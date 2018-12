Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika téri terjeszkedése miatt kilakoltatott Természettudományi Múzeum. ","shortLead":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti...","id":"20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6cbf5c-6a84-4050-900e-fdef92f71104","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2018. december. 18. 13:04","title":"Tényleg vidékre költöztethetik a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15462956-03ab-495a-bf4b-2f586c35fbec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az idei utolsó frissítését kapta meg kedden délelőtt az Instagram, ami több újdonságot is hozott az alkalmazásba.","shortLead":"Valószínűleg az idei utolsó frissítését kapta meg kedden délelőtt az Instagram, ami több újdonságot is hozott...","id":"20181218_instagram_tortenetek_elo_video_visszaszamlalas_matrica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15462956-03ab-495a-bf4b-2f586c35fbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380be9b5-231a-4dd4-8440-2f6fa97fc97e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_instagram_tortenetek_elo_video_visszaszamlalas_matrica","timestamp":"2018. december. 18. 19:18","title":"Szokott Instagramozni? Frissítsen rá az appra, több újdonság is került bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját, vagyis névleg kiszáll a Schmidt Mária, illetve családja érdekeltségébe tartozó társaságból – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket az ellenzéki országgyűlés képviselő megerősítette, és azzal indokolta döntését, hogy ezzel akar tiszta helyzetet teremteni. Forrásaink viszont látszatintézkedésnek tartják a lépést, amivel Ungár megpróbál messzebb lépni a kínosan NER-közelébe sodródott cégtől, szerintük ha komolyan gondolná, akkor simán eladhatta volna a tulajdoni hányadát.","shortLead":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját...","id":"20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143e2752-e6c8-4438-9ad7-19070dbb35af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","timestamp":"2018. december. 19. 14:00","title":"Ungár Péter szimbolikusan kiszáll a milliárdos családi cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"November 1. helyett jövő július 1-től kapnak 8 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozók és védőnők, egyúttal az alapellátásban foglalkoztatott védőnőkre is kiterjesztik „az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok” hatályát – olvasható egy hétfő este kiadott kormányhatározatban.\r

","shortLead":"November 1. helyett jövő július 1-től kapnak 8 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozók és védőnők, egyúttal...","id":"20181218_elorehozzak_az_egeszsegugyi_beremelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896a6ac-4dc3-494b-a0de-5ac1d004adb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_elorehozzak_az_egeszsegugyi_beremelest","timestamp":"2018. december. 18. 13:55","title":"Előrehozzák az egészségügyi béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","shortLead":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","id":"20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9ad21f-afb8-4444-bced-8b7ef28daf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","timestamp":"2018. december. 19. 10:45","title":"Meghackelték Kövér László Wikipédia-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ne csinálj semmit, csak, ha parancsot kapsz rá! – erre a furcsa munkalassító sztrájkra buzdították a francia rohamrendőröket a szakszervezetek, melyek vezetői leültek egyeztetni Castaner belügyminiszterrel és Nunez államtitkárral a túlórákról.","shortLead":"Ne csinálj semmit, csak, ha parancsot kapsz rá! – erre a furcsa munkalassító sztrájkra buzdították a francia...","id":"20181219_Kapnak_szazezer_forintnyi_karacsonyi_jutalmat_a_tuntetokkel_hadakozo_francia_rendorok_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25caf36-edd0-4d56-a460-0076d43944f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kapnak_szazezer_forintnyi_karacsonyi_jutalmat_a_tuntetokkel_hadakozo_francia_rendorok_jovore","timestamp":"2018. december. 19. 12:54","title":"Kapnak százezer forintnyi karácsonyi jutalmat a tüntetőkkel hadakozó francia rendőrök, jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást, amit a Snapdragon 855 lapkakészlet kínál.","shortLead":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást...","id":"20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04e84f-0f1f-4676-b070-dbb9c55c8fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","timestamp":"2018. december. 18. 13:03","title":"Igazi erőgép: 12 GB RAM és bivalyerős chip van a Lenovo új androidos telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","shortLead":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","id":"20181218_porsche_taycan_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c18a9df-b70d-48bd-b241-5db059495d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_porsche_taycan_video","timestamp":"2018. december. 18. 09:24","title":"Nyelvlecke a Porschétól: így kell kimondani az elektromos autójuk nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]