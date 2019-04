Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53d1a947-0553-4ed2-89cf-15cc7270c7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sáfár Zoltán galéria- és színháztulajdonos, a Dumaszínház társalapítója volt az e heti HVG Portré rovatának vendége.","shortLead":"Sáfár Zoltán galéria- és színháztulajdonos, a Dumaszínház társalapítója volt az e heti HVG Portré rovatának vendége.","id":"20190418_Tudtam_milyen_szinhazat_lehet_penz_nelkul_csinalni_egyszemelyeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d1a947-0553-4ed2-89cf-15cc7270c7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e9d139-3672-4451-975a-b8ed238585e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Tudtam_milyen_szinhazat_lehet_penz_nelkul_csinalni_egyszemelyeset","timestamp":"2019. április. 18. 11:16","title":"„Tudtam, milyen színházat lehet pénz nélkül csinálni: egyszemélyeset”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ZÁÉV a Tiborcz Istvánhoz köthető WHB-val versenyzett a megbízásért. A Nemzeti Sportközpontoknak először még nem volt ennyi pénze, de a második ajánlatot a valamivel nagyobb összeggel is elfogadták.","shortLead":"A ZÁÉV a Tiborcz Istvánhoz köthető WHB-val versenyzett a megbízásért. A Nemzeti Sportközpontoknak először még nem volt...","id":"20190418_59_milliard_forintert_epit_fociakademiat_Szombathelyen_Meszaros_Loric_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdf3efb-5338-46c0-a0e6-dc0dc23e59f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_59_milliard_forintert_epit_fociakademiat_Szombathelyen_Meszaros_Loric_cege","timestamp":"2019. április. 18. 11:29","title":"5,9 milliárd forintért épít fociakadémiát Szombathelyen Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lyra McKee oknyomozó újságíró 29 éves volt, a kórházban belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"Lyra McKee oknyomozó újságíró 29 éves volt, a kórházban belehalt a sérüléseibe.","id":"20190419_Fiatal_ujsagirono_az_aldozata_az_eszakirorszagi_terror_fellangolasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58eca04-f94c-49b6-9af6-cb3e1bac37da","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Fiatal_ujsagirono_az_aldozata_az_eszakirorszagi_terror_fellangolasanak","timestamp":"2019. április. 19. 13:54","title":"Fiatal újságírónő az áldozata az észak-írországi terror fellángolásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését az oroszügyi vizsgálat során. Ehhez a teljes, nem szerkesztett Mueller-jelentést kell kézhez kapniuk.","shortLead":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését...","id":"20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af2614-dd16-4740-8231-1b1a5641eec6","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","timestamp":"2019. április. 19. 17:49","title":"A teljes Mueller-jelentést követelik a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meg is csókolta az elítéltek lábát. ","shortLead":"Meg is csókolta az elítéltek lábát. ","id":"20190418_Tizenket_rab_labat_mosta_meg_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7a7d76-64e7-4277-a173-ae48b2dffcfa","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Tizenket_rab_labat_mosta_meg_Ferenc_papa","timestamp":"2019. április. 18. 21:03","title":"Tizenkét rab lábát mosta meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fb2d52-dc18-4fdd-bb35-ee585ce09e83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Teljesen elrozsdáltak az erkélyek üvegtábláit tartó fémkorlátok több utcában Pécsett, volt, ahol ki is zuhant az üveg az utcára. ","shortLead":"Teljesen elrozsdáltak az erkélyek üvegtábláit tartó fémkorlátok több utcában Pécsett, volt, ahol ki is zuhant az üveg...","id":"20190418_Kizuhant_az_erkely_uvegtablaja_egy_pecsi_tizemeletesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97fb2d52-dc18-4fdd-bb35-ee585ce09e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52ffb9a-da83-4477-867a-acbd8739e1bb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190418_Kizuhant_az_erkely_uvegtablaja_egy_pecsi_tizemeletesbol","timestamp":"2019. április. 18. 20:34","title":"Kizuhant az erkély üvegtáblája egy pécsi tízemeletesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","shortLead":"Kovács apjának vallomását csütörtökön ismertették a bíróságon. ","id":"20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887dc4ce-e72b-45cf-a778-646107a696af","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Kovacs_Bela_apja_szerint_a_felesege_Putyinnal_is_dolgozott","timestamp":"2019. április. 18. 18:26","title":"Kovács Béla apja szerint a felesége Putyinnal is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező az egyes után párosban sem tudta kivívni a harmadik fordulóba jutást az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint) összdíjazású, monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező az egyes után párosban sem tudta kivívni a harmadik fordulóba jutást az 5,2 millió euró (1,6...","id":"20190418_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3873294f-c846-496c-a2d6-f1a5655c5e6c","keywords":null,"link":"/sport/20190418_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo","timestamp":"2019. április. 18. 18:31","title":"Párosban sem jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]