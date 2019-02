Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sírhelyet felújító kőfaragók vették észre, hogy a kripta üres, holott három koporsónak is benne kellene lennie. ","shortLead":"A sírhelyet felújító kőfaragók vették észre, hogy a kripta üres, holott három koporsónak is benne kellene lennie. ","id":"20190211_Rejtely_Szigetvaron_eltuntek_a_holttestek_egy_csaladi_kriptabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dac59f-acc9-4606-add0-d22ce46cbf48","keywords":null,"link":"/itthon/20190211_Rejtely_Szigetvaron_eltuntek_a_holttestek_egy_csaladi_kriptabol","timestamp":"2019. február. 11. 21:44","title":"Rejtély Szigetváron: eltűntek a holttestek egy családi kriptából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c7bc4-1563-4a0b-8fa3-0bd2a827a576","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Az Apple, a Google és az Amazon támogatását is elnyerte a magyarok által alapított PublishDrive. Az egyik ötletgazda, a most 30 éves Jentetics Kinga az amerikai Forbes médialistájára is felkerült, és most a hvg.hu-nak mesélt a projektről.","shortLead":"Az Apple, a Google és az Amazon támogatását is elnyerte a magyarok által alapított PublishDrive. Az egyik ötletgazda...","id":"20190213_jentetics_konyv_amazon_apple_google_publishdrive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944c7bc4-1563-4a0b-8fa3-0bd2a827a576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c987860-13b3-4bff-b1fb-ecdf12565d26","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_jentetics_konyv_amazon_apple_google_publishdrive","timestamp":"2019. február. 13. 14:30","title":"Magyar cég teszi milliomosokká a semmiből jött könyvszerzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a vasárnap bejelentett kedvezmények pontos feltételei még nem ismertek, akár száz százalékban állami támogatásból juthatnak lakáshoz a három gyermeket vállaló fiatal házasok, amennyiben a 10 millió forint kamatmentes, szabad felhasználású hitelt kombinálják a csokkal – számolta ki az Otthon Centrum. Az már más kérdés, hogy mire megvásárolják a lakást, a piac benyelheti a kedvezmények bizonyos részét, hiszen nyártól áremelkedés várható a támogatásoknak köszönhető pluszkereslet miatt.","shortLead":"Bár a vasárnap bejelentett kedvezmények pontos feltételei még nem ismertek, akár száz százalékban állami támogatásból...","id":"20190213_Ingyen_lakast_matekozhatnak_ki_a_harom_gyereket_vallalo_fiatal_hazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a2f2bd-a8e1-4e92-a2e2-590c13e6d495","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190213_Ingyen_lakast_matekozhatnak_ki_a_harom_gyereket_vallalo_fiatal_hazasok","timestamp":"2019. február. 13. 08:52","title":"Ingyenlakást matekozhatnak ki a három gyereket vállaló fiatal házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eedc49a-370b-4aea-bee0-89a0e074dfcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy milyen alternatívái léteznek az államilag támogatott 7 személyes új autóknak, melyek akár már 1,8 millió forint alatt hazavihetők. ","shortLead":"Megnéztük, hogy milyen alternatívái léteznek az államilag támogatott 7 személyes új autóknak, melyek akár már 1,8...","id":"20190212_botorsag_lenne_nem_kihasznalni_az_uj_autovasarlasi_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eedc49a-370b-4aea-bee0-89a0e074dfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed8aa21-14af-4b46-80c4-8b99769d29fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_botorsag_lenne_nem_kihasznalni_az_uj_autovasarlasi_tamogatast","timestamp":"2019. február. 12. 09:21","title":"Botorság lenne nem kihasználni az akár 2,5 millió forintos új autóvásárlási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányt a múlt csütörtök óta nem találják. ","shortLead":"A lányt a múlt csütörtök óta nem találják. ","id":"20190212_Eltunt_13_eves_lanyt_keresnek_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0cfc7c-69a5-4699-ad80-51a2575cbea6","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Eltunt_13_eves_lanyt_keresnek_Szegeden","timestamp":"2019. február. 12. 08:06","title":"Eltűnt 13 éves lányt keresnek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","shortLead":"Majdnem két számjegyű lett a szálláshelyek árbevételének növekedése 2018-ban.","id":"20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab9bb91c-7b91-4dfc-aca7-7da176959c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4189454f-45f7-4ef8-abc4-719b41201d7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Budapest_volt_a_turistak_kedvence_a_karacsonyiszilveszteri_szezonban","timestamp":"2019. február. 12. 09:15","title":"Budapest volt a turisták kedvence a karácsonyi-szilveszteri szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01c2370-78b8-43ad-8689-9ebcf7484101","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hagyományos világképet alapjában felforgató evolúcióelmélet atyja, Charles Darwin kétszáztíz éve ezen a napon, 1809. február 12-én született. ","shortLead":"A hagyományos világképet alapjában felforgató evolúcióelmélet atyja, Charles Darwin kétszáztíz éve ezen a napon, 1809...","id":"20190212_charles_darwin_szuletesenek_210_evforduloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01c2370-78b8-43ad-8689-9ebcf7484101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee8c0a-5f77-4001-a65b-d75b3dc6924b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_charles_darwin_szuletesenek_210_evforduloja","timestamp":"2019. február. 12. 10:03","title":"210 éve született az ember, aki mindent a feje tetejére állított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról, hogy New Yorkban ötven évvel ezelőtt tört ki összecsapás a meleg felvonulók és a rendőrség között, hogy a mostani felvonulás útvonalába eső közlekedési lámpákon azonos nemű párokat ábrázoló ábrákkal helyettesíti a hagyományos figurákat.","shortLead":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról...","id":"20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eab34e3-a4f5-42b4-b0ce-bfa513b9220f","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","timestamp":"2019. február. 13. 13:45","title":"Azonos nemű párokat ábrázoló közlekedési lámpák is lesznek Kölnben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]