeretne. Az autóban például akkora képernyő van, mint egy dizájnos nappaliban. Persze nem csak ez bizonyítja, hogy ez most a német márka pillanatnyilag legfejlettebb autója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában...","id":"20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7df3f-31f6-41f3-b467-6ec1ac002d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","timestamp":"2018. december. 01. 18:45","title":"Luxus vagy Volkswagen? - teszteltük az új Touareget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e239416-c97d-4c0b-bd43-eba0897e9c45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, az élet sokszor bonyolultabb, mint amit egy kormányzati plakát sugall.","shortLead":"Úgy tűnik, az élet sokszor bonyolultabb, mint amit egy kormányzati plakát sugall.","id":"20181130_Abel_Anita_valik_es_egeszen_mast_gondol_a_gyereke_jogairol_mint_Novak_Katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e239416-c97d-4c0b-bd43-eba0897e9c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e611e6a8-df3e-46e8-9543-871839ba6ba8","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Abel_Anita_valik_es_egeszen_mast_gondol_a_gyereke_jogairol_mint_Novak_Katalin","timestamp":"2018. november. 30. 07:22","title":"Ábel Anita válik, és egészen mást gondol a gyereke jogairól, mint Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","shortLead":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","id":"20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f08cf0a-ed13-4fa2-a583-d19084088b11","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"500 millió forintot ad az állam egy dohánygyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b593fe-7416-497c-8d3c-f31f54f0d7a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak Al Caponét köszönhetjük Chicagónak. ","shortLead":"Nem csak Al Caponét köszönhetjük Chicagónak. ","id":"20181201_sarga_taxi_hertz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b593fe-7416-497c-8d3c-f31f54f0d7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607b762d-cea2-41c4-a456-fc368cae8699","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_sarga_taxi_hertz","timestamp":"2018. december. 01. 12:22","title":"Tudja, honnan származnak a sárga taxik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","shortLead":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","id":"20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ab8d4-682d-49ed-bf9c-e7b9a7542a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","timestamp":"2018. november. 30. 06:15","title":"A tél első hétvégéjén is marad a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa. A vállalkozóknak decemberben érdemes dönteni arról, hogy az újévben melyik kedvező adózási mód szerint teljesítik közteherfizetési kötelezettségüket.","shortLead":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa...","id":"20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77215ba8-0601-44dc-b35a-af10f5c5de4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","timestamp":"2018. december. 01. 10:37","title":"Mától a kétszeresére nő a kiva belépési határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6518b4-7531-4fbe-a9c3-c37506583e07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Transindex átnézte a történelemtankönyveket, és arra jutott, hogy nem sokat. És azt sem feltétlenül jól. ","shortLead":"A Transindex átnézte a történelemtankönyveket, és arra jutott, hogy nem sokat. És azt sem feltétlenül jól. ","id":"20181130_Megis_mit_tanitanak_a_roman_diakoknak_a_magyarokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a6518b4-7531-4fbe-a9c3-c37506583e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d913698a-87d3-4711-bb37-1566d47e63c0","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Megis_mit_tanitanak_a_roman_diakoknak_a_magyarokrol","timestamp":"2018. november. 30. 08:55","title":"Mégis mit tanítanak a román diákoknak a magyarokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]