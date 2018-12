Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"078f15af-9e58-4ca3-ae2d-83e9f0a70e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok megbízható forrásból úgy értesültek, hogy a kormány érdekében provokátorok és más kétes elemek készülnek megzavarni a mai, rabszolgatörvény elleni tüntetést.","shortLead":"Az ellenzéki pártok megbízható forrásból úgy értesültek, hogy a kormány érdekében provokátorok és más kétes elemek...","id":"20181216_Az_ellenzek_a_provokatoroktol_tart_a_mai_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078f15af-9e58-4ca3-ae2d-83e9f0a70e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a4cd68-a1dd-44c7-9fc8-5fa0beb924ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Az_ellenzek_a_provokatoroktol_tart_a_mai_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 16. 12:11","title":"Az ellenzék a provokátoroktól tart a mai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"A HungaroControl a lézerfények veszélyeire figyelmeztet.","id":"20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92417940-2987-4ff0-94b2-a3aa7b2918fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc61b2-3088-4dc1-8f31-15e121c23bf3","keywords":null,"link":"/elet/20181215_lezer_karacsony_dekoracio_repules_legi_kozlekedes_veszelyes","timestamp":"2018. december. 15. 12:39","title":"Erre is gondoljon, ha karácsonyi fénydekorációt vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek nevezte főnökét. S erről még videófelvétel is készült.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek...","id":"20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11699339-3724-49fa-9401-1fe57e345ae7","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","timestamp":"2018. december. 16. 10:19","title":"Trump azt nevezi ki kabinetfőnöknek, aki szörnyű embernek nevezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1774e8-86cc-42a1-9e04-438dffa68e59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró rendkívül ellenálló utascellája, illetve fejlett vezetéstámogató rendszerei révén kiválóan teljesítette a tesztet.","shortLead":"A kompakt divatterepjáró rendkívül ellenálló utascellája, illetve fejlett vezetéstámogató rendszerei révén kiválóan...","id":"20181215_eminens_a_toresteszten_szuperbiztonsagos_a_gyorben_gyartott_uj_audi_q3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f1774e8-86cc-42a1-9e04-438dffa68e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf365e1-9999-4368-b643-9c6beccd9aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_eminens_a_toresteszten_szuperbiztonsagos_a_gyorben_gyartott_uj_audi_q3","timestamp":"2018. december. 15. 13:21","title":"Eminens a törésteszten: szuperbiztonságos a Győrben gyártott új Audi Q3 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni technológiák után kutatnak.","shortLead":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni...","id":"20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2385c3-5dd5-4f52-b2e8-e8c1beaa977d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 15. 13:03","title":"Állítólag van egy titkos laboratóriuma a Huaweinek, amit csak úgy hívnak: a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","shortLead":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","id":"20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3bb61-ffac-421f-b48e-9de1155b0935","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","timestamp":"2018. december. 16. 09:48","title":"Külföldön is tüntetnek: „Lebontjuk Orbánországot és építünk olyat, ahova érdemes lesz hazajönni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","shortLead":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","id":"20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454507-8656-45e0-845c-4e59a4d882a0","keywords":null,"link":"/elet/20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","timestamp":"2018. december. 15. 18:10","title":"Megszépítette Budapestet az első igazi hó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen legálisan, egy szoftverfrissítéssel próbálja meg az Apple, hogy mégiscsak árulhassa az iPhone-okat Kínában.","shortLead":"Teljesen legálisan, egy szoftverfrissítéssel próbálja meg az Apple, hogy mégiscsak árulhassa az iPhone-okat Kínában.","id":"20181215_qualcomm_vs_apple_iphone_tiltas_kikerulese_kinaban_ios_szoftverfrissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e6fc62-ba50-412d-a9be-ecb17c154929","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_qualcomm_vs_apple_iphone_tiltas_kikerulese_kinaban_ios_szoftverfrissites","timestamp":"2018. december. 15. 11:03","title":"Betiltották az iPhone-okat Kínában, de az Apple kieszelt egy trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]