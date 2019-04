Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"14,9 millió forintot osztott szét eddig az Országgyűlés elnöke.","shortLead":"14,9 millió forintot osztott szét eddig az Országgyűlés elnöke.","id":"20190413_A_belyeggyujtok_is_kaptak_mar_adomanyt_iden_Kover_Laszlotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b9f1e2-5eb3-4688-a39e-1c9b47738fc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_A_belyeggyujtok_is_kaptak_mar_adomanyt_iden_Kover_Laszlotol","timestamp":"2019. április. 13. 10:13","title":"A bélyeggyűjtők is kaptak már adományt idén Kövér Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A 3-as metró déli szakaszának felújításához van köze. De hogyan? A Metróért Egyesületet kérdeztük.","shortLead":"A 3-as metró déli szakaszának felújításához van köze. De hogyan? A Metróért Egyesületet kérdeztük.","id":"20190412_Tobb_orosz_metro_is_feltunt_a_2es_vonalon__de_miert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9f87f8-2c93-4bdf-81fc-24201a0b858c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Tobb_orosz_metro_is_feltunt_a_2es_vonalon__de_miert","timestamp":"2019. április. 13. 07:30","title":"Több orosz metró is feltűnt a 2-es vonalon - de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d42685-2a70-4f1e-b320-fcb8e45475eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kortársai fényűzőként írták le az egykori palotát. ","shortLead":"Kortársai fényűzőként írták le az egykori palotát. ","id":"20190412_Fotok_Restauraltak_Nero_leegett_palotajat_Romaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d42685-2a70-4f1e-b320-fcb8e45475eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce741b60-3aed-45eb-83e6-48838acf0988","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Fotok_Restauraltak_Nero_leegett_palotajat_Romaban","timestamp":"2019. április. 12. 21:03","title":"Fotók: Restaurálták Néró leégett palotáját Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054c7be-3fbd-4a6d-8ac3-a1596a9e46ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fisher-Price pihenőszékeiről van szó. 2009 óta mintegy 30 csecsemő halt meg bennük. ","shortLead":"A Fisher-Price pihenőszékeiről van szó. 2009 óta mintegy 30 csecsemő halt meg bennük. ","id":"20190413_Tobb_millio_babaszeket_hivnak_vissza_mert_nem_biztonsagosak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4054c7be-3fbd-4a6d-8ac3-a1596a9e46ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12f1d10-b231-4b87-ac0c-5d8d463b9b9c","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Tobb_millio_babaszeket_hivnak_vissza_mert_nem_biztonsagosak","timestamp":"2019. április. 13. 10:35","title":"Több millió babaszéket hívnak vissza, mert nem biztonságosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra akkora üvegházat is felépítenek, amekkora az összes korszerű magyar építmény egyötöde. Most úgy tűnik, azért egyeztetni is fog a szakma és a beruházó külföldi cég.","shortLead":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra...","id":"20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300653ac-ae55-4458-8292-7f84aceff2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","timestamp":"2019. április. 13. 17:34","title":"Előbb bejelentették, most egyeztetnek a szakmával a Bezenyén bejelentett 300 milliárd forintos beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3aa0319-25b5-4dba-af7b-b90f9e6a4e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ízelítő a szombati TEDxYouth konferencia oktatás-szekciójából.","shortLead":"Ízelítő a szombati TEDxYouth konferencia oktatás-szekciójából.","id":"20190413_tedxYouth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3aa0319-25b5-4dba-af7b-b90f9e6a4e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760b5ede-f4fe-4db8-b03e-fff244344810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_tedxYouth","timestamp":"2019. április. 13. 16:04","title":"\"Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","shortLead":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","id":"20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39f098e-420f-4235-b30b-cd178b679db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2019. április. 14. 09:03","title":"Adóemelést ígér a legnépszerűbb finn miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]