[{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows és macOS rendszerű számítógépek után az iOS-eszközökre is elkészítette a PlayStation 4 úgynevezett Remote Play nevű funkcióját a Sony. ","shortLead":"A Windows és macOS rendszerű számítógépek után az iOS-eszközökre is elkészítette a PlayStation 4 úgynevezett Remote...","id":"20190307_apple_iphone_ipad_ps4_remote_play","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fb9764-27cb-40be-bccb-a4ff25b02d7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_apple_iphone_ipad_ps4_remote_play","timestamp":"2019. március. 07. 21:03","title":"Végre iPaden és iPhone-okon is játszhatók a PlayStation 4 játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","shortLead":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","id":"20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfed30a-cff8-44b3-9ee3-c9a1005eea13","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","timestamp":"2019. március. 08. 06:00","title":"Fociügyi főtanácsadója lett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új influencer a láthatáron?","shortLead":"Új influencer a láthatáron?","id":"20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef38c697-9a76-406e-b5da-28668cca5848","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","timestamp":"2019. március. 07. 15:11","title":"Először posztolt Erzsébet királynő az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7a34b4-44a5-4e18-871d-26e88e6e5c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy síró kisbaba megnyugtatása sokszor embert, pontosabban szülőt próbáló feladat. A Honda kutatói erre találtak ki valamit.","shortLead":"Egy síró kisbaba megnyugtatása sokszor embert, pontosabban szülőt próbáló feladat. A Honda kutatói erre találtak ki...","id":"20190307_honda_sound_sitter_kisbaba_nyugtato_prototipus_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf7a34b4-44a5-4e18-871d-26e88e6e5c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b7420b-2a0a-4843-948f-a4e4e8e7cb1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_honda_sound_sitter_kisbaba_nyugtato_prototipus_jatek","timestamp":"2019. március. 07. 12:03","title":"Lenyugtatni a síró kisbabát? A Hondánál kitaláltak valamit rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt remélik, hogy ettől izgalmasabb lesz a verseny. ","shortLead":"Azt remélik, hogy ettől izgalmasabb lesz a verseny. ","id":"20190308_Nagy_valtozas_jon_a_Forma1_szabalyrendszereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49437186-7516-4325-bb8d-19b5d7423c19","keywords":null,"link":"/sport/20190308_Nagy_valtozas_jon_a_Forma1_szabalyrendszereben","timestamp":"2019. március. 08. 15:54","title":"Változás jön a Forma–1 pontozási rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico mandátumbecslése szerint a múlt héthez képest három hellyel többre számíthatnak az EP-választásokon. ","shortLead":"A Politico mandátumbecslése szerint a múlt héthez képest három hellyel többre számíthatnak az EP-választásokon. ","id":"20190308_Kizarnak_a_Fideszt_rogton_javult_az_Europai_Neppart_nepszerusege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c9c7a6-251c-45db-8a16-f193629d1542","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Kizarnak_a_Fideszt_rogton_javult_az_Europai_Neppart_nepszerusege","timestamp":"2019. március. 08. 17:08","title":"Kizárnák a Fideszt, rögtön javult az Európai Néppárt népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google két olyan biztonsági rést is felfedezett a Chrome böngészővel kapcsolatban, amit a nagy nyilvánosság még nem, a hackerek viszont már ismernek.","shortLead":"A Google két olyan biztonsági rést is felfedezett a Chrome böngészővel kapcsolatban, amit a nagy nyilvánosság még nem...","id":"20190308_google_chrome_bongeszo_hiba_bug_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf226fa-ed0e-4445-b951-72e22bab7ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_google_chrome_bongeszo_hiba_bug_sebezhetoseg","timestamp":"2019. március. 08. 16:33","title":"Chrome böngészőt használ? Azonnal frissítsen a legújabb verzióra, súlyos hibát találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legjobb esetben is csak 22 kaliforniai disznódelfin, más néven vaquita maradt mostanra a Mexikó nyugati partjainál lévő Kaliforniai-öbölben, ahol ádáz harc folyik a megélhetésükért küzdő helyi halászok és a kistestű delfineket veszélyeztető, illegális halászhálókat rendszeresen begyűjtő természetvédők között.","shortLead":"A legjobb esetben is csak 22 kaliforniai disznódelfin, más néven vaquita maradt mostanra a Mexikó nyugati partjainál...","id":"20190308_disznodelfin_mexiko_kaliforniai_obol_sea_shepherd_totoaba_uszoholyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c475a9-1b1f-4c51-a7b8-9571f6c21e0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_disznodelfin_mexiko_kaliforniai_obol_sea_shepherd_totoaba_uszoholyag","timestamp":"2019. március. 08. 17:03","title":"Már csak 22 disznódelfin él a világon, keserű és erőszakos harc folyik a megmentésükért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]