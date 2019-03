Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között \"fogható\" a Stadián.","shortLead":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között...","id":"20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fae65f5-b572-4db5-92f2-85c6b04a25dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"Az új Doom lesz az első játék a Google csodarendszerén, amivel hadat üzentek a konzoloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","shortLead":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","id":"20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddad74d-c1c9-45e0-adb2-ed505a3b2071","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","timestamp":"2019. március. 21. 12:26","title":"14 milliót tapsolt el a Fidesz a februári frakcióülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mézeskalács-figura, hóember, deformálódott krumpli, palacsinta vagy hamburger? Egyre viccesebb jelzőket aggatnak az Ultima Thule aszteroidára.","shortLead":"Mézeskalács-figura, hóember, deformálódott krumpli, palacsinta vagy hamburger? Egyre viccesebb jelzőket aggatnak...","id":"20190321_Ultima_Thule_hoember_alaku_kisbolygo_aszteroida_urkutatas_NASA_New_Horizons_Naprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c100ed4d-d28a-409c-bac4-4dbabe89a2b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_Ultima_Thule_hoember_alaku_kisbolygo_aszteroida_urkutatas_NASA_New_Horizons_Naprendszer","timestamp":"2019. március. 21. 18:05","title":"Frankenstein a világűrben: megfejtették, hogy jöhetett létre a hóember alakú kisbolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b10c7b-5789-4118-9f88-fd062806f032","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat a régiós adatokat vetette össze.","shortLead":"Az Eurostat a régiós adatokat vetette össze.","id":"20190322_Egy_abra_arrol_mennyire_keveset_keresnek_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b10c7b-5789-4118-9f88-fd062806f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f2fe8b-68bb-4b7a-bfcb-31833763684f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Egy_abra_arrol_mennyire_keveset_keresnek_a_magyarok","timestamp":"2019. március. 22. 14:51","title":"Egy ábra arról, mennyire keveset keresnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","shortLead":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","id":"20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1ed4e-4e73-4cd1-821b-ac6d993d79e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","timestamp":"2019. március. 22. 13:31","title":"Óriási robbanás és rengeteg áldozat a kínai vegyi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215582b-ff69-4b19-8ade-bf1b7365096c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két cég célja a régiós piac meghódítása.","shortLead":"A két cég célja a régiós piac meghódítása.","id":"20190321_Egyesul_az_Extreme_Digital_es_az_eMAG","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7215582b-ff69-4b19-8ade-bf1b7365096c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571895b-2c22-4890-889f-6cb3395e955f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Egyesul_az_Extreme_Digital_es_az_eMAG","timestamp":"2019. március. 21. 10:46","title":"Egyesül az Extreme Digital és az eMAG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","shortLead":"Jobbos tökfejekkel nem működik együtt a Néppárt.","id":"20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce83685b-3ac6-4a6f-8883-d337d99364cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Timmermansnak_is_van_dolga_a_sajat_populistaival","timestamp":"2019. március. 22. 10:25","title":"Weber: Timmermansnak is van dolga a saját populistáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet egy nappal a bejegyzése után talált meg az MSZP egy 35 milliós megbízással. Annyira mondjuk nem kellett keresnie: az ügyvezetője régi MSZP-s háttérember, a tulajdonosa pedig a szocialisták egyik alapítványa. ","shortLead":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet...","id":"20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79b696-1a16-4293-b1ce-46424a99378f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","timestamp":"2019. március. 21. 15:54","title":"Egy napja bejegyzett, MSZP-s tulajdonú kft.-től rendelt 35 millióért elemzéseket az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]