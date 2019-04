Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6dfa277-ef1f-4a77-afd8-866d77c60060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kulturtao elvétele után végül kiderült, az önkormányzatok visszapótolják a színházak elvett forrásainak szinte egészét. De csak a kőszínházakét, az alternatív színházakat még mindig nem nyugtatta meg senki.","shortLead":"A kulturtao elvétele után végül kiderült, az önkormányzatok visszapótolják a színházak elvett forrásainak szinte...","id":"20190404_A_fuggetlen_szinhazak_meg_Tarlosek_nagy_bejelentese_utan_is_rosszul_jarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6dfa277-ef1f-4a77-afd8-866d77c60060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bd4b6-6f96-4655-876e-33cbf8a07607","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_A_fuggetlen_szinhazak_meg_Tarlosek_nagy_bejelentese_utan_is_rosszul_jarnak","timestamp":"2019. április. 04. 20:16","title":"A független színházak még Tarlósék nagy bejelentése után is rosszul járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c985b74c-10b2-487b-9dfb-1744e1f21664","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rablás csupán színjáték volt, a szicíliai Citta Di Viagrande játékosa így \"búcsúzott\" a focitól. ","shortLead":"A rablás csupán színjáték volt, a szicíliai Citta Di Viagrande játékosa így \"búcsúzott\" a focitól. ","id":"20190405_Leszallt_egy_helikopter_aztan_elraboltak_az_eppen_meccset_jatszo_labdarugot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c985b74c-10b2-487b-9dfb-1744e1f21664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b341a93b-922e-401e-afa3-73029bbb9b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Leszallt_egy_helikopter_aztan_elraboltak_az_eppen_meccset_jatszo_labdarugot","timestamp":"2019. április. 05. 14:00","title":"Leszállt egy helikopter, aztán elrabolták az éppen meccset játszó labdarúgót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy aperitif Mona Lisa mellett, majd vacsora a Milói Vénusz társaságában – ezt ígéri az Airbnb és a Louvre a közös játékuk nyereményeként. Egy szerencsés pár április 30-án eltölthet egy éjszakát a múzeumban. ","shortLead":"Egy aperitif Mona Lisa mellett, majd vacsora a Milói Vénusz társaságában – ezt ígéri az Airbnb és a Louvre a közös...","id":"20190404_Mona_Lisaval_ejszakazhat_es_az_uvegpiramisban_aludhat_ha_eleg_szerencses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfc0e94-c2c7-4071-96e6-c243cab83510","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Mona_Lisaval_ejszakazhat_es_az_uvegpiramisban_aludhat_ha_eleg_szerencses","timestamp":"2019. április. 04. 12:45","title":"Mona Lisával éjszakázhat, és az üvegpiramisban alhat, ha elég szerencsés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozták az egy hónappal ezelőtti Boeing-katasztrófa első hivatalos jelentését, és közben a The Wall Street Journal is új információkkal jelentkezett. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az egy hónappal ezelőtti Boeing-katasztrófa első hivatalos jelentését, és közben a The Wall...","id":"20190404_etiop_legitarsasg_boeing_737_max_lezuhant_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16598bb-f473-4c03-ab34-c7bab0cc7317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_etiop_legitarsasg_boeing_737_max_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. április. 04. 12:33","title":"Lezuhant Boeing: a pilóták kézzel próbálták menteni a helyzetet, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dc64b6-4ae1-46f1-a880-0e3f3c60d265","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Migráció, migránskártya, migránskaraván, Soros György – sok meglepetést nem hozott Orbán Viktor kampányindító beszéde. Akár az Európai Néppártból is kilépnek, ha a baloldal és a liberalizmus felé húz a frakció. ","shortLead":"Migráció, migránskártya, migránskaraván, Soros György – sok meglepetést nem hozott Orbán Viktor kampányindító beszéde...","id":"20190405_Het_mondatbol_all_a_Fidesz_europai_valasztasi_programja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8dc64b6-4ae1-46f1-a880-0e3f3c60d265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a6de7f-9a7d-44e4-97fb-e8bac6cc095b","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Het_mondatbol_all_a_Fidesz_europai_valasztasi_programja","timestamp":"2019. április. 05. 17:22","title":"Összesen hét mondatból áll a Fidesz európai választási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz az a korábbi elmélet, hogy a napi egy-két pohár szeszesital véd a szélütés ellen – közölték brit és kínai kutatók nagyszabású genetikai kutatásuk eredményei alapján.","shortLead":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz...","id":"20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912b0f89-a881-4285-a615-a8fe711a7a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","timestamp":"2019. április. 05. 20:03","title":"Szokott alkoholt inni? Akkor ezt feltétlenül olvassa el, a tudósok kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec94a621-c8d5-4c79-90b7-4e4d87021e02","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Észak-Pesten már több lefóliázott, átadás előtt álló terminál is látható, de azt ígérik, a metrópótlás következő üteméhez kapcsolódóan a dél-pesti területen is terjeszkedik majd a közbringa.","shortLead":"Észak-Pesten már több lefóliázott, átadás előtt álló terminál is látható, de azt ígérik, a metrópótlás következő...","id":"20190402_Bovul_a_Bubi_az_angyalfoldiek_orulhetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec94a621-c8d5-4c79-90b7-4e4d87021e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a0291a-9a9c-4408-abd8-a333801651f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Bovul_a_Bubi_az_angyalfoldiek_orulhetnek","timestamp":"2019. április. 05. 06:15","title":"Jelentősen bővül a Bubi, az angyalföldiek örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK-járatok is terelve járnak.","shortLead":"A BKK-járatok is terelve járnak.","id":"20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f11f78-6d48-4ec3-8fd1-2a60095e177a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","timestamp":"2019. április. 05. 11:30","title":"Szombaton lezárják az Andrássy utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]