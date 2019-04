Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","shortLead":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","id":"20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77165fd9-85a5-45dd-8b6d-0b226b73ba89","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. április. 04. 06:47","title":"45 méter mély medence épül Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29db7812-9482-463c-949f-54ffcc02c0ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lízingelni előfizetéssel lehet.","shortLead":"Lízingelni előfizetéssel lehet.","id":"20190403_Butort_is_lehet_kolcsonozni_az_Ikeatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29db7812-9482-463c-949f-54ffcc02c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99d304b-b708-4e6e-943e-15e0369e1a2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Butort_is_lehet_kolcsonozni_az_Ikeatol","timestamp":"2019. április. 03. 16:33","title":"Bútort is lehet kölcsönözni az IKEA-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","shortLead":"Az új Ford Explorert az év elején már bemutatták az Egyesült Államokban, most megérkezett az export változat is.","id":"20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af8ba43-440f-4425-a40d-8ad4b07905aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_7_uleses_hibrid_uj_Ford_Explorer","timestamp":"2019. április. 03. 10:23","title":"Nem épp olcsó családi, de gigantikus, 7 üléses és konnektoros az új Ford Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer cserével jutott az Úri utcai lakáshoz, de a csereingatlan két hónappal később visszakerült családi tulajdonba.","shortLead":"Bayer cserével jutott az Úri utcai lakáshoz, de a csereingatlan két hónappal később visszakerült családi tulajdonba.","id":"20190405_Bayer_egy_pilisszentkereszti_fahazat_adott_a_budai_lakasert_cserebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8f90fa-64b8-4abd-85b7-15ecffa5586b","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Bayer_egy_pilisszentkereszti_fahazat_adott_a_budai_lakasert_cserebe","timestamp":"2019. április. 05. 07:24","title":"Bayer egy pilisszentkereszti faházat adott a budai lakásért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","shortLead":"Az elmúlt héten már 15 forint volt a drágulás. ","id":"20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f1c6e-9fa1-4ca2-8d03-34a9b4520396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Nincs_meg_vege_meg_dragabb_lesz_a_benzin_penteken","timestamp":"2019. április. 03. 15:09","title":"Nincs még vége: tovább drágul az üzemanyag pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte a SpaceX Elon Musk Csillaghajójának hajtóművét, a Raptort.","shortLead":"Sikeresen tesztelte a SpaceX Elon Musk Csillaghajójának hajtóművét, a Raptort.","id":"20190404_spacex_elon_musk_starship_csillaghajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bbcd50-368d-434b-80c3-a34012098925","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_spacex_elon_musk_starship_csillaghajo","timestamp":"2019. április. 04. 14:33","title":"Videó: Kipróbálták a hajtóművet, amivel ember utazhat a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tisza hullámterét rendezheti egy másik céggel közösen.","shortLead":"A Tisza hullámterét rendezheti egy másik céggel közösen.","id":"20190403_Ujabb_milliardos_megbizast_kapott_a_Magyar_Vakond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a65e3e-db78-4845-bfc1-96e50db51b0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Ujabb_milliardos_megbizast_kapott_a_Magyar_Vakond","timestamp":"2019. április. 03. 09:48","title":"Újabb milliárdos megbízást kapott a Magyar Vakond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380b4a23-31b6-40f6-9e71-2d8689a75f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges technikának hála, úgy láthatják a Minnesotai Egyetem idegtudósai az egerek agyát és működését, mint korábban soha.","shortLead":"Egy különleges technikának hála, úgy láthatják a Minnesotai Egyetem idegtudósai az egerek agyát és működését, mint...","id":"20190404_egeragy_ablak_agymukodes_agykutatas_atlatszo_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380b4a23-31b6-40f6-9e71-2d8689a75f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c3fddd-e035-4b64-bfd1-d76fcd8bf488","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_egeragy_ablak_agymukodes_agykutatas_atlatszo_agy","timestamp":"2019. április. 04. 10:33","title":"\"Ablakot\" tettek az egerek fejére, látni, ahogy dolgozik az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]