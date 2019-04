Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8de9d0b1-72e2-4bb0-a444-5dcaa5771c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, már eljesen jól van. Tüdőgyulladása volt. ","shortLead":"Azt mondja, már eljesen jól van. Tüdőgyulladása volt. ","id":"20190412_Elhagyhatta_a_korhazat_a_dalai_lama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de9d0b1-72e2-4bb0-a444-5dcaa5771c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b509bc-d45e-4fb6-925c-e3b728c498c6","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Elhagyhatta_a_korhazat_a_dalai_lama","timestamp":"2019. április. 12. 06:02","title":"Elhagyhatta a kórházat a dalai láma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41518c9-e43b-4f67-9739-4aa4914180f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női jégkorong-válogatott 9-0-ra legyőzte az olasz együttest a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a világelitbe jutás felé.","shortLead":"A magyar női jégkorong-válogatott 9-0-ra legyőzte az olasz együttest a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel...","id":"20190412_magyar_noi_jegkorong_valogatott_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41518c9-e43b-4f67-9739-4aa4914180f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf696c75-62a6-4f2a-beda-51e2c4bdae63","keywords":null,"link":"/sport/20190412_magyar_noi_jegkorong_valogatott_olaszorszag","timestamp":"2019. április. 12. 19:32","title":"Kiütéssel győztek a női hokisok a vb-n, közel került a feljutás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc9aea3-e893-47e0-9aa8-19a0de6e6179","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután szerdán 1-0-ra nyert a Manchester United vendégeként; a másik szerdai mérkőzésen az Ajax és a Juventus nem bírt egymással Amszterdamban.","shortLead":"Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután...","id":"20190410_Manchesterben_tudott_nyerni_a_Barcelona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc9aea3-e893-47e0-9aa8-19a0de6e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f780636-d0a7-425c-a4cc-b24c821d8317","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Manchesterben_tudott_nyerni_a_Barcelona","timestamp":"2019. április. 10. 23:30","title":"Manchesterben tudott nyerni a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját, akkor ez a cikk önnek szól. ","shortLead":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját...","id":"20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69af6bf8-0878-4f84-a8a7-1f87fb66fa46","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","timestamp":"2019. április. 11. 15:00","title":"Ennyi mindentől függ, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét találtak valami ijesztőt a Xiaomi-telefonokban, és ezúttal is beépített alkalmazásról, a böngészőről van szó.","shortLead":"Ismét találtak valami ijesztőt a Xiaomi-telefonokban, és ezúttal is beépített alkalmazásról, a böngészőről van szó.","id":"20190411_xiaomi_telefonok_bongeszo_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7046a5-c6e6-4979-8a2c-4e2a935eb9d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_xiaomi_telefonok_bongeszo_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 11. 17:03","title":"Már megint a Xiaomi-telefonokban találtak valami igen veszélyeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","shortLead":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","id":"20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582cfb9e-c8f4-4b43-86fb-febe2b0424d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","timestamp":"2019. április. 11. 10:49","title":"Szikszai Rémusz ismét külföldre költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter Dinklage meglepődött, mikor megtudta, hogy végződik a karaktere, Tyrion története. Főleg, hogy neki is ez volt az egyik ötlete.","shortLead":"Peter Dinklage meglepődött, mikor megtudta, hogy végződik a karaktere, Tyrion története. Főleg, hogy neki is ez volt...","id":"20190412_Peter_Dinklage_kitalalta_hogy_vegzodik_Tyrion_tortenete_a_Tronok_harcaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583c3d1b-b2f8-4f41-8156-7792a466ebee","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Peter_Dinklage_kitalalta_hogy_vegzodik_Tyrion_tortenete_a_Tronok_harcaban","timestamp":"2019. április. 12. 07:41","title":"Peter Dinklage kitalálta, hogy végződik Tyrion története a Trónok harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","shortLead":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","id":"20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e19e0-8c94-4cd5-8a77-885b000668a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","timestamp":"2019. április. 11. 12:37","title":"Preparált könyvekbe tették a pénzt, tűzoltókat akartak lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]