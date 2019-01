Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9de91da7-ade0-4d4c-be84-47bd58b480d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rossz verseket december 27-én kezdték vetíteni a magyar mozik. A filmet azóta több mint harmincezren nézték meg. Reisz Gábor rendező és csapata különleges zenés videóval szeretné megköszönni a közönség érdeklődését és a rengeteg pozitív visszajelzést.","shortLead":"A Rossz verseket december 27-én kezdték vetíteni a magyar mozik. A filmet azóta több mint harmincezren nézték meg...","id":"20190111_Reisz_Gabor_zenes_video_Rossz_versek_elo_remix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de91da7-ade0-4d4c-be84-47bd58b480d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c11449-1431-4e3d-ae51-047d1b553397","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Reisz_Gabor_zenes_video_Rossz_versek_elo_remix","timestamp":"2019. január. 11. 11:22","title":"Reisz Gábor zenés videóval köszönte meg, hogy 30 ezren nézték meg a Rossz verseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR) sarkvidéki \"birtokán\" tavaly. Az eperrel és a paprikával viszont nem bírtak a kutatók. ","shortLead":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR...","id":"20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74c7cf4-7bce-4d06-9ecd-df2aa402601e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","timestamp":"2019. január. 10. 13:33","title":"Közel 300 kiló zöldséget sikerült termeszteni az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerdán megjelent számában egy egész oldalas hirdetést adott fel a Google, hogy elmondják, mit gondolnak az Európai Unió új szerzői jogi irányelvéről, azon belül is annak 11. cikkelyéről.","shortLead":"A Financial Times szerdán megjelent számában egy egész oldalas hirdetést adott fel a Google, hogy elmondják, mit...","id":"20190109_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8034072-8391-440b-a135-fa421f5da776","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_internet","timestamp":"2019. január. 09. 20:33","title":"Egész oldalas hirdetést adott fel a Google, nekiment az új EU-s jogszabálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Teljesen megújul Budapest két nagy belvárosi tere, a Vörösmarty és a Podmaniczky tér.","shortLead":"Teljesen megújul Budapest két nagy belvárosi tere, a Vörösmarty és a Podmaniczky tér.","id":"20190109_vorosmarty_ter_podmaniczky_ter_v_kerulet_belvaros_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdcaf02-8bd2-4a12-b0ac-aa7af05b0089","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_vorosmarty_ter_podmaniczky_ter_v_kerulet_belvaros_felujitas","timestamp":"2019. január. 09. 14:45","title":"Már dolgoznak a Vörösmarty téren, nyár végére egész másképp fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évek óta látványosan csökken a válások száma Magyarországon, bár ez még mindig nem feltétlenül jelenti azt, hogy stabilabbá váltak a párkapcsolatok.","shortLead":"Évek óta látványosan csökken a válások száma Magyarországon, bár ez még mindig nem feltétlenül jelenti azt...","id":"20190110_Kevesebben_valnak_de_nem_stabilabbak_a_parkapcsolatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4189370f-272d-45eb-ac3b-67eaf2f94f72","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Kevesebben_valnak_de_nem_stabilabbak_a_parkapcsolatok","timestamp":"2019. január. 10. 17:40","title":"Kevesebben válnak, de nem stabilabbak a házasságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","shortLead":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","id":"20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e9b8e1-28c7-47d3-a211-456e0a26a383","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2019. január. 10. 08:59","title":"Újabb két lapot tiltottak ki Orbán csütörtöki sajtótájékoztatójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Az Origo szerint hagyományteremtő céllal tartotta meg az év első kormányinfóját Orbán Viktor miniszterelnök, ahol az újságírók több mint két órán keresztül kérdezhették. Ez azért volt rendkívüli, mert jellemzően ellenzéki, független újságírókkal szinte egyáltalán nem áll szóba. Kigyűjtöttük a legjobb mondásokat, olyan is bekerült, amit kormánypárti kérdezőnek válaszolva mondott.","shortLead":"Az Origo szerint hagyományteremtő céllal tartotta meg az év első kormányinfóját Orbán Viktor miniszterelnök, ahol...","id":"20190110_Orban_131_eros_mondata_a_kormanyinforol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b3e99-0125-4334-8dd0-4a48359a2c2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_131_eros_mondata_a_kormanyinforol","timestamp":"2019. január. 10. 18:49","title":"Orbán 13+1 legerősebb mondata a csütörtöki kormányinfóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusának nincs ellenére, hogy kitiltsák az autókat a belvárosból, de szerinte ehhez idő kell.","shortLead":"A Párbeszéd politikusának nincs ellenére, hogy kitiltsák az autókat a belvárosból, de szerinte ehhez idő kell.","id":"20190111_Karacsony_Nem_all_tavol_tolem_Puzser_programja_de_en_inkabb_emberi_lepteku_varost_szeretnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0afd8a-33af-4391-adc2-dc720706963e","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Karacsony_Nem_all_tavol_tolem_Puzser_programja_de_en_inkabb_emberi_lepteku_varost_szeretnek","timestamp":"2019. január. 11. 10:06","title":"Karácsony: Nem áll távol tőlem Puzsér programja, de én inkább emberi léptékű várost szeretnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]