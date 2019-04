Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy az adok-kapok.","shortLead":"Megy az adok-kapok.","id":"20190330_A_kormany_visszauzent_Webernek_Verig_sertette_a_magyarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1412c8c1-969d-43b8-bab1-1407b3f1ae23","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_A_kormany_visszauzent_Webernek_Verig_sertette_a_magyarokat","timestamp":"2019. március. 30. 11:33","title":"A kormány visszaüzent Webernek: \"Vérig sértette a magyarokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági struktúra, akkor a béremelkedés versenyhátrányt is jelenthet a cégek számára.","shortLead":"Két éven belül akár négyszázezer forint is lehet az átlagfizetés a versenyszférában, de ha nem alakul át a gazdasági...","id":"20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e72467-b17d-4ff9-8a85-2b21aab14e07","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Rovidesen_johet_a_400_ezres_atlagfizetes_de_ennek_veszelyei_is_lehetnek","timestamp":"2019. március. 31. 08:43","title":"Rövidesen jöhet a 400 ezres átlagfizetés, de ennek veszélyei is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4972b4e-1df2-4900-b15a-71a197efdcab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A portugál Sporting CP-t verték szombaton.","shortLead":"A portugál Sporting CP-t verték szombaton.","id":"20190330_Kezilabda_BL_negyeddontos_a_Veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4972b4e-1df2-4900-b15a-71a197efdcab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756759d3-3f79-400f-ba98-3373a7f0b3e3","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Kezilabda_BL_negyeddontos_a_Veszprem","timestamp":"2019. március. 30. 19:36","title":"Kézilabda BL: negyeddöntős a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes appról van szó, azonban felvet némi adatvédelmi aggályt.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás térképen mutatja, hol is készültek a Google Fotókban tárolt felvételek. Igazán érdekes...","id":"20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce51f6f1-508d-4661-919a-4cb99b018db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec775335-59ad-4ce8-be35-5a76b04699c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok","timestamp":"2019. március. 30. 15:03","title":"Ezt az alkalmazást nehogy feltegye a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a486cdb5-0139-4488-b1ba-6aa1275dc703","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóság közlése szerint a biztonsági erőket is riadóztatták a mentéshez, mert a katasztrófa helyszíne nehezen közelíthető meg.","shortLead":"A hatóság közlése szerint a biztonsági erőket is riadóztatták a mentéshez, mert a katasztrófa helyszíne nehezen...","id":"20190331_Legalabb_25en_meghaltak_es_400an_megserultek_Nepalban_egy_viharban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a486cdb5-0139-4488-b1ba-6aa1275dc703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757341f9-0d57-40fc-a55e-c5a322a641a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Legalabb_25en_meghaltak_es_400an_megserultek_Nepalban_egy_viharban","timestamp":"2019. március. 31. 21:45","title":"Legalább 25-en meghaltak és 400-an megsérültek Nepálban egy viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a67235-aec9-465c-a855-d89af4933dca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A súlytalanság élettani hatásait vizsgálják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak részvételével Kölnben. Az egy évig tartó program különlegessége, hogy azt is tanulmányozzák, mennyire használható a súlytalanság hatásának ellensúlyozására a centrifugával létrehozott mesterséges gravitáció.","shortLead":"A súlytalanság élettani hatásait vizsgálják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak részvételével Kölnben...","id":"20190331_sulytalansag_mesterseges_gravitacio_mta_koln_nasa_esa_dlr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94a67235-aec9-465c-a855-d89af4933dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ab076f-6e37-4e42-b95b-30f63817d3fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_sulytalansag_mesterseges_gravitacio_mta_koln_nasa_esa_dlr","timestamp":"2019. március. 31. 10:33","title":"Magyar kutatók azt vizsgálják, hogyan lehet kitrükközni a súlytalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még folyik a nyomozás Sala halála miatt, de egyre több részlet derül ki.","shortLead":"Még folyik a nyomozás Sala halála miatt, de egyre több részlet derül ki.","id":"20190330_Sala_pilotaja_nem_repulhetett_volna_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42416e3-be83-461f-936c-092721ab3138","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Sala_pilotaja_nem_repulhetett_volna_ejjel","timestamp":"2019. március. 30. 14:20","title":"Sala pilótája nem repülhetett volna éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680a75dc-f2ef-4b1d-bdb5-87e14e41a775","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Az idehaza nemrég bemutatott Egy ország, egy király a történelmi események egyoldalú tablója lett. ","shortLead":"Az idehaza nemrég bemutatott Egy ország, egy király a történelmi események egyoldalú tablója lett. ","id":"201913__bekes_forradalom__fektelen_meszarlasok__filmes_szepites__tombolva_haladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=680a75dc-f2ef-4b1d-bdb5-87e14e41a775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab0f2f5-ff7e-40ef-81dd-8df0cb192a08","keywords":null,"link":"/kultura/201913__bekes_forradalom__fektelen_meszarlasok__filmes_szepites__tombolva_haladok","timestamp":"2019. március. 31. 15:00","title":"A féktelen mészárlások kimaradtak a francia forradalomról szóló új filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]