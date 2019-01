Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4aa489-5ba8-4631-a14b-dd932a2b4487","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik molinóra azt írták a szurkolók: \"Soha nem láttunk játszani, soha nem láttunk gólt szerezni, de Emiliano, csodálatos Kékmadarunk, örökre szeretni fogunk\".","shortLead":"Az egyik molinóra azt írták a szurkolók: \"Soha nem láttunk játszani, soha nem láttunk gólt szerezni, de Emiliano...","id":"20190130_emiliano_sala_focista_cardiff_city_arsenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4aa489-5ba8-4631-a14b-dd932a2b4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c342a35-5148-40d4-8a8d-bb621dbee72e","keywords":null,"link":"/sport/20190130_emiliano_sala_focista_cardiff_city_arsenal","timestamp":"2019. január. 30. 12:58","title":"Torokszorító pillanatok: Emiliano Salára emlékeztek csapata meccse előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol mindössze 43 centi maradt a közlekedők számára.","shortLead":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol...","id":"20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18db1c7-fbbb-440a-b755-f1c2b78b49c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","timestamp":"2019. január. 30. 17:30","title":"Felújították, és használhatatlanul keskeny járdával adták át a belvárosi utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f87db13-6fc3-4ba0-a0e6-6dc4f5e8391c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj kocsik mind totálkárosak lettek, adott hírt róla az RTL Klub Híradója.\r

","shortLead":"A vadonatúj kocsik mind totálkárosak lettek, adott hírt róla az RTL Klub Híradója.

","id":"20190130_Fekhiba_miatt_borult_arokba_az_autokat_szallito_teherauto" Főszerepben: a puritánság.","id":"20190130_A_Nemzeti_Muzeumbol_14_festmenyt_kolcsonoztek_Orban_uj_irodajaba" Az egész stadion állva tapsolta az eltűnt argentin támadót.","shortLead":"A játékvezető a kilencedik percben megállította a játékot. Az egész stadion állva tapsolta az eltűnt argentin támadót.","id":"20190131_emiliano_sala_nantes_cardiff_eltunt_focista_bucsu_francia_bajnoksag" Mit szóljon, akinek 7000 autója van?","trackingCode":"RELATED"

