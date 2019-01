Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","shortLead":"Egy camgirlként dolgozó 28 éves magyar lányon keresztül mutatták be a kelet-európai cyberporno-szcénát. ","id":"20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a0567df-b855-4be8-9a6e-2b5c87b5c905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e94ef-bd2c-4b44-beb9-ebf9353f0c11","keywords":null,"link":"/elet/20190131_A_viragzo_szexchatiparrol_forgattak_riportot_Budapesten","timestamp":"2019. január. 31. 16:58","title":"A virágzó budapesti szexchat-iparról forgattak riportot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A német IG Metall szakszervezet építkezésbe kezdett Magyarországon, és a Vasassal közösen irodát hozott létre Győrött és Kecskeméten. A kétmilliónál több munkavállalót tömörítő szervezet azért küzd, hogy az autógyártásban határokon átívelően nőjenek a juttatások. Wolfgang Lemb hangsúlyozza, hogy nem a német és kelet-európai telephelyek egymás elleni versenyéről van szó, hanem a munkavállalók közötti szolidaritásról. Azt tapasztalják, hogy a nagy német cégek \"nem fájlalnák\", ha nem lennének jelen Magyarországon.","shortLead":"A német IG Metall szakszervezet építkezésbe kezdett Magyarországon, és a Vasassal közösen irodát hozott létre Győrött...","id":"20190131_Nemet_szakszervezet_az_Audisztrajk_tanulsagairol_Debrecenben_is_lesz_dolgunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273f6fe3-efc2-43c7-a402-76bd5e5f6fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Nemet_szakszervezet_az_Audisztrajk_tanulsagairol_Debrecenben_is_lesz_dolgunk","timestamp":"2019. január. 31. 13:52","title":"Német szakszervezet az Audi-sztrájk tanulságairól: Debrecenben is lesz dolgunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka volt férje a Halászbástya elől posztolt közösségi oldalára.","shortLead":"Hosszú Katinka volt férje a Halászbástya elől posztolt közösségi oldalára.","id":"20190131_shane_tusup_hosszu_katinka_budapest_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a188483-b906-4a37-a1ae-7ce0124bde6b","keywords":null,"link":"/sport/20190131_shane_tusup_hosszu_katinka_budapest_golf","timestamp":"2019. január. 31. 11:41","title":"Shane Tusup visszatért Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság 2017 decemberében sajtó-helyreigazítási pert indított az MTI Országos Sajtószolgálata (OS) által közzétett, a Kormányzati Kommunikációs Központtól származó, a Helsinki szerint „hazug és sértő közlemény” miatt.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság 2017 decemberében sajtó-helyreigazítási pert indított az MTI Országos Sajtószolgálata (OS...","id":"20190131_Kuria_helyre_kell_igazitania_a_kormany_valotlan_allitasait_az_MTI_Orszagos_Sajtoszolgalatanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027cd8d7-c81a-4b31-ad9c-ef7de482618e","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Kuria_helyre_kell_igazitania_a_kormany_valotlan_allitasait_az_MTI_Orszagos_Sajtoszolgalatanak","timestamp":"2019. január. 31. 13:45","title":"Kúria: Helyre kell igazítania a kormány valótlan állításait az MTI Országos Sajtószolgálatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"E-mailben vagy felugró ablakban jelenhet meg a csalók felhívása. ","shortLead":"E-mailben vagy felugró ablakban jelenhet meg a csalók felhívása. ","id":"20190131_Figyelem_csalok_hirdetnek_nyeremenyjatekot_a_Posta_neveben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f5440f-a1f8-44cb-85c5-c97d2d6eb76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_Figyelem_csalok_hirdetnek_nyeremenyjatekot_a_Posta_neveben","timestamp":"2019. január. 31. 15:27","title":"Figyelem, csalók hirdetnek nyereményjátékot a Posta nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219d17f7-44c7-441f-bd86-2a21a24f745c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eltemették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Videón, ahogy a szertartás végén távozott Orbán Viktor és Arnold Schwarzenegger.","shortLead":"Eltemették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Videón, ahogy a szertartás végén távozott Orbán Viktor és...","id":"20190131_Orban_es_Schwarzenegger_tavoznak_Vajna_temeteserol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219d17f7-44c7-441f-bd86-2a21a24f745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f619c6e-2fc8-4a86-8235-c9d7960e91e0","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Orban_es_Schwarzenegger_tavoznak_Vajna_temeteserol__video","timestamp":"2019. január. 31. 12:45","title":"Orbán és Schwarzenegger távoznak Vajna temetéséről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e653f16f-0bbf-409e-83af-be92337b7f44","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tarlós István tavaly kifakadt: \"ilyen botrányos körülmények között nem lesz verseny\". Aztán kiderült, hogy lesz, sőt, még jövőre is. De a Világgazdaság azt írja, elképzelhető, hogy a helyszínt megváltoztatják, Tarlós István sajtófőnöke kérdésünkre pedig azt mondta, nincs még se megegyezés, se szerződés, a szervezők még nem jártak az önkormányzatnál. Az esemény honlapján ennek ellenére Parlament melletti helyszínnel reklámozzák a futamot.","shortLead":"Tarlós István tavaly kifakadt: \"ilyen botrányos körülmények között nem lesz verseny\". Aztán kiderült, hogy lesz, sőt...","id":"20190131_Vilaggazdasag_Lehet_hogy_iden_nem_a_Parlamentnel_lesz_az_Air_Race","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e653f16f-0bbf-409e-83af-be92337b7f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2807d4-8527-4a71-8c34-86acd5ff93f9","keywords":null,"link":"/sport/20190131_Vilaggazdasag_Lehet_hogy_iden_nem_a_Parlamentnel_lesz_az_Air_Race","timestamp":"2019. január. 31. 12:16","title":"Tarlósék szerint még nem biztos a Red Bull Air Race helyszíne, de a szervezők már a Parlamenttel reklámoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481bd57c-8b43-4c0c-b949-20bb6b2687e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ferihegyi gyorsforgalmi úton haladó Fiat Puntóba hátulról belement egy másik autó, amelynek vezetője eszméletét vesztette, de a másik sofőr segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.","shortLead":"A ferihegyi gyorsforgalmi úton haladó Fiat Puntóba hátulról belement egy másik autó, amelynek vezetője eszméletét...","id":"20190130_Segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni_a_segitseg_nelkul_tovabbhajto_autost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481bd57c-8b43-4c0c-b949-20bb6b2687e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54548c91-6ea5-4c9f-a139-98f5057782b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni_a_segitseg_nelkul_tovabbhajto_autost","timestamp":"2019. január. 30. 17:06","title":"Segítsen a rendőrségnek megtalálni a baleset után továbbhajtó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]