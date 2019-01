Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","shortLead":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","id":"20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e9b8e1-28c7-47d3-a211-456e0a26a383","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2019. január. 10. 08:59","title":"Újabb két lapot tiltottak ki Orbán csütörtöki sajtótájékoztatójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyvonat és gépkocsi ütközött.","shortLead":"Személyvonat és gépkocsi ütközött.","id":"20190110_vasuti_atjaro_halalos_baleset_galgaheviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7d617d-3ab9-45ad-971c-5b1c16a9a528","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_vasuti_atjaro_halalos_baleset_galgaheviz","timestamp":"2019. január. 10. 12:42","title":"Ketten meghaltak a galgahévízi vasúti átjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos csillagrendszeréről a Hubble űrteleszkóp. ","shortLead":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos...","id":"20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c646b88a-b432-42be-83a6-bc50b5f82f20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","timestamp":"2019. január. 10. 09:03","title":"Itt megnézheti nagyban: 665 000 000 pixeles képet készített a Hubble a szomszédos galaxisról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","shortLead":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","id":"20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434adee7-f321-47ea-babc-fb6ac22544b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 10. 07:30","title":"3 millió forintért ölhetett a magyar bérgyilkos Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Időközben apja és fivére megérkezett Thaiföldre, de nem volt hajlandó találkozni velük.","shortLead":"Időközben apja és fivére megérkezett Thaiföldre, de nem volt hajlandó találkozni velük.","id":"20190109_Menekultstatuszt_kapott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802bf3ce-0d02-46f9-87da-2c465bd08fd5","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Menekultstatuszt_kapott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_no","timestamp":"2019. január. 09. 08:59","title":"Menekültstátuszt kapott a családja elől menekülő szaúdi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rablók azzal fenyegetőznek, hogy megkínozzák az asszonyt, ha nem kapják meg a pénzt. ","shortLead":"A rablók azzal fenyegetőznek, hogy megkínozzák az asszonyt, ha nem kapják meg a pénzt. ","id":"20190109_Kriptovalutaban_kovetelnek_valtsagdijat_egy_norveg_milliardos_tavaly_elrabolt_felesegeert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c02211-9202-416a-9919-3a5ceb36cf40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Kriptovalutaban_kovetelnek_valtsagdijat_egy_norveg_milliardos_tavaly_elrabolt_felesegeert","timestamp":"2019. január. 09. 11:59","title":"Kriptovalutában követelnek váltságdíjat egy norvég milliárdos tavaly elrabolt feleségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7be941-7cd2-4e98-87fb-b763a9906915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég modern irodának az art deco egyik legszebb amerikai alkotása, a Chrysler Building.","shortLead":"Nem elég modern irodának az art deco egyik legszebb amerikai alkotása, a Chrysler Building.","id":"20190110_Eladnak_New_Yokr_ikonikus_felhokarcolojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7be941-7cd2-4e98-87fb-b763a9906915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df818b4b-ba7a-4f91-b726-1f50414388ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Eladnak_New_Yokr_ikonikus_felhokarcolojat","timestamp":"2019. január. 10. 12:46","title":"Eladó New York ikonikus felhőkarcolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789be265-9fbf-4a25-b2e1-2f73118d5945","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vox nevű szélsőjobboldali párt beleegyezett abba, hogy támogatja a legnépesebb spanyol régióban, Andalúziában alakult jobbközép-kormányzatot, amely a múlt hónapi választáson legyőzte a tartományt évtizedek óta kormányzó szocialistákat.","shortLead":"A Vox nevű szélsőjobboldali párt beleegyezett abba, hogy támogatja a legnépesebb spanyol régióban, Andalúziában alakult...","id":"20190110_Franco_halala_ota_most_kerult_eloszor_kormanykozelbe_a_spanyol_szelsojobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=789be265-9fbf-4a25-b2e1-2f73118d5945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd66aa-bb6a-46da-b0ce-37528b16247d","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Franco_halala_ota_most_kerult_eloszor_kormanykozelbe_a_spanyol_szelsojobb","timestamp":"2019. január. 10. 13:56","title":"Franco halála óta most került először kormányközelbe a spanyol szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]