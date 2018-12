Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Bécsben megkapja az akkreditációt az egyetem, akkor jogilag az összes uniós országban – tehát Magyarországon is – szolgáltathat.","shortLead":"Ha Bécsben megkapja az akkreditációt az egyetem, akkor jogilag az összes uniós országban – tehát Magyarországon is –...","id":"20181206_Hamarosan_visszater_a_CEU_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2151c6-7dac-438b-bd1c-1bba0eec946f","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Hamarosan_visszater_a_CEU_Budapestre","timestamp":"2018. december. 06. 07:55","title":"Hamarosan visszatér a CEU Budapestre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f830ed-9500-43af-96e2-125ae31414b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Az_ellentet_alapelva_felelem_uzletag__sotet_kepet_fest_az_orszagrol_Babarci_Bulcsu_uj_klipje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3f830ed-9500-43af-96e2-125ae31414b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25559bf1-156b-4fa6-82cb-511404679c58","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Az_ellentet_alapelva_felelem_uzletag__sotet_kepet_fest_az_orszagrol_Babarci_Bulcsu_uj_klipje","timestamp":"2018. december. 05. 10:51","title":"„Az ellentét alapelv/a félelem üzletág” – sötét képet fest az országról Babarci Bulcsú új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64faa825-f904-4eb6-a795-423d41524f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA-nak dolgozó Ames Research Center egy asztrofizikusa szerint a tudomány ma a modern emberi technológiához hasonló jelek után kutat, ez azonban nem szerencsés, mert a magasabb fejlettségi szintű nyomokat így nem biztos, hogy érzékeljük.","shortLead":"A NASA-nak dolgozó Ames Research Center egy asztrofizikusa szerint a tudomány ma a modern emberi technológiához hasonló...","id":"20181205_nasa_seti_radioteleszkop_foldonkivuliek_silviano_p_colombano","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64faa825-f904-4eb6-a795-423d41524f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9945f1f4-5497-4471-bf70-e15ddcbb4c9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nasa_seti_radioteleszkop_foldonkivuliek_silviano_p_colombano","timestamp":"2018. december. 05. 09:33","title":"Egy NASA-tudós szerint nem kizárt, hogy az idegenek már meglátogatták a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben, majd nemrég a hvg.hu megírta, az Orbán-kormány közmunkásokat faragna a fedél nélküli emberekből. Kiderült, hogy évek óta folynak már a „kísérleti” programok erről, szintén jószerivel titokban. Videós riport a szentesi Hajléktalan Segítő Központból.","shortLead":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben...","id":"20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c3c5d1-5305-4556-8327-deb8a45fd8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"„Itt alkotok, nem gödröket ások” – már működik a hajléktalanok közmunkaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) munkájának hála most már arról is van elképzelésünk, hogyan fest a Nap északi pólusa. ","id":"20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80d92ea1-4f5a-43b6-a37c-72682e473005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51d9cb-4205-461a-936b-443e2d66d693","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nap_naprendszer_europai_urugynokseg_esa_eszaki_polus_proba_2","timestamp":"2018. december. 05. 14:33","title":"Látványos fotót készítettek a Napról, ilyen lehet a \"másik\" oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tervvel orvosolná az Egyesült Államok hadserege az egyre nagyobb problémát okozó létszámhiányt: a gamereket fogják megszólítani az elkövetkező időszakban. ","shortLead":"Szokatlan tervvel orvosolná az Egyesült Államok hadserege az egyre nagyobb problémát okozó létszámhiányt: a gamereket...","id":"20181205_egyesult_allamok_amerikai_hadsereg_videojatek_esport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3814545c-b809-473f-8b52-1e5d63cc8041","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_egyesult_allamok_amerikai_hadsereg_videojatek_esport","timestamp":"2018. december. 05. 14:03","title":"Videojátékosokkal töltené fel az üres helyeket az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a 400 órányi többletmunkát és a túlórák kifizetésének elhúzódását is. ","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a 400 órányi többletmunkát és a túlórák kifizetésének...","id":"20181204_A_Pedagogusok_Szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e96072a-6297-46ef-9bf7-9efa4e7e043e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_Pedagogusok_Szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 04. 16:20","title":"A Pedagógusok Szakszervezete is csatlakozik a \"rabszolgatörvény\" elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2871a557-75e6-401a-ba1e-b32ed731207a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar és a román határőrök a raktérben 24 - magukat iraki és szír állampolgárnak valló - határsértőt találtak.","shortLead":"A magyar és a román határőrök a raktérben 24 - magukat iraki és szír állampolgárnak valló - határsértőt találtak.","id":"20181206_Ket_tucat_migrans_egy_torok_kamionban_a_magyarroman_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2871a557-75e6-401a-ba1e-b32ed731207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd65c8b-a5c8-470e-a8ef-2813625e2e20","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Ket_tucat_migrans_egy_torok_kamionban_a_magyarroman_hataron","timestamp":"2018. december. 06. 09:53","title":"Két tucat migráns egy török kamionban a magyar-román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]