Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ac0314d-51a6-48f1-b49e-d2c439babcae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint százszor vetítették le a 16 éven aluliaknak nem ajánlott Aranyélet előzetesét akkor, amikor nem szabadott volna.","shortLead":"Több mint százszor vetítették le a 16 éven aluliaknak nem ajánlott Aranyélet előzetesét akkor, amikor nem szabadott...","id":"20190118_Majdnem_10_millio_forintra_buntette_a_Mediatanacs_a_TV2t","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ac0314d-51a6-48f1-b49e-d2c439babcae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc06ed2-1b9a-45d9-8fd0-eb91337901d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Majdnem_10_millio_forintra_buntette_a_Mediatanacs_a_TV2t","timestamp":"2019. január. 18. 20:17","title":"Majdnem 10 millió forintra büntette a Médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő egykori asszisztense perel, és keresetében azt állítja, hogy Mariah Carey tudtával a popsztár menedzsere többször is szexuálisan zaklatta és megalázta őt. ","shortLead":"Az énekesnő egykori asszisztense perel, és keresetében azt állítja, hogy Mariah Carey tudtával a popsztár menedzsere...","id":"20190118_Levizeltek_zaklattak_es_megalaztak__kitalalt_Mariah_Carey_asszisztense","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be900c9-5a16-46c6-a065-36b17840f7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2423d72-c7ea-42db-b9d5-dff0a288a35f","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Levizeltek_zaklattak_es_megalaztak__kitalalt_Mariah_Carey_asszisztense","timestamp":"2019. január. 18. 10:15","title":"Levizelték, zaklatták és megalázták – perel Mariah Carey asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen kezelési móddal az orvosok még nem találkoztak.","shortLead":"Ilyen kezelési móddal az orvosok még nem találkoztak.","id":"20190118_Spermat_fecskendezett_egy_ferfi_az_alkarjaba_mert_annyira_fajt_a_hata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716bb6dc-723e-4431-892e-17f56fc28566","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Spermat_fecskendezett_egy_ferfi_az_alkarjaba_mert_annyira_fajt_a_hata","timestamp":"2019. január. 18. 15:24","title":"Spermát fecskendezett egy férfi az alkarjába, mert annyira fájt a háta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index nyomozása szerint nemcsak baloldali, hanem Fideszhez köthető figurák felé is vezetnek szálak a Portik-felvételek ügyében.","shortLead":"Az Index nyomozása szerint nemcsak baloldali, hanem Fideszhez köthető figurák felé is vezetnek szálak...","id":"20190117_Egykori_csucspolitikusok_izgulhatnak_a_Portikfelvetelek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcdfe5e-ff34-4f02-8199-8005a0eeb066","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Egykori_csucspolitikusok_izgulhatnak_a_Portikfelvetelek_miatt","timestamp":"2019. január. 17. 14:16","title":"Egykori politikusok izgulhatnak a Portik-felvételek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök megelőlegezte a balkáni ország névváltoztatását, pedig az még messze nem végleges.","shortLead":"A magyar miniszterelnök megelőlegezte a balkáni ország névváltoztatását, pedig az még messze nem végleges.","id":"20190118_Orban_kicsit_eloreszaladt_mar_most_megvaltoztatta_Macedonia_nevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc336de-2b4d-4585-bfa7-50b8ff83b81f","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Orban_kicsit_eloreszaladt_mar_most_megvaltoztatta_Macedonia_nevet","timestamp":"2019. január. 18. 20:52","title":"Orbán kicsit előreszaladt: már most megváltoztatta Macedónia nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső akkumulátoros tokot, hogy tovább bírja a mobil.","shortLead":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső...","id":"20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50a6b9-7ded-4b37-b567-da0e6d7f6214","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","timestamp":"2019. január. 17. 16:03","title":"Az új iPhone-okhoz is csinált akkumulátoros tokot az Apple, de nem adják olcsón őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a6a24-78a2-4f0b-b1e3-20c0fe3edd4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bezár a Zuglóban található Récsei Center bevásárlóközpont, miután annak helyén hamarosan korcsolyapálya épül - írta meg pénteken a 444.hu. A Thököly és a Dózsa György út kereszteződése közelében található komplexumból az üzleteknek legkésőbb idén májusban ki kell költözniük. A Récsei Center azonban jelenleg úgy tudja, jövő szeptemberig biztosított a működés.","shortLead":"Bezár a Zuglóban található Récsei Center bevásárlóközpont, miután annak helyén hamarosan korcsolyapálya épül - írta meg...","id":"20190119_Megsem_iden_zar_a_budapesti_bevasarlokozpont_cafol_a_Recsei_Center","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b95a6a24-78a2-4f0b-b1e3-20c0fe3edd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ab887-4749-498a-9037-4412bd0f45d3","keywords":null,"link":"/kkv/20190119_Megsem_iden_zar_a_budapesti_bevasarlokozpont_cafol_a_Recsei_Center","timestamp":"2019. január. 19. 09:18","title":"Nem idén zár a budapesti bevásárlóközpont, cáfol a Récsei Center","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","shortLead":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","id":"20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3e7de7-dff9-40df-8c9d-f69472b72b5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","timestamp":"2019. január. 18. 08:44","title":"Ausztráliában bezzeg olvad az aszfalt az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]