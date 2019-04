Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le Magyarország legnagyobb digitális mesetárából.","shortLead":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le...","id":"20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b2d4c7-0d50-43db-bfbe-f36fdb4ed2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","timestamp":"2019. április. 17. 13:25","title":"Háromszáz ingyenmese a tavaszi szünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették. Összeszedtünk néhányat ezek közül! ","shortLead":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették...","id":"20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613a06c1-e173-4d65-ba72-ae4e449e021f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","timestamp":"2019. április. 16. 18:31","title":"Öt ikonikus épület, amelynek leégése sokkolta a világot – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d551c60-4a13-4702-a422-c6f9d41d6d72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg külföldi váltott jegyet, de egyre több a magyar vendég is.","shortLead":"Rengeteg külföldi váltott jegyet, de egyre több a magyar vendég is.","id":"20190417_Rekordbevetellel_kezdtek_az_evet_a_budapesti_furdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d551c60-4a13-4702-a422-c6f9d41d6d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc41900-bcaa-431f-a3a2-90229d2bbdfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Rekordbevetellel_kezdtek_az_evet_a_budapesti_furdok","timestamp":"2019. április. 17. 06:05","title":"Rekordbevétellel kezdték az évet a budapesti fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","shortLead":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","id":"20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00730ba0-e6e0-40f1-92c1-e9743b902fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","timestamp":"2019. április. 17. 14:53","title":"Kegyetlenül megbüntette a tőzsde a BL-ből kizúgó Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecf321f-269d-4332-8289-705a12045545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint teljesen átszabnák Zuckerbergék a hírfolyam használatát, a le-fel görgetés helyett jöhet az oldalra pöccintés az alkalmazásban.","shortLead":"A jelek szerint teljesen átszabnák Zuckerbergék a hírfolyam használatát, a le-fel görgetés helyett jöhet az oldalra...","id":"20190416_facebook_hirfolyam_valtozas_facebook_tortenetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ecf321f-269d-4332-8289-705a12045545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750f51f-ef52-4e09-abcf-859e5c15e8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_facebook_hirfolyam_valtozas_facebook_tortenetek","timestamp":"2019. április. 16. 09:03","title":"Radikális változás jöhet a Facebook alkalmazásába, teljesen megváltozhat a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190416_Hont_A_NotreDame_langjai_es_a_teljes_sotetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1279f6b7-1d7c-478e-b50a-9024755d6bee","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Hont_A_NotreDame_langjai_es_a_teljes_sotetseg","timestamp":"2019. április. 16. 18:25","title":"Hont: A Notre-Dame lángjai és a teljes sötétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db27c0-5248-4e72-877b-4f9ae09a0d46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lélekjelenlétének köszönhető, hogy sem ő, sem a hátul ülő három kisgyerek közül nem sérült meg senki komolyabban.","shortLead":"Lélekjelenlétének köszönhető, hogy sem ő, sem a hátul ülő három kisgyerek közül nem sérült meg senki komolyabban.","id":"20190416_Nyilatkozott_a_lany_akinek_autojaba_csapodott_a_3_kilos_szikladarab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36db27c0-5248-4e72-877b-4f9ae09a0d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bd6bc9-075e-4e17-a8b6-3f0c91abbb50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nyilatkozott_a_lany_akinek_autojaba_csapodott_a_3_kilos_szikladarab","timestamp":"2019. április. 16. 18:43","title":"Megszólalt a 19 éves lány, akinek autójába csapódott egy 3 kilós szikladarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","shortLead":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","id":"20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9401f-6fc7-4c82-93ff-6df5e7056756","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2019. április. 16. 16:05","title":"Világsiker: Bébi hangyászsünt nevelnek a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]