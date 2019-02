Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter a kritikákkal szemben gyakran hivatkozott arra, hogy a nagy nevű német Max Planck Társaság is úgy működik, ahogy az MTA fog az átalakítás után. Ehhez képest a német társaság 7 további intézménnyel közös levélben állt ki amellett, hogy az MTA átalakítása veszélybe sodorja az intézmény jövőjét.","shortLead":"Az innovációs miniszter a kritikákkal szemben gyakran hivatkozott arra, hogy a nagy nevű német Max Planck Társaság is...","id":"20190227_A_nemet_tudomanyos_intezmeny_is_elhatarolodott_Palkovicstol_akikre_mindig_hivatkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac45e7db-9a0c-4fc1-863a-7a7dae746a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_nemet_tudomanyos_intezmeny_is_elhatarolodott_Palkovicstol_akikre_mindig_hivatkozik","timestamp":"2019. február. 27. 16:07","title":"Az a német intézmény is elítélte az MTA szétszedését, amelyre Palkovics mindig hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk, akkor az oda vezető utat is ismerni kell – mondja Ruth Beckermann, a Jó estét, Mr. Waldheim! című film rendezője, aki a náci múltját elhallgató egykori osztrák államfő, Kurt Waldheim és a jelen populista vezetői között szoros kapcsolódást lát. Két tanulságot mindenesetre nagyon könnyű levonni a Waldheim-ügyet bemutató dokumentumfilmből: ha a náci múltról van szó, az áldozati szerep nagyon praktikus, és ha el tudod hitetni az emberekkel a hazugságokat, akkor győzni tudsz.","shortLead":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk...","id":"20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb80a50-67a9-4de9-a381-10d0b96fa801","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","timestamp":"2019. február. 26. 10:45","title":"\"Ha el tudod hitetni a hazugságokat, akkor győzni tudsz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefde5c-048a-454a-838a-baca4ccfba5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két és fél éve húzódó ügynek most lett vége, a bíróság jogerősen a volt jegyvizsgálónak adott igazat. ","id":"20190226_Pert_nyert_a_MAVStart_ellen_a_volt_kalauz_akit_azert_rugtak_ki_mert_betartotta_a_szabalyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cefde5c-048a-454a-838a-baca4ccfba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac3d97f-0ba9-4db8-be26-d928407030b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Pert_nyert_a_MAVStart_ellen_a_volt_kalauz_akit_azert_rugtak_ki_mert_betartotta_a_szabalyokat","timestamp":"2019. február. 26. 06:11","title":"Megnyerte a pert a MÁV-Start ellen a kirúgott kalauz, aki nem akarta egyedül elvégezni két ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10486d29-21a3-4670-8f48-c65c78845838","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nagyon szeretné visszaszerezni elvesztett pozícióját az indiai piacon, ezért eleve ott mutatja be az A30-as és A50-es mobilokat.","shortLead":"A Samsung nagyon szeretné visszaszerezni elvesztett pozícióját az indiai piacon, ezért eleve ott mutatja be az A30-as...","id":"20190227_samsung_galaxy_a30_galaxy_a50_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10486d29-21a3-4670-8f48-c65c78845838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d651d8d-9424-45c0-bd35-4070ccbb10a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_samsung_galaxy_a30_galaxy_a50_okostelefon","timestamp":"2019. február. 27. 17:03","title":"Még két új mobillal állt elő a Samsung, a kevesebbet költőknek szánják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délután a szervezők jelezték, hogy másfél órát csúszik a koncert, végül még tovább kellett várakozniuk a rajongóknak. ","id":"20190225_nicki_minaj_koncert_budapest_keses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3043a358-57b0-4ae9-a71b-fe8d65ae2ac7","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_nicki_minaj_koncert_budapest_keses","timestamp":"2019. február. 25. 20:59","title":"Nicki Minaj negyed 11-kor csak rákezdett Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05fac8b-0c6c-4983-bb67-35add2d42b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190227_Szedito_video_igy_maszott_fel_az_esernyos_ember_a_debreceni_oriaskerekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05fac8b-0c6c-4983-bb67-35add2d42b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7bcc6b-d795-4dbe-ace7-9083cfe8b025","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Szedito_video_igy_maszott_fel_az_esernyos_ember_a_debreceni_oriaskerekre","timestamp":"2019. február. 27. 15:48","title":"Szédítő videó: így mászott fel az esernyős ember a debreceni óriáskerékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c794fed-d4fa-4d07-bcca-fd2d30496651","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmincas évek sztárrendezőjére emlékezik a Filmarchívum, hétvégéig ingyen nézhetjük meg Székely István három filmjét. ","shortLead":"A harmincas évek sztárrendezőjére emlékezik a Filmarchívum, hétvégéig ingyen nézhetjük meg Székely István három...","id":"20190227_Hyppolit_a_lakaj_Szekely_Istvan_Lovagias_ugy_Kabos_Gyula_Rakoczi_indulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c794fed-d4fa-4d07-bcca-fd2d30496651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cd5b8e-d391-42cf-8ede-201c713c959f","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Hyppolit_a_lakaj_Szekely_Istvan_Lovagias_ugy_Kabos_Gyula_Rakoczi_indulo","timestamp":"2019. február. 27. 10:48","title":"Hétvégéig ingyen nézheti a Hyppolit, a lakájt, és két másik filmet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak és az észak-koreaiak is lefoglalták az egyik legjobb hanoi szállodát, a Melia hotelt, s a dupla foglalás miatt kirobbant miniháborút az észak-koreaiak nyerték meg. Az ázsiaiak Kim Dzsong Un koreai vezető számára foglaltak, míg az amerikaiak az újságírók főhadiszállását rendezték volna be a hotelben.","shortLead":"Az amerikaiak és az észak-koreaiak is lefoglalták az egyik legjobb hanoi szállodát, a Melia hotelt, s a dupla foglalás...","id":"20190226_Botrany_Hanoiban__kirugtak_az_amerikai_ujsagirokat_a_szallodajukbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9ba686-014f-4e2a-9aa3-09aaf125d366","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Botrany_Hanoiban__kirugtak_az_amerikai_ujsagirokat_a_szallodajukbol","timestamp":"2019. február. 26. 17:04","title":"Botrány Hanoiban – kirúgták az amerikai újságírókat a szállodájukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]