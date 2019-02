Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Fekete Péter kulturális államtitkár szakképzett bűvészként saját magát tünteti el. Ebben sokat segít neki főnöke, Kásler Miklós miniszter.","shortLead":"Fekete Péter kulturális államtitkár szakképzett bűvészként saját magát tünteti el. Ebben sokat segít neki főnöke...","id":"201905__fekete_peter__kivulallo__hallgatni_arany__a_lathatatlan_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed59e444-df4d-4c79-874a-2fe8dd7eb131","keywords":null,"link":"/itthon/201905__fekete_peter__kivulallo__hallgatni_arany__a_lathatatlan_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 03. 10:00","title":"A láthatatlan államtitkár: a cirkuszt szereti, a botrányt nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41143f0-502f-4156-b905-d616906d915d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szedán és kombi kivitelben egyaránt elérhető új sportmodell egyedi dizájnt kapott, de azért még ne rohanjon érte a márkakereskedésekbe. ","shortLead":"A szedán és kombi kivitelben egyaránt elérhető új sportmodell egyedi dizájnt kapott, de azért még ne rohanjon érte...","id":"20190204_fekete_cseh_remek_limitalt_szerias_uj_skoda_octavia_rs_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c41143f0-502f-4156-b905-d616906d915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1d8d37-f44b-4776-88ff-6bfff4f0a685","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_fekete_cseh_remek_limitalt_szerias_uj_skoda_octavia_rs_erkezett","timestamp":"2019. február. 04. 08:21","title":"Fekete cseh remek: limitált szériás új Skoda Octavia RS érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Médiatanács nem hosszabbította meg a hét éves médiaszolgáltatási jogosultságát.","shortLead":"A Médiatanács nem hosszabbította meg a hét éves médiaszolgáltatási jogosultságát.","id":"20190204_Hivatalos_megszunik_a_Music_FM_a_munkatarsak_a_Facebookon_bucsuznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a360bfb1-d79c-4ed8-903e-382f822d72bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Hivatalos_megszunik_a_Music_FM_a_munkatarsak_a_Facebookon_bucsuznak","timestamp":"2019. február. 04. 17:26","title":"Hivatalos: megszűnik a Music FM, a munkatársak a Facebookon búcsúznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz ember bűnösségét mondta ki a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék hétfőn. Az első- és a másodrendű vádlottat, a Mal Zrt. volt vezérigazgatóját és műszaki vezérigazgató-helyettesét letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Öt vádlottat felmentettek.","shortLead":"Tíz ember bűnösségét mondta ki a vörösiszapper megismételt elsőfokú eljárásában a Győri Törvényszék hétfőn. Az első- és...","id":"20190204_Vorosiszapper_tiz_vadlottat_bunosnek_mondtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c57da60-e83e-415b-99a6-3626efeaddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741624c-d0b1-4439-a369-88bb67c58db1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Vorosiszapper_tiz_vadlottat_bunosnek_mondtak_ki","timestamp":"2019. február. 04. 13:28","title":"Vörösiszapper: tíz vádlottat bűnösnek mondtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég kikerült a netre, és ami több mint 1 milliárd felhasználónév-jelszó párost (is) tartalmaz. Ezek között találhatóak meg Deutsch Tamás, Csányi Sándor és Tállai András belépési adatai is.","shortLead":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég...","id":"20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8643feb1-06ad-4c01-9739-f9676c0215c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","timestamp":"2019. február. 04. 15:33","title":"Fideszes politikusok és Csányi Sándor jelszava is kikerült a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd3146d-4884-48f3-ad67-85f4922b794f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alapító kongresszust tartott vasárnap Varsóban a Tavasz (Wiosna) nevű, a felmérésekben máris a harmadik legnagyobb támogatottságot élvező párt. Vezetője, Robert Biedron melegjogi aktivista, volt parlamenti képviselő, majd polgármester balliberálisnak jellemezhető programpontokat vázolt fel.","shortLead":"Alapító kongresszust tartott vasárnap Varsóban a Tavasz (Wiosna) nevű, a felmérésekben máris a harmadik legnagyobb...","id":"20190203_Uj_baloldali_part_alakult_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebd3146d-4884-48f3-ad67-85f4922b794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dba26d-fefe-42b0-9bd6-500b48be051b","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Uj_baloldali_part_alakult_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. február. 03. 18:57","title":"Új baloldali párt alakult Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","shortLead":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","id":"20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e368f11-c291-46a0-bb8c-bb0e37f6a6a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","timestamp":"2019. február. 04. 10:13","title":"Főállású pedagógus is buszvezető a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e","c_author":"","category":"itthon","description":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","shortLead":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","id":"20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01dae8-0790-4e2b-8c4b-7308e1cd3f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","timestamp":"2019. február. 03. 15:51","title":"Még nem fix Hunvald György polgármester-jelöltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]