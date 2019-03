Súlyos ütközés és bírósági úgy lett a vége a vakmerő előzésnek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Út közben meghalt a Turkish Airlines egyik gépének idős utasa, a gép ezért vészleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc...","id":"20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e71aae-c4e8-4b1c-803f-5400ff21aad3","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Meghalt_egy_ember_egy_utasszallito_gep_veszleszallast_hajtott_vegre_Budapesten","timestamp":"2019. március. 23. 19:25","title":"Meghalt egy ember, egy utasszállító gép vészleszállást hajtott végre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai biztonsági tanácsadó szerint sokan egyáltalán nem törődnek vele, hogy az eladásra szánt készülékeikről rendesen töröljék az adatokat, és ez nagy veszélyeket rejt magában","shortLead":"Egy amerikai biztonsági tanácsadó szerint sokan egyáltalán nem törődnek vele, hogy az eladásra szánt készülékeikről...","id":"20190324_szemelyes_adatok_torlese_eladott_laptop_okoseszkoz_szuletesi_datum_telefonszam_hitelkartyaszam_utlevelszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c78c3f0-cad2-420e-842d-8b641813ef4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_szemelyes_adatok_torlese_eladott_laptop_okoseszkoz_szuletesi_datum_telefonszam_hitelkartyaszam_utlevelszam","timestamp":"2019. március. 24. 09:03","title":"Adta már el a régi telefonját? Lehet, hogy nagy hibát követett el közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6661eb81-a3a8-49ae-a40a-09989567628e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ötvenötezer szót tartalmaz az új Nagy magyar tájszótár

","shortLead":"Ötvenötezer szót tartalmaz az új Nagy magyar tájszótár

","id":"20190323_Osztoke_katoszeme_pemet_langallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6661eb81-a3a8-49ae-a40a-09989567628e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f0d3f-8919-4ce1-b29f-2d30e3ede2bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Osztoke_katoszeme_pemet_langallo","timestamp":"2019. március. 23. 08:48","title":"Ösztöke, katószeme, pemet, langalló…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos megalapozást a máig aktuális dilemmához Max Weber, a sokat idézett német szociológus.","shortLead":"Lelkiismerete vezérelje a politikust, vagy lepaktálhat akár az ördöggel is? Száz évvel ezelőtt adott tudományos...","id":"201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e830b7-ad1f-4d88-826f-cd29ab136342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f45940-c79f-411b-b0cf-3af9498bdb8b","keywords":null,"link":"/kultura/201912__politikusok_felelossege__max_weber__orbanmagyarazas__joembert_nem_keresunk","timestamp":"2019. március. 24. 10:00","title":"Száz éve írta le Max Weber, milyen az ideális erős vezető, de Orbán nem olyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba, a forgalom újraindult.","shortLead":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba...","id":"20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8004fe25-5627-471a-8f3b-b2713a1980d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","timestamp":"2019. március. 23. 17:48","title":"Videón a Budafoknál kiemelt egytonnás bombák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas tömeg követelt újabb népszavazást a Brexitről, a szervezők szerint egymillió ember vonult utcára.","shortLead":"Hatalmas tömeg követelt újabb népszavazást a Brexitről, a szervezők szerint egymillió ember vonult utcára.","id":"20190323_Egymillio_ember_demonstralt_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649c1229-a111-4b94-b4eb-df1bfd9edeed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Egymillio_ember_demonstralt_Londonban","timestamp":"2019. március. 23. 19:55","title":"Egymillió ember demonstrált Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300 utast helikopterekkel és csónakokkal mentettek ki az erős szélben.","shortLead":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300...","id":"20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43feb92-3a83-4c3c-96b5-fc80012de6f4","keywords":null,"link":"/elet/20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","timestamp":"2019. március. 23. 18:14","title":"1300 embert kellett kimenteni a háborgó tengeren bajba jutott Viking hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4725e9a5-9865-4c54-8ddb-4be4e72c1915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barbra Streisand hisz annak a két férfinak, akik az állítják, Michael Jackson molesztálta őket, amikor kisfiúk voltak.\r

\r

","shortLead":"Barbra Streisand hisz annak a két férfinak, akik az állítják, Michael Jackson molesztálta őket, amikor kisfiúk...","id":"20190322_Barbra_Streisand_is_megszolalt_Michael_Jackson_molesztalasi_ugyeben_a_szuloket_hibaztatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4725e9a5-9865-4c54-8ddb-4be4e72c1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58331e7-790f-4f33-a88c-5821cb379275","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_Barbra_Streisand_is_megszolalt_Michael_Jackson_molesztalasi_ugyeben_a_szuloket_hibaztatja","timestamp":"2019. március. 22. 14:35","title":"Barbra Streisand is megszólalt Michael Jackson molesztálási ügyében: a szülőket hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]