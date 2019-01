Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","shortLead":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","id":"20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bab46d-2a8f-41e2-b7c7-caa00d26a0a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","timestamp":"2019. január. 18. 10:29","title":"Megkínozták a forgatáson: nem moshatott hajat a Trónok harca színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kár mintegy 4 millió forint. ","shortLead":"A kár mintegy 4 millió forint. ","id":"20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8050f5fd-ff07-4029-8adc-d99782226572","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","timestamp":"2019. január. 18. 19:40","title":"Összetörték az értékes Zsolnay-szökőkutat Harkányban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","shortLead":"A kilenctől demonstráló dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor. ","id":"20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d0a1-3545-478c-91e9-98a7d63ae4e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_negyezer_audi_dolgozo_sztrajkolt_gyorben","timestamp":"2019. január. 18. 13:12","title":"Négyezer Audi-dolgozó sztrájkolt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","shortLead":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","id":"20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5767ef6-eef0-402a-906d-5cd932414553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","timestamp":"2019. január. 18. 13:40","title":"Több mint 3000 dolgozótól válik meg a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fbe558-0d5c-48b5-ae13-1d255bf1e251","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Adamowicz koporsóját Gdanskon átvonulva vitték a gótikus Szűz Mária-templomba. ","shortLead":"Adamowicz koporsóját Gdanskon átvonulva vitték a gótikus Szűz Mária-templomba. ","id":"20190118_Fotok_Tobb_ezren_kisertek_a_meggyilkolt_lengyel_polgarmester_koporsojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27fbe558-0d5c-48b5-ae13-1d255bf1e251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cdaa31-0b88-464c-a280-5f32ebaa6c9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Fotok_Tobb_ezren_kisertek_a_meggyilkolt_lengyel_polgarmester_koporsojat","timestamp":"2019. január. 18. 20:12","title":"Fotók: Több ezren kísérték a meggyilkolt lengyel polgármester koporsóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","shortLead":"Normákról, azok áthágásról beszél a népszerű színházi szerző legújabb darabjával kapcsolatban.","id":"20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d091f-2d33-4016-b10e-9242c30e9e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Szekely_Csaba_A_gondolkodni_tudasunk_is_zsugorodott","timestamp":"2019. január. 19. 15:48","title":"Székely Csaba: „A gondolkodni tudásunk is zsugorodott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zajlik a felkészülési szezon a magyar másodosztályú labdarúgó klubok között is, több csapat is pályára lépett szombaton. Történt egy brutális sérülés is.","shortLead":"Zajlik a felkészülési szezon a magyar másodosztályú labdarúgó klubok között is, több csapat is pályára lépett...","id":"20190120_Fejbe_rugtak_majd_elajult_a_kispadon_a_magyar_focista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaca746-fb28-4ff8-ba49-d5afc8750524","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Fejbe_rugtak_majd_elajult_a_kispadon_a_magyar_focista","timestamp":"2019. január. 20. 09:01","title":"Fejbe rúgták, majd elájult a kispadon a magyar focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több friss kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy sokkal többen, világszerte évi kilencmillióan halnak meg idő előtt a levegőben lévő szállópor miatt. Ez ugyanannyi, mint a dohányzás miatti idő előtti halálozások száma.







","shortLead":"Több friss kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy sokkal többen, világszerte évi kilencmillióan halnak meg idő...","id":"20190118_Milliokkal_tobben_halnak_meg_a_legszennyezes_miatt_evente_mint_gondoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac55f61-5ab7-4dc7-8549-ea708e7f9d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Milliokkal_tobben_halnak_meg_a_legszennyezes_miatt_evente_mint_gondoltak","timestamp":"2019. január. 18. 16:41","title":"Milliókkal többen halnak meg a légszennyezés miatt évente, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]