[{"available":true,"c_guid":"c9d37fe2-bbb1-49cb-a060-cd3a52ad9c89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint nincs szükség terepjáróra, ha igazi offroad-élményt szeretnénk magunknak. Ehhez elég négy jókora felni és a hozzá tartozó gumi, na meg egy kis kézügyesség.","shortLead":"A jelek szerint nincs szükség terepjáróra, ha igazi offroad-élményt szeretnénk magunknak. Ehhez elég négy jókora felni...","id":"20190131_honda_accord_sunfnituning_bug_bmx_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d37fe2-bbb1-49cb-a060-cd3a52ad9c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf28931-8701-4818-bfee-ca071eeab72f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_honda_accord_sunfnituning_bug_bmx_video","timestamp":"2019. január. 31. 16:31","title":"A nap videója: így küzd meg a hóval a gigantikus kerekekkel felszerelt Honda Accord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába hiszi azt a vendég, hogy fenntartható forrásból származó ételt eszik, több helyen kihalás által fenyegetett állatok húsát szolgálják fel.","shortLead":"Hiába hiszi azt a vendég, hogy fenntartható forrásból származó ételt eszik, több helyen kihalás által fenyegetett...","id":"20190131_Veszelyeztetett_capak_husat_szolgaltak_fel_brit_ettermekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7367a8ce-c3b8-4092-87c2-fa147c81faf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df504546-bd11-4603-8047-0c23e4b40c9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Veszelyeztetett_capak_husat_szolgaltak_fel_brit_ettermekben","timestamp":"2019. január. 31. 18:14","title":"Veszélyeztetett cápák húsát szolgálták fel brit éttermekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint egy koncepció felvázolása a kínai Meizu gombok és nyílások (portok) nélküli telefonja. Akár már áprilisban kézbe vehető, de igyekezni kell a megrendelésnél, mivel összesen 100 darab van belőle.","shortLead":"Több, mint egy koncepció felvázolása a kínai Meizu gombok és nyílások (portok) nélküli telefonja. Akár már áprilisban...","id":"20190201_indiegogo_meizu_zero_szaz_darab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82aac9-5477-4076-a5c4-ed4c29a9d5ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_indiegogo_meizu_zero_szaz_darab","timestamp":"2019. február. 01. 11:03","title":"Több, mint koncepció, és drágább, mint egy iPhone: előrendelhető a Meizu gombok nélküli telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyet azonban felmentettek. ","shortLead":"Négyet azonban felmentettek. ","id":"20190131_Eliteltek_13_embert_a_tabornokperben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934db1b6-b479-4b35-bd2f-c294bf854fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eliteltek_13_embert_a_tabornokperben","timestamp":"2019. január. 31. 11:25","title":"Elítéltek 13 embert a tábornokperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcfea4f-a226-42cb-984e-1c30f721f280","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emberi tényezőkre visszavezethető hiba miatt késtek a januári nyugdíjak, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság egy igazgatóhelyettesét leváltották, és azon dolgoznak, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő - írta a pénzügyminiszter.","shortLead":"Emberi tényezőkre visszavezethető hiba miatt késtek a januári nyugdíjak, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság...","id":"20190131_Varga_a_Kincstar_talalt_ra_a_nyugdijfolyositasi_kaosz_felelosere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcfea4f-a226-42cb-984e-1c30f721f280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4705d7-23e6-46bd-a81d-a5f1182ed3b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Varga_a_Kincstar_talalt_ra_a_nyugdijfolyositasi_kaosz_felelosere","timestamp":"2019. január. 31. 16:36","title":"Varga: a Kincstár talált rá a nyugdíjfolyósítási káosz felelősére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását tervezi a kormányzat. Íme, erről a 14 vonalról van szó.","shortLead":"Szerdán reggel írta meg a Népszava, hogy a korábban bejelentett kettő mellett tizenkét másik vasúti vonal bezárását...","id":"20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ffca1f-51b7-48ab-906b-1211ea54fe48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ac328-6156-4d86-8eef-5715afd8f9d2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_vasutvonalak_bezarasa_2019_mav_start_lista","timestamp":"2019. január. 30. 19:15","title":"Itt a \"halállista\": ezt a 14 vasútvonalat akarja bezárni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt magyar szövetségi kapitány szerint az egymillió euró nem számít magas összegnek, és sajnos még nem garancia arra, hogy a focista játszani is fog.","shortLead":"A volt magyar szövetségi kapitány szerint az egymillió euró nem számít magas összegnek, és sajnos még nem garancia...","id":"20190201_Dardai_a_Genoaba_igazolt_fiatal_magyarrol_Ennyiert_szinte_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede99055-1f10-46c0-88ec-c77d8f333b39","keywords":null,"link":"/sport/20190201_Dardai_a_Genoaba_igazolt_fiatal_magyarrol_Ennyiert_szinte_ajandek","timestamp":"2019. február. 01. 16:18","title":"Dárdai a Genoába igazolt fiatal magyarról: Ennyiért szinte ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat a horogkeresztes harang.\r

\r

","shortLead":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat...","id":"20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cd57d1-007e-48e2-baef-984382ca08f3","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","timestamp":"2019. január. 30. 19:42","title":"Helyén marad a németországi Hitler-harang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]