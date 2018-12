Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A thaiföldi parlament kedden engedélyezte, hogy az országban orvosi és kutatási célra használják a marihuanát. Ázsiában az az első ország, amely ilyen döntést hozott, a szomszédos országokban még súlyos büntetés jár a kábítószer-csempészeknek.","shortLead":"A thaiföldi parlament kedden engedélyezte, hogy az országban orvosi és kutatási célra használják a marihuanát. Ázsiában...","id":"20181225_Azsiaban_elsokent_Thaifoldon_legalizaltak_az_orvosi_marihuanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583316be-03fc-41c9-8b50-d951987cd4c3","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Azsiaban_elsokent_Thaifoldon_legalizaltak_az_orvosi_marihuanat","timestamp":"2018. december. 25. 13:57","title":"Ázsiában elsőként Thaiföldön legalizálták az orvosi marihuanát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4bac87-8a6d-4b7b-88c8-fabe8d5cc921","c_author":"MTI","category":"sport","description":"80 éves volt.","shortLead":"80 éves volt.","id":"20181224_Elhunyt_Stanko_Poklepovic_a_Ferencvaros_korabbi_vezetoedzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4bac87-8a6d-4b7b-88c8-fabe8d5cc921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff7f7bd-1e61-44ee-ace7-9069434741f1","keywords":null,"link":"/sport/20181224_Elhunyt_Stanko_Poklepovic_a_Ferencvaros_korabbi_vezetoedzoje","timestamp":"2018. december. 24. 13:25","title":"Elhunyt Stanko Poklepovic, a Ferencváros korábbi vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6","c_author":"Fazekas Zsuzsa","category":"itthon","description":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar Monarchia romjain, addig karácsonyra a román hadsereg már bevonult Kolozsvárra. Egy hónap alatt világossá vált, hogy Magyarország az addigi formájában nem marad egyben. ","shortLead":"Míg 1918 decemberének elején reális lehetőségként merülhetett fel egy dunai konföderáció létrehozása az Osztrák–Magyar...","id":"20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23ce649-9d89-40b9-9244-4a87d14b2ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b1102a-d86a-4c96-bd12-1acc60c740df","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Karacsony_1918__amikor_elszalltak_a_magyar_remenyek","timestamp":"2018. december. 24. 14:00","title":"Karácsony 1918 – amikor elszálltak a magyar remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dd6516-2b24-42ce-b861-e2f95167503a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs csalás, nincs ámítás, konkrétan ezek az autók bírják legjobban mostanság az első 100 ezer kilométert.","shortLead":"Nincs csalás, nincs ámítás, konkrétan ezek az autók bírják legjobban mostanság az első 100 ezer kilométert.","id":"20181224_toplista_ezek_a_legjobb_autok_100_ezer_kilometer_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5dd6516-2b24-42ce-b861-e2f95167503a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4c0f62-f47e-44f1-93c2-4479eb8db218","keywords":null,"link":"/cegauto/20181224_toplista_ezek_a_legjobb_autok_100_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2018. december. 24. 06:41","title":"Toplista: ezek a legjobb autók 100 ezer kilométer után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint hamarosan a pénzügyi szolgáltatások területén is fontos szereplővé válhat a Facebook.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint hamarosan a pénzügyi szolgáltatások területén is fontos szereplővé válhat a Facebook.","id":"20181223_facebook_kriptovaluta_virtualis_penz_stablecoin_whatsapp_penzkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff37c2e-0be4-4e08-9974-9fa25339373b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_facebook_kriptovaluta_virtualis_penz_stablecoin_whatsapp_penzkuldes","timestamp":"2018. december. 23. 19:33","title":"Saját pénzt ad ki a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6232d03d-0004-4f28-bc86-379cfdd46327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legilletékesebbeket kérdeztük a karácsonyról: a gyerekeket.","shortLead":"A legilletékesebbeket kérdeztük a karácsonyról: a gyerekeket.","id":"20181224_A_csaladi_egyuttletet_az_ajandekot_es_a_vacsorat_megkerdeztuk_a_gyerekeket_mit_szeretnek_a_legjobban_a_karacsonyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6232d03d-0004-4f28-bc86-379cfdd46327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a268a017-4d08-44bc-8123-731f05bf5f64","keywords":null,"link":"/elet/20181224_A_csaladi_egyuttletet_az_ajandekot_es_a_vacsorat_megkerdeztuk_a_gyerekeket_mit_szeretnek_a_legjobban_a_karacsonyban","timestamp":"2018. december. 24. 11:30","title":"Lehet, hogy a felnőttek teljesen félreértik ezt az egész karácsonyi ajándékozást - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 400 órás túlóratörvénnyel alapvetően egyetértenek a Fidesz támogatói, de abban már nem olyan biztosak, hogy egy munkavállaló mondhat-e nemet a főnöke túlórát követelő kérésére. ","shortLead":"A 400 órás túlóratörvénnyel alapvetően egyetértenek a Fidesz támogatói, de abban már nem olyan biztosak...","id":"20181223_Egy_dologban_a_Fideszszavazok_is_bizonytalanok_a_tuloratorveny_kapcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b3e93c-857e-4699-b378-b002f818fce7","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Egy_dologban_a_Fideszszavazok_is_bizonytalanok_a_tuloratorveny_kapcsan","timestamp":"2018. december. 23. 21:50","title":"Egy dolog a Fidesz-szavazókat is megosztja a túlóratörvény kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott választások lesznek az országban.","shortLead":"Előrehozott választások lesznek az országban.","id":"20181224_izraelben_feloszlott_a_kormanykoalicio_elorehozott_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e52495-bed1-4687-a535-ae8cdc181386","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_izraelben_feloszlott_a_kormanykoalicio_elorehozott_valasztasok","timestamp":"2018. december. 24. 15:40","title":"Izraelben feloszlott a kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]