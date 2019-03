Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal; sztrájkoltak a Hankook dolgozói, meg is kapták a fizetésemelést. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány; újra felvetődött az ötlet, hogy gyúrják egybe a MÁV-ot a Volánnal...","id":"20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf881d52-67be-4064-a075-dd3d82668fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Es_akkor_a_jolertesult_Gulyas_Gergely_bemondta_a_szeptemberi_valsagot","timestamp":"2019. március. 10. 07:00","title":"És akkor a jólértesült Gulyás Gergely bemondta a szeptemberi válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az a nádudvari kamasz, akit több lány brutálisan megvert és megalázott. Az egyik bántalmazó nyilvános videóban kért bocsánatot a tetteiért. ","shortLead":"Megszólalt az a nádudvari kamasz, akit több lány brutálisan megvert és megalázott. Az egyik bántalmazó nyilvános...","id":"20190310_Vallalja_a_felelosseget_a_tetteiert_a_Nadudvaron_veresre_vert_tinilany_egyik_bantalmazoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b25a872-8c35-4e8f-b23f-2b72e20acf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Vallalja_a_felelosseget_a_tetteiert_a_Nadudvaron_veresre_vert_tinilany_egyik_bantalmazoja","timestamp":"2019. március. 10. 21:07","title":"Vállalja a felelősséget a Nádudvaron véresre vert tinilány egyik bántalmazója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az egész magyar tojáságazat tönkretételétől féltek a termelők.","shortLead":"Az egész magyar tojáságazat tönkretételétől féltek a termelők.","id":"20190311_Megakadalyoztak_a_termelok_hogy_megepuljon_az_orszag_legnagyobb_tojotyukfarmja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2ba9ad-ee62-496d-9eb2-5b6d20e5d473","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Megakadalyoztak_a_termelok_hogy_megepuljon_az_orszag_legnagyobb_tojotyukfarmja","timestamp":"2019. március. 11. 06:25","title":"Megakadályozták a termelők, hogy megépüljön az ország legnagyobb tojótyúkfarmja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mond ünnepi beszédet március 15-én - mondta Hollik István kormányszóvivő szombaton.","shortLead":"Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök mond ünnepi beszédet március 15-én - mondta...","id":"20190309_Orban_mellett_a_lengyel_kormanyfo_is_beszedet_mond_marcius_15en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20346955-860a-4637-a8fb-c9a753a63959","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Orban_mellett_a_lengyel_kormanyfo_is_beszedet_mond_marcius_15en","timestamp":"2019. március. 09. 17:09","title":"Orbán mellett a lengyel kormányfő is beszédet mond március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","shortLead":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","id":"20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315223a5-832a-48fa-9620-6009a24c49fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","timestamp":"2019. március. 09. 15:57","title":"Három év börtönt kapott Gruevszki unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság, a hobbiterepjárók uralkodásának idején persze változóban vannak a preferenciák, de a 3-as sokaknak még mindig olyan \"szívügy\", mint a gyerek.","shortLead":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság...","id":"20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e74de49-6c45-44a9-8c41-46b2123a0f84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Apuka szemefénye - BMW 3-as menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak Hollandiában, a groningeni árapálysíkságon és a part menti szigeteken - közölték holland tudósok. ","shortLead":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak...","id":"20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abec4479-2156-4350-bb23-a78aca8573f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","timestamp":"2019. március. 10. 18:14","title":"Teherhajó-baleset: 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak vasárnap több mint 18 ezer tűzoltó vett részt a mentésben, 676 épületet rongált meg a viharos szél csak aznap.","shortLead":"Csak vasárnap több mint 18 ezer tűzoltó vett részt a mentésben, 676 épületet rongált meg a viharos szél csak aznap.","id":"20190311_Lengyelorszagban_kozel_negyszazezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_a_het_vegi_viharok_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5758d88b-f59f-43c7-8b93-09a927084165","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Lengyelorszagban_kozel_negyszazezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_a_het_vegi_viharok_utan","timestamp":"2019. március. 11. 09:27","title":"Majdnem négyszázezer háztartás maradt áram nélkül a vihar miatt Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]