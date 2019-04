Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3e05428-aad8-41ac-aad4-86a6f20e2f81","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A migráció kezelése nincs a brüsszeli bürokraták kezében. És ez baj. Vélemény.","shortLead":"A migráció kezelése nincs a brüsszeli bürokraták kezében. És ez baj. Vélemény.","id":"20190409_Revesz_Legyen_igaz_amit_Orban_hazudik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3e05428-aad8-41ac-aad4-86a6f20e2f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd370045-cd86-47a2-9359-a00d886578ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Revesz_Legyen_igaz_amit_Orban_hazudik","timestamp":"2019. április. 09. 17:25","title":"Révész: Legyen igaz, amit Orbán hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","id":"20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15927f-5aa1-4ab7-ad5f-b592c0a31181","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","timestamp":"2019. április. 08. 20:55","title":"Trump menesztette a titkosszolgálat igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a korábbi évek drágulása alapján is az első tízben volt Budapest, tavaly viszont egyetlen más helyen sem mértek ekkora ingatlanár-emelkedést.","shortLead":"Már a korábbi évek drágulása alapján is az első tízben volt Budapest, tavaly viszont egyetlen más helyen sem mértek...","id":"20190409_A_vilag_nagyvarosai_kozul_Budapesten_dragultak_legjobban_a_lakasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc988-afd7-40de-b832-130070a283ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_A_vilag_nagyvarosai_kozul_Budapesten_dragultak_legjobban_a_lakasok","timestamp":"2019. április. 09. 17:34","title":"A világ nagyvárosai közül Budapesten drágultak legjobban a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap a legújabb Androidban. ","shortLead":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap...","id":"20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d5073a-499e-47c7-a2e3-9785c4a53ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","timestamp":"2019. április. 08. 16:33","title":"Bekerül az iPhone-ok egyik legjobb funkciója az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. ","shortLead":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat...","id":"20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de04798-a8ad-461c-8e9a-850b1b5e5961","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 08. 18:33","title":"Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be4ea9-92ba-4a17-a9b5-63f2195bc007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat, ablakokat egyszerű módszerekkel meg lehet óvni. ","shortLead":"A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat...","id":"20190408_madarak_koltesi_idoszak_tukorkep_teruletvedelem_tukor_ablak_fenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74be4ea9-92ba-4a17-a9b5-63f2195bc007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa325758-d3a1-414e-9c6f-310611084bcd","keywords":null,"link":"/elet/20190408_madarak_koltesi_idoszak_tukorkep_teruletvedelem_tukor_ablak_fenyezes","timestamp":"2019. április. 08. 18:12","title":"Így védekezhet az autókat, ablakokat megtámadó madarak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új egészségkultúrát akar a kormány meghonosítani.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodva új...","id":"20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd0bc7e-8e44-419f-b579-ab4bef92fe66","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kasler_uj_egeszsegkulturat_szeretne_megvalositani","timestamp":"2019. április. 08. 12:44","title":"Kásler új egészségkultúrát szeretne megvalósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42409719-6c02-4245-912f-c74608301c14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen érdekes világ a CO2-kvóták kereskedelme az autóiparban is. Ha valakinek sok fel nem használt van belőle, jó pénzért eladhatja másnak. ","shortLead":"Igen érdekes világ a CO2-kvóták kereskedelme az autóiparban is. Ha valakinek sok fel nem használt van belőle, jó...","id":"20190409_auto_fiat_tesla_szndioxid_kvota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42409719-6c02-4245-912f-c74608301c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7aba42-91f9-4b24-890b-6b45ac6367d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_auto_fiat_tesla_szndioxid_kvota","timestamp":"2019. április. 09. 09:14","title":"Azért fizet majd a Fiat a Teslának, hogy környezetszennyezőbb autókat gyárthasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]