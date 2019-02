Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie. Hogy mekkora nyomás nehezedik rá, azt egy befektetőkkel zajló “beszélgetés” is jól jellemzi.","shortLead":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie...","id":"20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cd1f2b-193a-4772-a7cd-6ecee9205efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","timestamp":"2019. február. 05. 10:33","title":"Elon Musk még soha nem volt olyan feszült, mint mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszázezres kezdő fizetést ajánlott a Metro, a szakszervezet ennél többet kér.","shortLead":"Kétszázezres kezdő fizetést ajánlott a Metro, a szakszervezet ennél többet kér.","id":"20190204_Nem_fogadtak_el_a_Metro_dolgozoi_a_200_ezer_forintos_berajanlatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689baeb5-eeb0-46c5-9943-6868c9207955","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Nem_fogadtak_el_a_Metro_dolgozoi_a_200_ezer_forintos_berajanlatot","timestamp":"2019. február. 04. 06:25","title":"Nem fogadták el a Metro dolgozói a 200 ezer forintos bérajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnhet a téli jégtakaró a Föld északi féltekéjén lévő több ezer tó felszínéről a globális átlaghőmérséklet emelkedése miatt – figyelmeztetnek kutatók, akik szerint a jég eltűnése komoly hatással lesz a környéken élő több millió ember életére, valamint fenyegetést jelenthet az ivóvízellátásra és a halfajokra is.","shortLead":"Eltűnhet a téli jégtakaró a Föld északi féltekéjén lévő több ezer tó felszínéről a globális átlaghőmérséklet emelkedése...","id":"20190204_eszaki_felteke_teli_jegtakaro_eltunese_tavak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ca4572-5e99-4541-bd1d-405bfecf234f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_eszaki_felteke_teli_jegtakaro_eltunese_tavak","timestamp":"2019. február. 04. 00:03","title":"Ez nem előrejelzés, ez már a valóság: bejelzett a globális felmelegedés egyik fontos indikátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben, miután Neverland nevű birtokának öt korábbi munkavállalója is beperelte őt jogtalan elbocsátás miatt.","shortLead":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben...","id":"20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54487f66-70bf-4882-ace8-3834d91d9fe9","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","timestamp":"2019. február. 05. 12:59","title":"Előkerült egy videó, amelyen szembesítik Michael Jacksont a pedofília vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de956c9d-8111-4141-8e1a-e1cea91c150d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a kislányával utazott, amikor jöttek az ellenőrök. Azt mondja, mire előkaparta a bérletét, már meg is büntették. Egyre több külföldi származású svéd érzi úgy, hogy bőrszíne miatt hátrányos megkülönböztetés éri. ","shortLead":"A nő a kislányával utazott, amikor jöttek az ellenőrök. Azt mondja, mire előkaparta a bérletét, már meg is büntették...","id":"20190204_Terhes_fekete_not_rangattak_le_a_metrorol_Svedorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de956c9d-8111-4141-8e1a-e1cea91c150d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cba8f8d-b596-42c7-a4b4-e27cd5d86d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Terhes_fekete_not_rangattak_le_a_metrorol_Svedorszagban","timestamp":"2019. február. 04. 19:37","title":"Levideózták, amint egy terhes fekete nőt rángatnak le a metróról Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefon-piacon tapasztalható globális visszaesés ellenére egy szegmens megfelelően teljesít: jól fogynak a prémiumkategóriás (drága) telefonok – derül ki a Counterpoint Research kutatásából.","shortLead":"Az okostelefon-piacon tapasztalható globális visszaesés ellenére egy szegmens megfelelően teljesít: jól fogynak...","id":"20190205_counterpoint_research_csucskategorias_telefon_eladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5048d92-7d58-48d4-b7de-b9a4ff4ead3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_counterpoint_research_csucskategorias_telefon_eladasok","timestamp":"2019. február. 05. 15:03","title":"Nem sokan számítottak erre: egyre jobban fogynak a méregdrága telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b121a132-10ab-4fb7-84cc-d67ea8d44a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két hete futott zátonyra egy román felségjelzésű teherszállító hajó a Dunán. Egy drónos látványos felvételt készített a veszteglő óriási gépezetről. A korábban az RTL Klubon is bemutatott képkockák után most megmutatjuk a teljes felvételt.","shortLead":"Több mint két hete futott zátonyra egy román felségjelzésű teherszállító hajó a Dunán. Egy drónos látványos felvételt...","id":"20190205_duna_esztergom_helemba_sziget_zatonyra_futott_roman_hajo_dron_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b121a132-10ab-4fb7-84cc-d67ea8d44a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a06c5-130e-43cc-9c01-7d23c0830b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_duna_esztergom_helemba_sziget_zatonyra_futott_roman_hajo_dron_video","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Látványos légi videó készült a Dunán vesztegelő, zátonyra futott hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d","c_author":"","category":"tudomany","description":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója. Egyébként egy olyan kampány része, ami arra figyelmeztet, hogy törődjünk a mentális egészségünkkel.","shortLead":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója...","id":"20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd54b3-8880-4a20-be36-2de0098e13ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","timestamp":"2019. február. 05. 13:12","title":"A tojás, ami lenyomta Kylie Jenner Instagramját, és jót tesz nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]