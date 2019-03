Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az alkohol az emberi kapcsolatokat hivatott pótolni, az evészavarosoknál pedig az étel társ is – hangzott el a HVG Extra Pszichológia legutóbbi szalonján, amelynek vendégei Lukács Liza evészavarokkal foglalkozó pszichológus és Kapitány-Fövény Máté addiktológus voltak. ","shortLead":"Az alkohol az emberi kapcsolatokat hivatott pótolni, az evészavarosoknál pedig az étel társ is – hangzott el a HVG...","id":"20190319_Ezt_jelenti_ha_az_evestol_vagy_az_ivastol_fuggunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8afa9ed-24fd-4631-8262-00ce1dc5ed84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afb92a6-55a0-4899-8ae9-ca4b7ebbee0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190319_Ezt_jelenti_ha_az_evestol_vagy_az_ivastol_fuggunk","timestamp":"2019. március. 19. 12:15","title":"Ezt jelenti, ha az evéstől vagy az ivástól függünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, az új törvények szerint az állami jelképeket sem lehet csúfolni az interneten. ","shortLead":"Sőt, az új törvények szerint az állami jelképeket sem lehet csúfolni az interneten. ","id":"20190318_Oroszorszagban_mostantol_buntetik_az_alhirterjesztest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989f07b0-12e1-4c6d-86eb-6efcfabf3c08","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Oroszorszagban_mostantol_buntetik_az_alhirterjesztest","timestamp":"2019. március. 18. 17:30","title":"Oroszországban mostantól büntetik az álhírterjesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan munkahely, ahol a törvényi határidő után kapták meg a közszolgák az új szerződésüket, és a fájdalomdíjként beígért 30 százalékos emelés sem jár mindenkinek. Hosszú huzavona után eldőlt, mégis kap végkielégítést az, aki az átsorolás miatt felmond. ","shortLead":"Van olyan munkahely, ahol a törvényi határidő után kapták meg a közszolgák az új szerződésüket, és a fájdalomdíjként...","id":"20190319_kozszolgalat_fizetesemeles_vegkielegites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114338e3-745b-412a-8d0e-20e702f14980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0222ecf-9576-47da-a7cf-111965cb5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_kozszolgalat_fizetesemeles_vegkielegites","timestamp":"2019. március. 19. 11:25","title":"Úgy írták át 70 ezer ember életét, hogy az utolsó pillanatig ők sem értették, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A TWN.hu oldal kiadója korábban Kasza Tibor érdekeltségében állt.","shortLead":"A TWN.hu oldal kiadója korábban Kasza Tibor érdekeltségében állt.","id":"20190319_Bulvaroldalt_vett_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d60c28-bfa8-4e0f-903e-2b05572f12ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Bulvaroldalt_vett_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata","timestamp":"2019. március. 19. 14:12","title":"Bulvároldalt vett Rogán Cecília és Sarka Kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő Paint-felhasználó rajzából is gyönyörű képet készítene.","shortLead":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő...","id":"20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2737fb3c-5632-42a8-a3df-6d225fa9048d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 19. 09:33","title":"Másodpercek alatt készít profi képet egy vázlatból az Nvidia mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1275a5cf-4f2f-481a-a496-da2e1fa3e8e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szingapúri kutatók jöttek rá az összefüggésre. ","shortLead":"Szingapúri kutatók jöttek rá az összefüggésre. ","id":"20190318_Segit_az_idoskori_elbutulas_ellen_a_gombaeves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1275a5cf-4f2f-481a-a496-da2e1fa3e8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510951de-3cc0-4cb3-a2a7-10473c8a6a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Segit_az_idoskori_elbutulas_ellen_a_gombaeves","timestamp":"2019. március. 18. 12:37","title":"Segít az időskori elbutulás ellen a gombaevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","shortLead":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","id":"20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f05315f-6bbf-458e-962e-fd5fb5664cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","timestamp":"2019. március. 19. 11:50","title":"Süli: 320 engedélye van Paks II.-nek, még 6000 kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet legjavát megvásárolta a szolgáltatásokat márciustól kínáló Comnica. Utóbbi vállalat biztosítja ezután a Vodafone vezetékes számot kínáló megoldásának hátterét is.","shortLead":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet...","id":"20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3ff49-91b1-494d-89ec-0fe43a18fad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","timestamp":"2019. március. 19. 13:03","title":"Megszűnt a magyar netszolgáltató, az Externet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]