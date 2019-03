Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság óriási lépést tett azért, hogy kellemesen utazzanak azok az utasok is, akik nem a hagyományos nemi szerepekbe sorolják magukat. ","shortLead":"A légitársaság óriási lépést tett azért, hogy kellemesen utazzanak azok az utasok is, akik nem a hagyományos nemi...","id":"20190326_United_Airlines_nem_binaris_nemi_sokszinuseg_LMBTQ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92a7a37-1687-47c5-b4ca-ea78d2531c71","keywords":null,"link":"/elet/20190326_United_Airlines_nem_binaris_nemi_sokszinuseg_LMBTQ","timestamp":"2019. március. 26. 10:59","title":"A United Airlines járataira már nem csak férfiak vagy nők csekkolhatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c30f5a-265b-49ce-8f7f-653585a6fa71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A körülöttük lévő tárgyakat, személyeket tudják azonosítani a látássérültek a Google alkalmazásával, amely néhány szerencsés felhasználó számára már le is tölthető. A keresőóriás minél többek számára szeretné elérhetővé tenni.","shortLead":"A körülöttük lévő tárgyakat, személyeket tudják azonosítani a látássérültek a Google alkalmazásával, amely néhány...","id":"20190326_google_lookout_app_mesterseges_intelligencia_latasserultek_vakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c30f5a-265b-49ce-8f7f-653585a6fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d0235-777d-4e04-9f7d-f6f92b781f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_google_lookout_app_mesterseges_intelligencia_latasserultek_vakok","timestamp":"2019. március. 26. 10:03","title":"Vannak, akik már letölthetik a Google alkalmazását, amely a vakok szeme lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25ceb44-ac86-44bc-9bbc-f9d75d17932c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, az Idetartozunk Egyesület elnöke írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, az Idetartozunk Egyesület elnöke írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190325_orban_viktor_pocs_janos_setet_jeno_roma_polgarjogi_aktivista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b25ceb44-ac86-44bc-9bbc-f9d75d17932c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3584de6a-e1be-4338-8dd5-b53544e803fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_orban_viktor_pocs_janos_setet_jeno_roma_polgarjogi_aktivista","timestamp":"2019. március. 25. 17:46","title":"A kazános videó miatt Pócs lemondatását követelik Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","shortLead":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","id":"20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100452ef-886a-44ac-9027-a6fa0ba5ca9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","timestamp":"2019. március. 27. 09:47","title":"Ezek a zabkásák a legjobbak a Nébih szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sas József felesége szerint nehéz menet vár a humoristára. ","shortLead":"Sas József felesége szerint nehéz menet vár a humoristára. ","id":"20190327_Sas_Jozsefnek_a_telefonjat_is_kikapcsoltak_hogy_gyogyulni_tudjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188a9e5-8632-4fd3-b6e8-5e1ce7914b1e","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Sas_Jozsefnek_a_telefonjat_is_kikapcsoltak_hogy_gyogyulni_tudjon","timestamp":"2019. március. 27. 08:45","title":"Sas Józsefnek a telefonját is kikapcsolták, hogy gyógyulni tudjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","shortLead":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","id":"20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6417a7ae-fbd8-4dd9-881b-a381e9b77257","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","timestamp":"2019. március. 26. 05:59","title":"Újít a MÁV, örülhetnek a dél-pestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, azok ellen demonstrált, akik nem esznek állati termékeket.","shortLead":"Úgy tűnik, azok ellen demonstrált, akik nem esznek állati termékeket.","id":"20190325_vegan_fesztival_sertes_disznofej_demonstracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48319461-e18c-40a8-96d3-8bd241f94104","keywords":null,"link":"/elet/20190325_vegan_fesztival_sertes_disznofej_demonstracio","timestamp":"2019. március. 25. 21:41","title":"Vegán fesztivál helyszíne előtt rágcsált nyers disznófejet egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta, hogy ezt azért kaptam, mert kicsit ki van szakadva [a nadrágom].”","shortLead":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta...","id":"20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26920129-3a2b-4031-8e8e-f82cd0ba7b06","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","timestamp":"2019. március. 26. 08:14","title":"Ápolónak tanuló gimnazista fenekét csapkodta egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]