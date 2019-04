Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Koreában már megvásárolható a Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata. Egy vadonatúj technológia bevezetéséről van szó, és a korai vásárlók nem lehetnek maradéktalanul elégedettek.","shortLead":"Dél-Koreában már megvásárolható a Samsung idei első csúcstelefonjának 5G-s változata. Egy vadonatúj technológia...","id":"20190417_samsung_galaxy_s10_5g_kapcsolodasi_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ccf06-dc9d-43ab-92b1-cd8add8685ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c35cb5-0538-4067-b46d-46280dda7cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_samsung_galaxy_s10_5g_kapcsolodasi_problemak","timestamp":"2019. április. 17. 10:03","title":"Élesben derült ki: akadt egy kis probléma az 5G-s Galaxy S10-ekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","shortLead":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","id":"20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd41bc-ba2b-42ed-974a-fa92743a5c50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 16. 12:27","title":"Három nap alatt 11 autót tört fel egy fiatal pár, babakocsiban tolták a zsákmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros-támogatta civileknek semmi sem drága, dohogott az Emmi államtitkára a Facebookon, az állítólagos mozsgói szociális otthonban tapasztalt bántalmazások miatt, majd feljelentést tett. Most pedig, miután látta a felvételeket, beismerte, tényleg bántalmazás történt.\r

\r

","shortLead":"A Soros-támogatta civileknek semmi sem drága, dohogott az Emmi államtitkára a Facebookon, az állítólagos mozsgói...","id":"20190417_Elobb_sorosozott_az_Emmi_allamtitkara_majd_elismerte_bantalmazas_tortenhetett_a_mozsgoi_idosek_otthonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2dff40-4947-4b7b-9935-928f7ef3c1be","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Elobb_sorosozott_az_Emmi_allamtitkara_majd_elismerte_bantalmazas_tortenhetett_a_mozsgoi_idosek_otthonaban","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Előbb sorosozott az Emmi államtitkára, majd elismerte, bántalmazás történhetett a mozsgói idősek otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től változik a JTM korlát, emiatt előfordulhat, hogy jövedelme alapján most még megkaphat valaki egy hitelt, míg júliusban már kikosaraznák a bankok. ","shortLead":"Július 1-től változik a JTM korlát, emiatt előfordulhat, hogy jövedelme alapján most még megkaphat valaki egy hitelt...","id":"20190417_Mi_az_a_JTM_Ami_miatt_juliustol_kisebb_hitelt_vehet_fel_a_mostani_fizetesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff2c907-3b0c-49ac-b767-6d7d732848df","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Mi_az_a_JTM_Ami_miatt_juliustol_kisebb_hitelt_vehet_fel_a_mostani_fizetesevel","timestamp":"2019. április. 17. 14:10","title":"Mi az a JTM? Ami miatt júliustól kisebb hitelt vehet fel a mostani fizetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bed659-69de-4b39-b06c-8d3cdf3f100f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy honosított családnál járt, de találkozott a háztájival is.\r

\r

","shortLead":"Egy honosított családnál járt, de találkozott a háztájival is.\r

\r

","id":"20190417_Olyan_csaladnal_jart_Orban_ahol_foton_kint_van_a_falon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bed659-69de-4b39-b06c-8d3cdf3f100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52f0a57-1616-4a5a-9cfc-1148b774c2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Olyan_csaladnal_jart_Orban_ahol_foton_kint_van_a_falon","timestamp":"2019. április. 17. 14:06","title":"Olyan családnál járt Orbán, ahol ő figyel a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jól járnak a francia nyugdíjasok, akiknek havi ellátmánya nem éri el a 2000 eurót – ezt akarta bejelenteni Emmanuel Macron köztársasági elnök hétfőn este, amikor felcsaptak a lángok a párizsi Notre-Dame-ban.","shortLead":"Jól járnak a francia nyugdíjasok, akiknek havi ellátmánya nem éri el a 2000 eurót – ezt akarta bejelenteni Emmanuel...","id":"20190417_Macron_nagyon_fontos_jo_hirt_akart_bejelenteni_amikor_kigyulladt_a_NotreDame","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ad52d7-16a7-4951-817e-6682fd3292ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Macron_nagyon_fontos_jo_hirt_akart_bejelenteni_amikor_kigyulladt_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 17. 10:19","title":"Macron nagyon fontos jó hírt akart bejelenteni, amikor kigyulladt a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél történt a baleset.\r

\r

","shortLead":"Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél történt a baleset.\r

\r

","id":"20190417_Negyes_baleset_az_M0on_Budatetenynel_nagy_a_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec92e41-11f1-4c4c-9166-e6aa65975be9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Negyes_baleset_az_M0on_Budatetenynel_nagy_a_dugo","timestamp":"2019. április. 17. 09:36","title":"Négyes baleset az M0-on Budatéténynél, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae68330-6b2c-4d12-b7f3-518a61e8830e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenség a 82-es főúton történt szerda délelőtt.","shortLead":"A szerencsétlenség a 82-es főúton történt szerda délelőtt.","id":"20190417_Fotok_erkeztek_baleset_soran_a_sinekre_esett_Ford_Mustangrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae68330-6b2c-4d12-b7f3-518a61e8830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ecd29-e89b-4a31-946a-340f8c592343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Fotok_erkeztek_baleset_soran_a_sinekre_esett_Ford_Mustangrol","timestamp":"2019. április. 17. 17:04","title":"Fotók érkeztek a baleset során a sínekre esett Ford Mustangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]