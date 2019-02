Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4afa592-fec8-4fea-9567-15509b40d949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyotát Spanyolországból lopták.","shortLead":"A vadonatúj Toyotát Spanyolországból lopták.","id":"20190203_Szep_fogas_Csanadpalotan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4afa592-fec8-4fea-9567-15509b40d949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237cef6b-8ded-4c30-905c-158cd82bef9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_Szep_fogas_Csanadpalotan","timestamp":"2019. február. 03. 08:40","title":"Szép fogás Csanádpalotán: gyanús volt a 10 milliós autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b353165-023c-452d-ae4d-6a3068304cff","c_author":"Polgár György","category":"gazdasag","description":"Elnöksége első évében nem sok sikert tudott felmutatni Cyril Ramaphosa, aki elsősorban a korrupciót szeretné kiirtani. A legendás Nelson Mandela pártja, az ANC a májusi választásokon először vesztheti el többségét az apartheid-rendszer megszűnése óta.","shortLead":"Elnöksége első évében nem sok sikert tudott felmutatni Cyril Ramaphosa, aki elsősorban a korrupciót szeretné kiirtani...","id":"201905__delafrika__ramaphosa__kuzdelem_azatalakulasert__delen_ahelyzet_valtozatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b353165-023c-452d-ae4d-6a3068304cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d0cccb-9b71-4ff8-8473-87e39715b46f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201905__delafrika__ramaphosa__kuzdelem_azatalakulasert__delen_ahelyzet_valtozatlan","timestamp":"2019. február. 03. 09:00","title":"Dél-Afrikában a messiásként várt elnökkel is maradt a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi A Dal döntőse. a Leander Kills kiesett. ","shortLead":"Szombaton volt a A Dal 2019 harmadik válogatója. Az X-Faktor tavalyi győztese csak vigaszágon jutott tovább, a tavalyi...","id":"20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc97edce-91dc-4d7e-ac61-77b4f3ac5430","keywords":null,"link":"/kultura/20190202_Ujabb_hat_tovabbjuto_A_Dalban","timestamp":"2019. február. 02. 21:33","title":"Újabb hat továbbjutó A Dalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyedül a sportért felelős államtitkár érdekelt egy ügyvédi irodában.","shortLead":"Egyedül a sportért felelős államtitkár érdekelt egy ügyvédi irodában.","id":"20190202_Kevesbe_mernek_vallalkozasba_fogni_a_magyar_kepviselonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37597e33-25c4-4ea6-9140-79acd9285da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Kevesbe_mernek_vallalkozasba_fogni_a_magyar_kepviselonok","timestamp":"2019. február. 02. 16:00","title":"Kevésbé mernek vállalkozásba fogni a magyar képviselőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26a03f0-ebb0-48b3-93e5-3c14bd3b8664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglehet ma egy-két meleg rekord, de utána jönnek a hidegebb napok. ","shortLead":"Meglehet ma egy-két meleg rekord, de utána jönnek a hidegebb napok. ","id":"20190203_idojaras_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26a03f0-ebb0-48b3-93e5-3c14bd3b8664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b79057-c9da-4197-9f1a-a2bf3743704a","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_idojaras_vasarnap","timestamp":"2019. február. 03. 08:42","title":"16 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos megint vett valamit, amiről korábban is sejteni lehetett, hogy köze van hozzá. Ő a központi figurája az efféle színvallásoknak.","shortLead":"A felcsúti milliárdos megint vett valamit, amiről korábban is sejteni lehetett, hogy köze van hozzá. Ő a központi...","id":"201905__oligarchak_egymas_kozt__cegvilag__meszaros_lorinc__coming_out","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b4d99f-4e3a-47ef-af0d-f05678598cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/201905__oligarchak_egymas_kozt__cegvilag__meszaros_lorinc__coming_out","timestamp":"2019. február. 02. 12:30","title":"Coming out: nap mint nap új dolgok derülnek ki a NER-bárókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","shortLead":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","id":"20190203_autopiac_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d67361-4ef3-48cd-8dfe-f17e05614d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autopiac_nemetorszag","timestamp":"2019. február. 03. 12:44","title":"Nehezen zöldülünk így: már 170 lóerős egy átlagos új dízel a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190203_dicsa_noemi_gyogykezeles_alhir_aebi_rakgyogyszer_xbox_leallas_apple_iphone_arcsokkentes_kamu_gps_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d6418-99a6-450a-a379-94218de056be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_dicsa_noemi_gyogykezeles_alhir_aebi_rakgyogyszer_xbox_leallas_apple_iphone_arcsokkentes_kamu_gps_app","timestamp":"2019. február. 03. 12:00","title":"Ez történt: beígérte a rákgyógyszert egy biotechnológiai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]