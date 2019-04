Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 3500 éves sírt, valamint egy legkevesebb i. e. 1069-ből való koporsót és benne egy múmiát tártak fel a régészek a dél-egyiptomi Luxor két helyszínén.","shortLead":"Egy 3500 éves sírt, valamint egy legkevesebb i. e. 1069-ből való koporsót és benne egy múmiát tártak fel a régészek...","id":"20190418_sirhely_koporso_mumia_luxor_egyiptom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6914b96b-49d3-4d5b-9f93-3ccbefe305d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_sirhely_koporso_mumia_luxor_egyiptom","timestamp":"2019. április. 18. 19:33","title":"3500 éves sírhelyet tártak fel Egyiptomban, előkerült egy múmia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0560a13e-78e7-4906-acc7-ad4f719136e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft New Yorkban mutatta be a tavaly beígért új digitális tábláját.","shortLead":"A Microsoft New Yorkban mutatta be a tavaly beígért új digitális tábláját.","id":"20190417_microsoft_surface_hub_2_digitalis_tabla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0560a13e-78e7-4906-acc7-ad4f719136e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacb66d6-b06e-41e6-94ff-234c59473c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_microsoft_surface_hub_2_digitalis_tabla","timestamp":"2019. április. 17. 19:33","title":"Videó: Végre itt a Microsoft új digitális táblája, és jött belőle egy még nagyobb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","shortLead":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","id":"20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69b5612-030a-4f61-853c-eedf0792456b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","timestamp":"2019. április. 18. 20:41","title":"A Notre-Dame méhei is túlélték a tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő vihar előtt inkább lezárták a műemléket. ","shortLead":"A következő vihar előtt inkább lezárták a műemléket. ","id":"20190418_Viillam_csapott_az_Akropoliszba_negyen_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3bbb2-28e1-4582-a207-0bf32d696bdb","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Viillam_csapott_az_Akropoliszba_negyen_megserultek","timestamp":"2019. április. 18. 19:06","title":"Villám csapott az Akropoliszba, négyen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás szokásos megnyilvánulásaként. A \"pampangai Jézus Krisztusként\" becézett Ruben Enaje lassan kiöregszik a hagyományőrzésből.","shortLead":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás...","id":"20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685421ad-6daa-4fd9-b57f-714b706fcadb","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","timestamp":"2019. április. 19. 17:17","title":"A fülöp-szigeteki \"Jézus Krisztus\" belefáradt a keresztre feszítésekbe, várja az utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei alapító elnöke szerint az amerikaiak atombombaként tekintenek az 5G technológiára, ők azonban máshogy látják. ","shortLead":"A Huawei alapító elnöke szerint az amerikaiak atombombaként tekintenek az 5G technológiára, ők azonban máshogy látják. ","id":"20190418_huawei_kemkedes_vadja_szerzodes_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ae499d-f376-44bc-9eb9-71b7d0512bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_huawei_kemkedes_vadja_szerzodes_nemetorszag","timestamp":"2019. április. 18. 18:33","title":"A Huawei kémkedést tiltó szerződést ajánlott Németországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","shortLead":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","id":"20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606c863-5c77-4d8c-a46e-f2c5104b400f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","timestamp":"2019. április. 17. 17:51","title":"Döntött az EP: büntetik a kettős élelmiszer-minőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek, ami sem a telefonnak, se a használójának nem tesz jót. ","shortLead":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek...","id":"20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1c0a17-8047-460e-9dd8-d9cbded6319a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","timestamp":"2019. április. 18. 21:03","title":"Androidos? Problémás alkalmazásokra bukkantak, az egyik a netet és az aksit is szívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]