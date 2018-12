Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak egy koncerten 33 ember vesztette életét.","shortLead":"Csak egy koncerten 33 ember vesztette életét.","id":"20181223_Durvan_megugrott_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5266c165-f1e0-4e3d-b155-58fb415dab93","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Durvan_megugrott_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. december. 23. 11:55","title":"Durván megugrott az indonéziai szökőár áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miután a héten az amerikai védelmi miniszter lemondott, mert nem értett egyet Donald Trump külpolitikájával, az elnök nagyon gyorsan talált valakit a helyére. ","shortLead":"Miután a héten az amerikai védelmi miniszter lemondott, mert nem értett egyet Donald Trump külpolitikájával, az elnök...","id":"20181223_Trump_nem_varta_meg_hogy_letoltse_felmondasi_idejet_a_tiltakozo_vedelmi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2edb8a-48fb-4b8f-8f83-700c0e6098b5","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Trump_nem_varta_meg_hogy_letoltse_felmondasi_idejet_a_tiltakozo_vedelmi_miniszter","timestamp":"2018. december. 23. 20:30","title":"Trump nem várta meg, hogy letöltse felmondási idejét a tiltakozó védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt miniszter szerint súlyos arány- és szereptévesztés, hogy az egyik katolikus püspök bátorító levelet írt azoknak, akik engedték, hogy Jézusról olyanokat mondjanak, ami nem tűr nyomdafestéket. A kultúrában pedig nem ismer jobb- vagy baloldalt.","shortLead":"A volt miniszter szerint súlyos arány- és szereptévesztés, hogy az egyik katolikus püspök bátorító levelet írt azoknak...","id":"20181223_Balog_Zoltan_A_tehetetlen_duhot_latom_ennyit_tudnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46cd715-d5f1-4018-9c35-b709f81de74e","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Balog_Zoltan_A_tehetetlen_duhot_latom_ennyit_tudnak","timestamp":"2018. december. 23. 07:51","title":"Balog Zoltán: A tehetetlen dühöt látom, ennyit tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd32fac1-adca-49fa-be1a-9efe663d09cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vasárnapi közleményében hangsúlyozza: az előzetes sajtóhírekkel ellentétben továbbra is szükséges lesz letenni az elsősegélyvizsgát a vezetői engedély megszerzése érdekében. ","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vasárnapi közleményében hangsúlyozza: az előzetes sajtóhírekkel ellentétben...","id":"20181223_Felreertes_tortent_elsosegelyvizsga_nelkul_tovabbra_sem_adhato_ki_a_jogositvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd32fac1-adca-49fa-be1a-9efe663d09cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7952986-28c7-4f45-98f7-80efedb6c263","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_Felreertes_tortent_elsosegelyvizsga_nelkul_tovabbra_sem_adhato_ki_a_jogositvany","timestamp":"2018. december. 23. 16:21","title":"Félreértés történt: elsősegélyvizsga nélkül továbbra sem adható ki a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tud a mobilok kameráját okosító Google Lens. A szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett.","shortLead":"Egyre többet tud a mobilok kameráját okosító Google Lens. A szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett.","id":"20181223_google_lens_objektumok_azonositasa_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b324a5-10a1-4b5e-8332-01bab89ed6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_lens_objektumok_azonositasa_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","timestamp":"2018. december. 23. 16:03","title":"Több mint 1 milliárd dolgot ismert fel ránézésre a Google mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó karambolozott.","shortLead":"Két autó karambolozott.","id":"20181224_Balesetben_meghalt_ket_ember_meghalt_a_83as_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b825e59-1f20-44f9-93b2-6c2c568b1f91","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Balesetben_meghalt_ket_ember_meghalt_a_83as_uton","timestamp":"2018. december. 24. 11:51","title":"Balesetben meghalt két ember meghalt a 83-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ferenc pápa karácsonyi ajándékként klinikát hozott létre a vatikáni Szent Péter téren hajléktalanok számára, ahol ingyenes orvosi ellátásban részesülhetnek - tájékoztatott a Vatikán szombaton. ","shortLead":"Ferenc pápa karácsonyi ajándékként klinikát hozott létre a vatikáni Szent Péter téren hajléktalanok számára, ahol...","id":"20181222_Ferenc_papa_hajlektalanklinikat_letesitett_a_Szent_Peter_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f677af07-46a9-4051-8b03-01fc6fb10127","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Ferenc_papa_hajlektalanklinikat_letesitett_a_Szent_Peter_teren","timestamp":"2018. december. 22. 17:02","title":"Ferenc pápa hajléktalanklinikát létesített a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi szünetét, és már január 2-ára kabinetülést hívott össze annak megvitatására, hogy milyen következményekkel járhat a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnése.","shortLead":"Hétfői brit sajtóértesülés szerint Theresa May brit miniszterelnök csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi...","id":"20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa19c86-0277-4e13-9754-d82564ac6847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09587c3-79e3-4550-a0d2-87adc6a7389b","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Theresa_May_alaposan_megkurtitotta_a_kormany_karacsonyi_szunetet","timestamp":"2018. december. 24. 14:28","title":"Theresa May alaposan megkurtította a kormány karácsonyi szünetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]