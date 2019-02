Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás számlájára írható.","shortLead":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás...","id":"20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86606353-0b6f-47fb-81e6-fd7b02648889","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","timestamp":"2019. február. 16. 18:03","title":"Fotók: landolás közben szenvedett balesetet egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennegyedik alkalommal is az utcákra vonultak szombaton országszerte a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen tiltakozó sárgamellényesek, akik a közvélemény kifáradása és a csökkenő mobilizáció ellenére újabb célkitűzéseket keresnek a mozgalomnak.","shortLead":"Tizennegyedik alkalommal is az utcákra vonultak szombaton országszerte a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája...","id":"20190217_Sargamellenyesek_tuntetese_antiszemita_incidens_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6577860-f8ce-4b5f-b1e7-b64f05c3a61f","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Sargamellenyesek_tuntetese_antiszemita_incidens_Parizsban","timestamp":"2019. február. 17. 10:25","title":"Sárgamellényesek tüntetése: antiszemita incidens Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt (EPP) az Európai Bizottság élére tartó csúcsjelöltjét a müncheni biztonságpolitikai konferencián faggatták.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) az Európai Bizottság élére tartó csúcsjelöltjét a müncheni biztonságpolitikai konferencián...","id":"20190217_Weber_Orbanrol_Nincs_kivetelezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a031630-813e-4065-afa9-3318d9e513ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Weber_Orbanrol_Nincs_kivetelezes","timestamp":"2019. február. 17. 09:55","title":"Weber Orbánról: Nincs kivételezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú kisautója, a megújult Fabia. Vázoljuk a 4 millió forint körüli modell előnyeit, hátrányait.","shortLead":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú...","id":"20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9d2ef9-03c5-404f-b664-b19b9fb84667","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","timestamp":"2019. február. 16. 17:30","title":"Csak okosan: teszten a pénztárcabarát új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A posztért egyedüliként induló független Frum Istvánt választották a Veszprém megyei Bakonyszentiván polgármesterévé a vasárnap tartott időközi választáson - tájékoztatta a település jegyzője az MTI-t.","shortLead":"A posztért egyedüliként induló független Frum Istvánt választották a Veszprém megyei Bakonyszentiván polgármesterévé...","id":"20190217_Frum_Istvan_lett_Bakonyszentivan_polgarmestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36632681-476e-43d8-b0ba-bf36b869c340","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Frum_Istvan_lett_Bakonyszentivan_polgarmestere","timestamp":"2019. február. 17. 19:33","title":"Frum István lett Bakonyszentiván polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c6ce4-4cb7-4efa-8426-85914fd5fd09","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Honfitársát győzte le az etióp sportoló.","shortLead":"Honfitársát győzte le az etióp sportoló.","id":"20190216_22_eves_vilagrekordot_dontott_meg_egy_19_eves_atleta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138c6ce4-4cb7-4efa-8426-85914fd5fd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332a17e8-3422-4b6c-909c-d621c491e3fe","keywords":null,"link":"/sport/20190216_22_eves_vilagrekordot_dontott_meg_egy_19_eves_atleta","timestamp":"2019. február. 16. 18:35","title":"22 éves világrekordot döntött meg egy 19 éves atléta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Készül az elektromos autók otthon töltésének áramértékesítési konstrukciója.","shortLead":"Készül az elektromos autók otthon töltésének áramértékesítési konstrukciója.","id":"20190218_elektromos_auto_otthoni_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcbb048-70fe-4ba4-adfb-539ef8adcf8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_elektromos_auto_otthoni_toltes","timestamp":"2019. február. 18. 08:18","title":"Komoly változásra számíthatnak az elektromos autók tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19919b8-cf6b-4f8f-80bd-a5de5af58721","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrügynökség szakértői szerint még az űrben, kozmonauták segítségével sem lehet megjavítani a Szpektr-R űrteleszkópot, amit az orosz Hubble-nek is neveznek.","shortLead":"Az orosz űrügynökség szakértői szerint még az űrben, kozmonauták segítségével sem lehet megjavítani a Szpektr-R...","id":"20190216_szpektr_r_radiasztron_orosz_urteleszkop_javitasa_roszkoszmosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19919b8-cf6b-4f8f-80bd-a5de5af58721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d847adb-b8b2-4929-886a-cc98e9c794b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_szpektr_r_radiasztron_orosz_urteleszkop_javitasa_roszkoszmosz","timestamp":"2019. február. 16. 13:03","title":"Nagy a baj: tehetetlenül sodródik az űrben az oroszok megsüketült teleszkópja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]