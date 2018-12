Már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a svéd márka első olyan típusa, melynek fedélzeti rendszere a kis zöld robotra fog épülni.

A Volvo a Los Angeles-i Autószalonon jelentette be, hogy a közeljövőben érkező modelljeinek felhasználói felületét a Google munkatársaival közösen fejleszti, és a vállalat új autói már egy Android-alapokon nyugvó szoftvert fognak futtatni. Most pedig már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a cég első androidos típusa.

Henrik Green, a Volvo kutatási és fejlesztési részlegének vezetője elárulta, hogy elsőként a Polestar 2 nevezetű modell vonultat majd fel Android-alapú fedélzeti rendszert. Ez az elsősorban a Tesla Model 3 riválisának szánt villanyautó a 2017-ben leleplezett 40.2 Conceptre fog épülni, és az előzetes híradások 560 kilométeres hatótávolságról, illetve 400 lóerő körüli teljesítményről tesztnek említést.

A 2020-ban debütáló Polestart 2 után érkezik majd a nagyméretű SUV-ok piacán hadrendbe állítandó Polestar 3, amin ugyancsak Android-alapú felhasználói felület kap majd helyet. A távlati cél pedig nem más, mint hogy az összes Volvo és Polestar modellen a Google Assistant, Google Play Store és Google Maps kompatibilis új szoftver fusson majd.

