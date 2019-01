Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó több napja a folyóban lehetett.","shortLead":"Az autó több napja a folyóban lehetett.","id":"20190130_Holttestet_talaltak_egy_autoban_a_Dunaban_Pilismarotnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff8e1d2-e58c-43de-8b91-e6ceabb17223","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Holttestet_talaltak_egy_autoban_a_Dunaban_Pilismarotnal","timestamp":"2019. január. 30. 17:49","title":"Holttestet találtak egy autóban a Dunában Pilismarótnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pocsék éjszakája volt, kimerülten lépett pályára.","shortLead":"Pocsék éjszakája volt, kimerülten lépett pályára.","id":"20190129_babos_timea_feladott_meccs_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7058066c-b77b-4012-a142-9640c3d6b793","keywords":null,"link":"/sport/20190129_babos_timea_feladott_meccs_tenisz","timestamp":"2019. január. 29. 16:50","title":"Megszólalt Babos a feladott meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zalai, borsodi, szabolcsi KDNP-alapszervezetek: éberség.","shortLead":"Zalai, borsodi, szabolcsi KDNP-alapszervezetek: éberség.","id":"20190130_A_KDNPnel_kopogtato_csalodott_jobbikosokra_figyelmeztet_a_Magyar_Idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436ae419-ed7c-4a3f-92ee-5ea55f55dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f248f2-b490-4df1-b81f-a86388d53fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_KDNPnel_kopogtato_csalodott_jobbikosokra_figyelmeztet_a_Magyar_Idok","timestamp":"2019. január. 30. 12:43","title":"A KDNP-nél kopogtató csalódott jobbikosokra figyelmeztet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre egy krátert a vörös bolygó felszínén, ami korábban nem volt ott.","shortLead":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre...","id":"20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75099fb-736b-441f-ba8a-9c49df21160d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","timestamp":"2019. január. 29. 19:03","title":"Lefotózták a Mars legfiatalabb kráterét, alig féléves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és vállalkozók. Itt díjazták Szanyit.","shortLead":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és...","id":"20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7678049-aedc-41ea-a337-0f2764c54f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","timestamp":"2019. január. 30. 14:58","title":"Osztrák életműdíjat kapott Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés miatt Nagykáta és Budapest között. ","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés...","id":"20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe48ce4d-59be-4146-ab9b-4c7324742008","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","timestamp":"2019. január. 29. 18:29","title":"Letöltendőt kapott a rekorder bliccelő, 11 milliós volt a tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6785904c-41db-4af0-839d-0b57d4fc5451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos tartóssági tesztnek vetették alá a Xiaomi jelenlegi csúcstelefonját. Nincs miért szégyenkeznie.","shortLead":"A szokásos tartóssági tesztnek vetették alá a Xiaomi jelenlegi csúcstelefonját. Nincs miért szégyenkeznie.","id":"20190129_torturateszt_xiaomi_mi_mix_3_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6785904c-41db-4af0-839d-0b57d4fc5451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f2c56-31dd-489d-aec9-3bc84ca39924","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_torturateszt_xiaomi_mi_mix_3_video","timestamp":"2019. január. 29. 17:03","title":"Tortúrateszt: ennyire tartós a Xiaomi-nagyágyú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Eden Hazard szabadon távozhat a londoniaktól, ha akar – mondta Maurizio Sarri, a londoniak menedzsere, aki azt is kijelentette: kizárt, hogy az elengedését kérő Callum Hudson-Odoi eligazoljon.","shortLead":"Eden Hazard szabadon távozhat a londoniaktól, ha akar – mondta Maurizio Sarri, a londoniak menedzsere, aki azt is...","id":"20190130_chelsea_eden_hazard_callum_hudson_odoi_maurizio_sarri_premier_league","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae04208-0ba2-49cc-b090-b31af895ce1e","keywords":null,"link":"/sport/20190130_chelsea_eden_hazard_callum_hudson_odoi_maurizio_sarri_premier_league","timestamp":"2019. január. 30. 13:56","title":"Belga sztárját elengedné, angol tehetségét magához láncolja a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]