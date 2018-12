Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","shortLead":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","id":"20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc9f7b5-0e20-4f08-9a56-42e3336317a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","timestamp":"2018. december. 05. 13:20","title":"Vendégem helyett vezetőmnek hívták az Echo Tv-n a Fidesz kommunikációs igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","shortLead":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","id":"20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea4bbb9-4578-48f3-b6fc-9aa418b5b36a","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 05. 15:58","title":"Három tonna kokain, másfél mázsa ecstasy – lecsapott az olasz maffiára a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes mikroszájton minden netező számára elérhetővé teszi a korábbi lottóhúzások eredményeit a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Egy érdekes mikroszájton minden netező számára elérhetővé teszi a korábbi lottóhúzások eredményeit a Szerencsejáték Zrt.","id":"20181206_telitalalatos_lottoszamok_otos_lotto_hatos_lotto_skandinav_lotto_eddigi_nyeroszamok_adatbazis_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41377fa3-20e4-4851-b4ea-a7013840bca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_telitalalatos_lottoszamok_otos_lotto_hatos_lotto_skandinav_lotto_eddigi_nyeroszamok_adatbazis_lista","timestamp":"2018. december. 06. 09:03","title":"Írja be a lottószámait erre a weboldalra, így megnézheti, mikor lett volna telitalálata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legkevesebb 1 millió hordó olajjal kell csökkenteni a termelést, ha stabil világpiacot akarunk – nyilatkozta Szaúd-Arábia olajminisztere Katowiczében, ahol részt vett az ENSZ klíma-világkonferenciáján. ","shortLead":"Legkevesebb 1 millió hordó olajjal kell csökkenteni a termelést, ha stabil világpiacot akarunk – nyilatkozta...","id":"20181205_Mikulascsomag_az_OPECtol_Nem_ajandek_buntetes_lehet_az_autosoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ae101-095c-42be-b242-dfb824f671aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Mikulascsomag_az_OPECtol_Nem_ajandek_buntetes_lehet_az_autosoknak","timestamp":"2018. december. 05. 11:58","title":"Mikulás-csomag az OPEC-től? Nem ajándék, büntetés lehet az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása szerint az eset több gyermeket nagyon megviselt.","shortLead":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása...","id":"20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b0cb2-71db-48d4-bb6b-35a92ca9e08c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","timestamp":"2018. december. 05. 07:24","title":"Késes videóval ijesztgették egy budapesti általános iskola diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tramtrain ügyében számos kérdés kormányzati vagy szakpolitikai döntést igényel, ezeket januárban a miniszterelnök elé terjeszti, ígéri Lázár.","shortLead":"A tramtrain ügyében számos kérdés kormányzati vagy szakpolitikai döntést igényel, ezeket januárban a miniszterelnök elé...","id":"20181205_Lazar_videoban_szamol_be_a_vasarhelyi_villamosepitesrol_Orbant_is_bevonna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24e826c-0283-45a8-879b-184a96e96c36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Lazar_videoban_szamol_be_a_vasarhelyi_villamosepitesrol_Orbant_is_bevonna","timestamp":"2018. december. 05. 14:24","title":"Lázár videóban számol be a vásárhelyi villamosépítésről, Orbánt is bevonná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő történészt.","shortLead":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő...","id":"20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7bfbdc-b703-4c16-8ec7-011838562a77","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","timestamp":"2018. december. 06. 09:12","title":"Figyelmeztetni akarták Izraelből Schmidt Máriát, de Netanjahu közbeszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem megversenyeztetjük az árakat.","shortLead":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem...","id":"20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c663cb1c-d85a-4a7d-94f8-a3a667c3bc8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","timestamp":"2018. december. 05. 13:22","title":"Milliókat keresnek a bankok a lusta lakáshiteleseken, de miért ne lehetne ezt megfordítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]