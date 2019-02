Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főbérlő egyik kutyája is bennégett a lakásban. ","shortLead":"A főbérlő egyik kutyája is bennégett a lakásban. ","id":"20190131_A_lakber_miatt_olhette_meg_a_foberlojet_a_ferfi_aki_a_lakast_is_felgyujtotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebae89ce-7205-4758-be92-b3460f8427b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_A_lakber_miatt_olhette_meg_a_foberlojet_a_ferfi_aki_a_lakast_is_felgyujtotta","timestamp":"2019. január. 31. 19:56","title":"A lakbér miatt ölhette meg a főbérlőjét a férfi, aki a lakást is felgyújtotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi szabályozás miatt – írja az MTI a társaságok csütörtöki bejelentése alapján.","shortLead":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi...","id":"20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63928eb2-fbd6-4733-86b9-1115a2081a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","timestamp":"2019. január. 31. 13:30","title":"Győztek a taxisok, kivonul az Uber Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök már arról beszél: felkészülnek a legrosszabbra.","shortLead":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági...","id":"20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde56547-dd62-43e8-8f3f-0f3cb126ac2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","timestamp":"2019. január. 31. 06:18","title":"Brexit: Brüsszel bebiztosította az Erasmus-ösztöndíjak fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai hírtelevízió szerint a migráns már a gyerekek között is szitokszó lett. ","shortLead":"Az amerikai hírtelevízió szerint a migráns már a gyerekek között is szitokszó lett. ","id":"20190201_cnn_magyar_tankonyv_aggodalmak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c499873-2f62-4550-b683-c285bc88c54e","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_cnn_magyar_tankonyv_aggodalmak","timestamp":"2019. február. 01. 12:16","title":"A CNN is a magyar tankönyvekért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem szerint megfélemlítésről szó sincs.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint megfélemlítésről szó sincs.","id":"20190201_Leesett_a_megegett_tuzolto_kesztyuje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f8ce7-d018-4dee-bd52-12f9872e3664","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Leesett_a_megegett_tuzolto_kesztyuje","timestamp":"2019. február. 01. 11:16","title":"Leesett a megégett tűzoltó kesztyűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors szerint jómódú ingatlanos az a férfi, aki szerdán az Árpád hídon megállt az autójával, majd a másfél fokos Dunába ugrott, végül partra úszott a Margit-szigeten. ","shortLead":"A Bors szerint jómódú ingatlanos az a férfi, aki szerdán az Árpád hídon megállt az autójával, majd a másfél fokos...","id":"20190131_arpad_hid_margit_sziget_leugras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141caaa-bd10-4535-bc3c-28dd4806d478","keywords":null,"link":"/elet/20190131_arpad_hid_margit_sziget_leugras","timestamp":"2019. január. 31. 09:42","title":"Megbírságolhatják a férfit, aki leugrott az Árpád hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most temették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Rogán Antal és Arnold Schwarzenegger mondott beszédet. A szertartás végén a gyászolók egy szál virággal rótták le kegyeletüket Vajna urnája előtt.","shortLead":"Most temették a január 20-án elhunyt filmügyi kormánybiztost. Rogán Antal és Arnold Schwarzenegger mondott beszédet...","id":"20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f01b1e2-c6fa-440a-a1c4-76d33f80a321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014c1f5e-0f99-4529-bdce-cfec4d475b98","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Orban_es_Schwarzenegger_is_megerkezett_Vajna_temetesere","timestamp":"2019. január. 31. 11:04","title":"Eltemették Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]