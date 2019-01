Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forintot fizet Pákh Imrének az állam a Golgotáért.","shortLead":"3 milliárd forintot fizet Pákh Imrének az állam a Golgotáért.","id":"20190109_Megvette_a_kormany_Munkacsy_Golgotajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2847738-882d-449a-b59e-475886ac737e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Megvette_a_kormany_Munkacsy_Golgotajat","timestamp":"2019. január. 09. 15:48","title":"Megvette az állam Munkácsy Golgotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Országszerte esik a hó, vezessenek óvatosan.","shortLead":"Országszerte esik a hó, vezessenek óvatosan.","id":"20190108_Heten_serultek_meg_az_elmult_orakban_kozuti_balesetekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c42f11b-7ff5-4599-962d-0b2e781615e0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Heten_serultek_meg_az_elmult_orakban_kozuti_balesetekben","timestamp":"2019. január. 08. 19:16","title":"Heten sérültek meg az elmúlt órákban közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És a legjobb: ehhez csak pár percre van szüksége.","shortLead":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És...","id":"20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d256ef-58cb-4c53-aac4-ca8defdcdcf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","timestamp":"2019. január. 08. 11:33","title":"Itt a robot, amely olyan profin összehajtogatja a kimosott ruhákat, ahogy senki más – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","shortLead":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","id":"20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908cf661-8e94-4070-a29c-8a9ace2a3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","timestamp":"2019. január. 09. 19:03","title":"Ilyen telefontartóssági tesztet még biztos nem látott – odacsapott a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Olyan pillanatban áll ki a sajtó elé Orbán Viktor, amikor egyszerre kénytelen magyarázkodni a túlóratörvény, a tüntetések és a menza menüje miatt is. A szokatlan megjelenés annál is furcsább, mivel a Fidesz jó ideje csak saját szavazóinak kommunikál.","shortLead":"Olyan pillanatban áll ki a sajtó elé Orbán Viktor, amikor egyszerre kénytelen magyarázkodni a túlóratörvény...","id":"20190110_Az_O1G_a_legsebezhetobb_pontjan_talalta_el_Orbanekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a7100-e555-4c6c-8047-2455179cb09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Az_O1G_a_legsebezhetobb_pontjan_talalta_el_Orbanekat","timestamp":"2019. január. 10. 06:30","title":"Az egójánál fogta meg a kormányt az O1G kampány és a Fidesz tehetetlen ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230e31b1-99f8-4856-b2ca-816861d04914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Senki nem sérült meg.","shortLead":"Senki nem sérült meg.","id":"20190108_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M0son","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230e31b1-99f8-4856-b2ca-816861d04914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21217287-76e6-4ffb-8cb8-19e8737b0d9d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M0son","timestamp":"2019. január. 08. 18:53","title":"Kamion és személyautó ütközött az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","shortLead":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","id":"20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d72e69-0223-4e8d-bd87-7d1ebdb78746","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. január. 08. 08:36","title":"Ma adják át követeléseiket a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","shortLead":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","id":"20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990d0288-9cee-4b32-a545-dae267ea8d8e","keywords":null,"link":"/elet/20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","timestamp":"2019. január. 08. 20:16","title":"A Flórián téri Időkép-kamera előtt is aktivizálta magát egy O1G-taposó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]