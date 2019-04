Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook most először engedi, hogy a hírfolyamot kezelő algoritmus alapján lássák a felhasználók, miért jelennek meg bizonyos posztok a hírfolyamukban.","shortLead":"A Facebook most először engedi, hogy a hírfolyamot kezelő algoritmus alapján lássák a felhasználók, miért jelennek meg...","id":"20190401_facebook_hirfolyam_miert_latom_ezt_a_bejegyzest_atlathatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f82b4f4-6041-4f42-87ff-7f8ffe6e384c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_facebook_hirfolyam_miert_latom_ezt_a_bejegyzest_atlathatosag","timestamp":"2019. április. 01. 10:33","title":"Tett egy új funkciót a hírfolyamba a Facebook, sokan fognak rákattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f94fd4a-490f-48b7-a024-60e68757bf97","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időjárás-előrejelzések szerint a heves esőzések miatt nagy tömegű víz zúdulhat az északi, magasabban fekvő tartományokból a délkeleti Huzisztánra, és egyebek közt gátakat tehet tönkre. ","shortLead":"Az időjárás-előrejelzések szerint a heves esőzések miatt nagy tömegű víz zúdulhat az északi, magasabban fekvő...","id":"20190331_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_ki_Iran_delkeleti_reszen_aradasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f94fd4a-490f-48b7-a024-60e68757bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cadf4-a013-49f6-a28a-651432377ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_ki_Iran_delkeleti_reszen_aradasok_miatt","timestamp":"2019. március. 31. 18:20","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek ki Irán délkeleti részén áradások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd01a6-27db-431d-8bbd-2c51a61d7610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset tavaly májusban történt, ketten meghaltak. ","shortLead":"A baleset tavaly májusban történt, ketten meghaltak. ","id":"20190401_magnus_aircraft_elektromos_kisrepulo_lezuhant_baleset_halalos_aldozatok_rendorsegi_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd01a6-27db-431d-8bbd-2c51a61d7610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d095d606-b584-4511-83d7-ae9f903027a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_magnus_aircraft_elektromos_kisrepulo_lezuhant_baleset_halalos_aldozatok_rendorsegi_nyomozas","timestamp":"2019. április. 01. 17:11","title":"Kiderült, miért zuhant le az elektromos kisrepülő Pogánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely miatt a társaságra 12,5 millió forintos bírságot szabtak ki. A magentás cég közleményben reagált. ","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely...","id":"20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4c083d-2f97-490a-8502-c7ba7287cebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","timestamp":"2019. április. 01. 18:03","title":"Milliókra büntették a Magyar Telekomot egy iPhone-reklám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180631a-320a-43d9-970a-135eeedf51ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EKB nem először ad ki figyelmeztetést.","shortLead":"Az EKB nem először ad ki figyelmeztetést.","id":"20190401_Ova_inti_a_magyar_jegybankot_az_Europai_Kozponti_Bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1180631a-320a-43d9-970a-135eeedf51ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5697df-4e3e-4a8c-81eb-864030594fa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Ova_inti_a_magyar_jegybankot_az_Europai_Kozponti_Bank","timestamp":"2019. április. 01. 15:57","title":"Óva inti a magyar jegybankot az Európai Központi Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren rendhagyó babaváró buli zajlik.","shortLead":"A Twitteren rendhagyó babaváró buli zajlik.","id":"20190401_Vannak_nehanyan_akik_mar_most_jol_jartak_Meghan_Markle_gyerekevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891d8f68-e365-4de4-9478-f1cd73a01c89","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Vannak_nehanyan_akik_mar_most_jol_jartak_Meghan_Markle_gyerekevel","timestamp":"2019. április. 01. 15:54","title":"Vannak néhányan, akik már most jól jártak Meghan Markle gyerekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c46f0e2-5a30-44bc-a64c-7430d3e5876f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legegyszerűbb módja valakit egy traffipaxfotóval megkérni, nem?","shortLead":"A legegyszerűbb módja valakit egy traffipaxfotóval megkérni, nem?","id":"20190401_Objektiv_felelosseggel_kerte_meg_a_baratnoje_kezet_egy_kreativ_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c46f0e2-5a30-44bc-a64c-7430d3e5876f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cdd6ca-94d7-47c0-84bf-bf7082d37121","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_Objektiv_felelosseggel_kerte_meg_a_baratnoje_kezet_egy_kreativ_autos","timestamp":"2019. április. 01. 12:22","title":"Objektív felelősséggel kérte meg a barátnője kezét egy kreatív autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Banka Societe Generale Albania az ország ötödik legnagyobb bankja. ","shortLead":"A Banka Societe Generale Albania az ország ötödik legnagyobb bankja. ","id":"20190401_Teljesen_megvette_egy_alban_bankot_az_OTP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4c8a2a-646b-4c1a-9dce-525c04f8a3af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Teljesen_megvette_egy_alban_bankot_az_OTP","timestamp":"2019. április. 01. 09:35","title":"Teljesen megvett egy albán bankot az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]