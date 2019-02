Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6f0d7c9-53a0-4a92-a10c-02d2db142853","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Nagy Zsoltja vagy Fekete Ernője lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és kiszámíthatatlanok – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190201_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_12_Dekany_Barnabas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6f0d7c9-53a0-4a92-a10c-02d2db142853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1559cd06-8210-4861-93fc-5aaaa118cce3","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_12_Dekany_Barnabas","timestamp":"2019. február. 01. 20:00","title":"Dékány Barnabás: A saját életében mindenki lehet zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2277ca3-fa64-4d5f-beb0-0061e712fe3c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy ember meghalt egy súlyosan megsérült a frontális balesetben. ","shortLead":"Egy ember meghalt egy súlyosan megsérült a frontális balesetben. ","id":"20190203_baleset_sarkad_gyula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2277ca3-fa64-4d5f-beb0-0061e712fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1e5c5-1944-4214-a67e-71dab594a3a8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_baleset_sarkad_gyula","timestamp":"2019. február. 03. 09:58","title":"Halálos baleset történt Gyula és Sarkad között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ágyak a gyermekosztályokra kerülnek, hogy a szülőknek ne kelljen a földön aludniuk.","shortLead":"Az ágyak a gyermekosztályokra kerülnek, hogy a szülőknek ne kelljen a földön aludniuk.","id":"20190202_Tobb_mint_300_tabori_agyat_vettek_civilek_az_egeszsegugyi_kormanyzat_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7d17c5-4a61-48d4-a0b0-269ccced21db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Tobb_mint_300_tabori_agyat_vettek_civilek_az_egeszsegugyi_kormanyzat_helyett","timestamp":"2019. február. 02. 18:21","title":"Több mint 300 tábori ágyat vettek civilek az egészségügyi kormányzat helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190203_dicsa_noemi_gyogykezeles_alhir_aebi_rakgyogyszer_xbox_leallas_apple_iphone_arcsokkentes_kamu_gps_app","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d6418-99a6-450a-a379-94218de056be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_dicsa_noemi_gyogykezeles_alhir_aebi_rakgyogyszer_xbox_leallas_apple_iphone_arcsokkentes_kamu_gps_app","timestamp":"2019. február. 03. 12:00","title":"Ez történt: beígérte a rákgyógyszert egy biotechnológiai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Sid Vicious az 1979. február 1-ről 2-ra virradó éjszaka túladagolta magát.","shortLead":"Sid Vicious az 1979. február 1-ről 2-ra virradó éjszaka túladagolta magát.","id":"20190202_40_eve_halt_meg_a_punk_poszterfiuja_Sid_Vicious_Sex_Pistols","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022a88b7-3e79-4309-b427-e2694e633486","keywords":null,"link":"/kultura/20190202_40_eve_halt_meg_a_punk_poszterfiuja_Sid_Vicious_Sex_Pistols","timestamp":"2019. február. 02. 12:07","title":"40 éve halt meg a punk poszterfiúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám stílus tekintetében annál talán jobban is sikerült változata.","shortLead":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám...","id":"20190203_honor_watch_magic_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9921cfc8-1256-4933-a6ff-fafed36b91d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_honor_watch_magic_okosora","timestamp":"2019. február. 03. 08:03","title":"Megjött a Honor okosórája, amit elég hetente egyszer feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elszakadt a szigeteket a Föld többi részével összekötő, tenger alatti kábel.","shortLead":"Elszakadt a szigeteket a Föld többi részével összekötő, tenger alatti kábel.","id":"20190203_Ket_het_utan_sikerult_ujra_bekapcsolni_a_netet_Tongan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96da395f-2739-4475-b968-ebf460c8e0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_Ket_het_utan_sikerult_ujra_bekapcsolni_a_netet_Tongan","timestamp":"2019. február. 03. 08:07","title":"Két hét után sikerült újra bekapcsolni a netet Tongán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közlekedés okozta légszennyezést is csökkentenünk kellene 2030-ra. Pillanatnyilag rosszak az esélyeink, pedig az egészségünknek nem mindegy.","shortLead":"A közlekedés okozta légszennyezést is csökkentenünk kellene 2030-ra. Pillanatnyilag rosszak az esélyeink, pedig...","id":"201905__kozlekedes__euromilliardok__tiszta_levego__legszamjelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8785f6fe-4be6-47be-b282-1d7a3fe26d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60ac698-d479-4274-87b7-00a542441990","keywords":null,"link":"/cegauto/201905__kozlekedes__euromilliardok__tiszta_levego__legszamjelentes","timestamp":"2019. február. 03. 15:00","title":"Iszonyatos pénzbe kerül, hogy jobb levegőt szívjunk - de az is, hogy szennyezettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]