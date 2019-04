Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok elidegenítési tilalmának megoldását. Akkor „védetné le” a birtokot politikus, ha kész lesz, azaz korszerűsítették azt.","shortLead":"Lázár János a kormánytól várja a tízezer hektáron gazdálkodó, két éve állami tangazdaságként működő Ménesbirtok...","id":"20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbed9a66-ede7-4486-856d-21f4b0b005ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7a8e8-34a0-4f16-b799-c661f032d81c","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Lazar_Janos_ketharmados_torvennyel_tenne_elidegenithetetlenne_a_mezohegyesi_Menesbirtokot","timestamp":"2019. április. 21. 11:51","title":"Lázár János kétharmados törvénnyel védené be a mezőhegyesi Ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénzből több generációra biztosítani lehet a gondtalan, munka nélküli életet. Az mfor.hu utánaszámolt, mi mindenre lehet elkölteni 4 milliárd forintot.","shortLead":"Ennyi pénzből több generációra biztosítani lehet a gondtalan, munka nélküli életet. Az mfor.hu utánaszámolt, mi...","id":"20190421_On_vitte_el_a_negymilliardos_lottonyeremenyt_Par_tipp_mire_koltheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bb5494-47a1-4751-acaf-c3ebc611d553","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_On_vitte_el_a_negymilliardos_lottonyeremenyt_Par_tipp_mire_koltheti","timestamp":"2019. április. 21. 11:31","title":"Ön vitte el a négymilliárdos lottónyereményt? Pár tipp, mire költheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Egy ezüst- és két bronzérmet szereztek az U21-esek a Szumó Európa-bajnokságon.","id":"20190420_Boldog_magyar_szumosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f051c-7597-4f5f-9b43-e5d114b4dd45","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Boldog_magyar_szumosok","timestamp":"2019. április. 20. 12:25","title":"Boldog magyar szumósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idei mélypontjára esett Donald Trump amerikai elnök népszerűsége, miután Washingtonban részlegesen közzétették azt a jelentést, amelyben Robert Mueller arról számolt be, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztás előtti kampányban volt-e összejátszás Trump és a New York-i üzletembert támogató Oroszország között.","shortLead":"Idei mélypontjára esett Donald Trump amerikai elnök népszerűsége, miután Washingtonban részlegesen közzétették azt...","id":"20190420_A_Muellerjelentes_utan_zuhan_Trump_nepszerusege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4fe89f-4768-4cb5-9079-e601ace4ad7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_Muellerjelentes_utan_zuhan_Trump_nepszerusege","timestamp":"2019. április. 20. 15:02","title":"A Mueller-jelentés után zuhan Trump népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését az oroszügyi vizsgálat során. Ehhez a teljes, nem szerkesztett Mueller-jelentést kell kézhez kapniuk.","shortLead":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését...","id":"20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af2614-dd16-4740-8231-1b1a5641eec6","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","timestamp":"2019. április. 19. 17:49","title":"A teljes Mueller-jelentést követelik a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás szokásos megnyilvánulásaként. A \"pampangai Jézus Krisztusként\" becézett Ruben Enaje lassan kiöregszik a hagyományőrzésből.","shortLead":"Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöp-szigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás...","id":"20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2192abab-5ca3-49cc-913f-ffa6906691e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685421ad-6daa-4fd9-b57f-714b706fcadb","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_fulopszigeteki_Jezus_Krisztus_belefaradt_a_keresztre_feszitesekbe_varja_az_utodjat","timestamp":"2019. április. 19. 17:17","title":"A fülöp-szigeteki \"Jézus Krisztus\" belefáradt a keresztre feszítésekbe, várja az utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f897929b-2b59-4912-96fd-8bafe62af1c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 200 ember vesztette életét és háromszáz sebesült meg Srí Lankán, ahol egy összehangolt merényletsorozatban nyolc helyen történt robbantás. A kormány kijárási tilalmat rendelt el, és a hatóságok korlátozzák a közösségi oldalak elérését is. A terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom kihirdetése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában. A halottak között állítólag legalább kilenc külföldi állampolgár van.","shortLead":"Több mint 200 ember vesztette életét és háromszáz sebesült meg Srí Lankán, ahol egy összehangolt merényletsorozatban...","id":"20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f897929b-2b59-4912-96fd-8bafe62af1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37cf94c-f334-4262-a13a-d19b4a5dab00","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","timestamp":"2019. április. 21. 07:57","title":"Srí Lanka – összehangolt húsvéti merényletsorozat - kétszáznál is több halott 450 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tüntető sárgamellényesek szombati párizsi demonstrációján. A tüntetés ismét erőszakba torkollott.","shortLead":"A hatóságok szerint mintegy harmincezren, a szervezők szerint legalább százezren vettek részt az Emmanuel Macron...","id":"20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0d2bd6-151e-4656-9bd5-3f5f0a04801d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Megint_sokan_voltak_a_sargamellenyesek_es_ismet_elszabadult_az_eroszak","timestamp":"2019. április. 20. 21:45","title":"Megint sokan voltak a sárgamellényesek és ismét elszabadult az erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]