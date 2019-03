Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét, de a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) valamiért nem szerepel a listán.

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét...","id":"20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969082cd-79d7-4d1e-a8ae-5e679f5349d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2019. március. 23. 11:32","title":"Nem tervez CEU-vizsgálatot az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","shortLead":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","id":"20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc733e-11c6-4567-a3f6-4c896bb9440b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","timestamp":"2019. március. 22. 17:50","title":"TV2 vs. Staudt Gábor: karaktergyilkosságnak indult, helyreigazítás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék bírói tanácsa jogerős végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását.\r

","shortLead":"A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék bírói tanácsa jogerős végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra...","id":"20190322_magda_marinko_felteteles_szabadsagra_bocsatas_elutasitas_jogeros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d42d3f1-4702-4dfe-9e71-0db079c1c187","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_magda_marinko_felteteles_szabadsagra_bocsatas_elutasitas_jogeros","timestamp":"2019. március. 22. 14:24","title":"Jogerős: nem engedik el Magda Marinkót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba, a forgalom újraindult.","shortLead":"Sikerült hatástalanítani a Budafoknál a Dunából kiemelt bombákat, a környéken lakók visszatérhettek otthonaikba...","id":"20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774a1672-da4a-4662-bdbd-c4c5a33a8c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8004fe25-5627-471a-8f3b-b2713a1980d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Videon_a_Budafoknal_kiemelt_egytonnas_bombak","timestamp":"2019. március. 23. 17:48","title":"Videón a Budafoknál kiemelt egytonnás bombák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297","c_author":"","category":"vilag","description":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik megbuktak az integrációs tanfolyamokon.","shortLead":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik...","id":"20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9932ceb4-dc8a-4b27-bfbf-e8705c0b855b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","timestamp":"2019. március. 23. 12:35","title":"A németországi bevándorlók majdnem fele megbukik az integrációs tanfolyamokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözésről már régóta lehetett tudni, pénteken hivatalosan is bejelentették, ősszel nyílik a kampusz.","shortLead":"A költözésről már régóta lehetett tudni, pénteken hivatalosan is bejelentették, ősszel nyílik a kampusz.","id":"20190322_Penteken_megnyilik_a_CEU_becsi_kampusza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b722e50-8315-4e12-92db-46e25fef7b03","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Penteken_megnyilik_a_CEU_becsi_kampusza","timestamp":"2019. március. 22. 13:43","title":"Hivatalos: Bécsben nyit kampuszt a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetek utolsó napjain a 100E az eddiginél sűrűbben, 10 percenként jár majd március 31-től. ","shortLead":"A hetek utolsó napjain a 100E az eddiginél sűrűbben, 10 percenként jár majd március 31-től. ","id":"20190322_jaratsurites_bkk_ferihegy_repuloteri_busz_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4279514-2cad-4254-9b84-88ca31b972fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_jaratsurites_bkk_ferihegy_repuloteri_busz_vasarnap","timestamp":"2019. március. 22. 17:17","title":"Nagyot változik a ferihegyi reptéri busz vasárnapi menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9f3d-a075-4ce9-b0ed-02c634817fea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét oldal provokálta a másikat.","shortLead":"Mindkét oldal provokálta a másikat.","id":"20190322_11_embert_vettek_elo_a_rendorok_a_csutortoki_szlovakmagyar_meccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9f3d-a075-4ce9-b0ed-02c634817fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b207d7-7a62-4a0d-bb91-fe65585cec96","keywords":null,"link":"/sport/20190322_11_embert_vettek_elo_a_rendorok_a_csutortoki_szlovakmagyar_meccsen","timestamp":"2019. március. 22. 20:38","title":"11 embert vettek elő a rendőrök a csütörtöki szlovák–magyar meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]